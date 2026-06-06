« C’est ainsi que mes parents procédaient il y a 50 ou 60 ans » : Lothar Matthäus raille le pays hôte de la Coupe du monde, les États-Unis

Samedi soir (heure allemande), Kai Havertz a immédiatement propulsé l’équipe d’Allemagne en tête dès la 2^e minute. L’attaquant du FC Arsenal, finaliste de la Ligue des champions, a expédié de la tête un coup franc de Joshua Kimmich au fond des filets.

Peu avant, Havertz avait confié à RTL ne pas avoir apprécié la cérémonie d’avant-match au cours de laquelle chacun des 26 joueurs américains avait été présenté en détail : « C’était un peu trop long, pour être honnête. Je ne sais pas si ce sera pareil lors des matchs de la Coupe du monde. Il faut s’y préparer. »

Après une entame de match dominée par Havertz et ses partenaires, les États-Unis ont progressivement pris le dessus au milieu de la première période et ont été récompensés par le superbe égaliseur d’Antonee Robinson à la 37^e minute. Après la pause, l’Allemagne a repris le contrôle et, après un peu moins d’une heure de jeu, Sané a inscrit le but du 2-1, score final.