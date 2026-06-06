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MatthäusGetty
Oliver Maywurm

Traduit par

« C’est ainsi que mes parents procédaient il y a 50 ou 60 ans » : Lothar Matthäus raille le pays hôte de la Coupe du monde, les États-Unis

Matchs Amicaux
Etats-Unis vs Allemagne
Etats-Unis
Allemagne
Coupe du monde

Lothar Matthäus, détenteur du record de sélections en équipe nationale, a ironisé sur les conditions d’accueil aux États-Unis après le match de préparation à la Coupe du monde disputé samedi soir par l’équipe d’Allemagne.

Le match s’est déroulé sur la pelouse très abîmée du Soldier Field de Chicago, où l’Allemagne a conclu sa préparation à la Coupe du monde 2026 par une victoire 2-1 (1-1) face aux États-Unis, coorganisateurs de la compétition.

  • Lors du débriefing diffusé sur RTL, Lothar Matthäus a révélé que, peu avant son but victorieux, Leroy Sané s’était plaint de la fermeté excessive de la pelouse. « Le ballon est plus lent, il ne roule pas bien sur la pelouse », a expliqué l’ancien champion du monde pour illustrer le problème.

    Le champion du monde 1990 peine à croire que la pelouse a été arrosée « au tuyau d’arrosage » avant la rencontre. « Mes parents faisaient ça il y a 50 ou 60 ans, ici on le fait encore aujourd’hui », a-t-il ironisé. « Cela ralentit le jeu, les passes sont plus lentes. L’équipe doit s’adapter et apprendre à composer avec des surfaces différentes lors de cette Coupe du monde. »

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  • Kai Havertz Felix Nmecha Germany 2026Getty Images

    « C’était trop long » : Kai Havertz craint que la préparation n’ait été trop longue pour la Coupe du monde.

    Samedi soir (heure allemande), Kai Havertz a immédiatement propulsé l’équipe d’Allemagne en tête dès la 2^e minute. L’attaquant du FC Arsenal, finaliste de la Ligue des champions, a expédié de la tête un coup franc de Joshua Kimmich au fond des filets.

    Peu avant, Havertz avait confié à RTL ne pas avoir apprécié la cérémonie d’avant-match au cours de laquelle chacun des 26 joueurs américains avait été présenté en détail : « C’était un peu trop long, pour être honnête. Je ne sais pas si ce sera pareil lors des matchs de la Coupe du monde. Il faut s’y préparer. »

    Après une entame de match dominée par Havertz et ses partenaires, les États-Unis ont progressivement pris le dessus au milieu de la première période et ont été récompensés par le superbe égaliseur d’Antonee Robinson à la 37^e minute. Après la pause, l’Allemagne a repris le contrôle et, après un peu moins d’une heure de jeu, Sané a inscrit le but du 2-1, score final.

  • L'équipe nationale allemande entame sa Coupe du monde 2026 à Houston.

    Pour l’équipe dirigée par Julian Nagelsmann, la Coupe du monde s’ouvrira le 14 juin à Houston face à Curaçao. Le deuxième match de groupe contre la Côte d’Ivoire est programmé le 20 juin à Toronto, avant une clôture de la phase de poules face à l’Équateur le 25 juin à New York/New Jersey.

    Contrairement aux deux matchs amicaux contre la Finlande (4-0) et les États-Unis (2-1), ce n’est pas Oliver Baumann, mais Manuel Neuer qui devrait garder les buts allemands contre Curaçao. Le gardien du FC Bayern, de retour en sélection pour la phase finale, n’a pas encore joué en raison d’une blessure au mollet.

    Dès l’installation de l’équipe lundi au camp de base de la Coupe du monde à Winston-Salem, Neuer « reprendra l’entraînement avec le groupe, c’est prévu, puis gardera les buts contre Curaçao », a confirmé Nagelsmann.

  • USMNT-Germany fightGetty

    La sélection allemande pour la Coupe du monde 2026

    Poste

    Joueur

    Club

    Numéro

    Gardien

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Gardien

    Manuel Neuer

    FC Bayern Munich

    1

    Mais

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Défenseur

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Défenseur

    Nathaniel Brown

    Eintracht Francfort

    18 ans

    Défenseur

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Défenseur

    Joshua Kimmich

    FC Bayern Munich

    6

    Défense

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Défenseur

    Aleksandar Pavlovic, milieu défensif, FC Bayern Munich.

    FC Bayern Munich

    5

    Défenseur

    David Raum (RB Leipzig)

    RB Leipzig

    22

    Défense

    Antonio Rüdiger (Real Madrid)

    Real Madrid

    2

    Défense

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Défenseur

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Défenseur

    Jonathan Tah

    FC Bayern Munich

    4

    Défense

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24 ans

    Attaquant

    Nadiem Amiri, Mainz 05

    Mayence 05

    20 ans

    Attaquant

    Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

    Borussia Dortmund

    14

    Attaquant

    Leon Goretzka

    FC Bayern Munich

    8

    Attaquant

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Attaquant

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25 ans

    Attaquant

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Attaquant

    Jamal Musiala (FC Bayern Munich)

    FC Bayern Munich

    10

    Attaquant

    Leroy Sané

    Galatasaray Istanbul

    19 ans

    Attaquant

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26 ans

    Attaquant

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Attaquant

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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