Le match s’est déroulé sur la pelouse très abîmée du Soldier Field de Chicago, où l’Allemagne a conclu sa préparation à la Coupe du monde 2026 par une victoire 2-1 (1-1) face aux États-Unis, coorganisateurs de la compétition.
Traduit par
« C’est ainsi que mes parents procédaient il y a 50 ou 60 ans » : Lothar Matthäus raille le pays hôte de la Coupe du monde, les États-Unis
Lors du débriefing diffusé sur RTL, Lothar Matthäus a révélé que, peu avant son but victorieux, Leroy Sané s’était plaint de la fermeté excessive de la pelouse. « Le ballon est plus lent, il ne roule pas bien sur la pelouse », a expliqué l’ancien champion du monde pour illustrer le problème.
Le champion du monde 1990 peine à croire que la pelouse a été arrosée « au tuyau d’arrosage » avant la rencontre. « Mes parents faisaient ça il y a 50 ou 60 ans, ici on le fait encore aujourd’hui », a-t-il ironisé. « Cela ralentit le jeu, les passes sont plus lentes. L’équipe doit s’adapter et apprendre à composer avec des surfaces différentes lors de cette Coupe du monde. »
- Getty Images
« C’était trop long » : Kai Havertz craint que la préparation n’ait été trop longue pour la Coupe du monde.
Samedi soir (heure allemande), Kai Havertz a immédiatement propulsé l’équipe d’Allemagne en tête dès la 2^e minute. L’attaquant du FC Arsenal, finaliste de la Ligue des champions, a expédié de la tête un coup franc de Joshua Kimmich au fond des filets.
Peu avant, Havertz avait confié à RTL ne pas avoir apprécié la cérémonie d’avant-match au cours de laquelle chacun des 26 joueurs américains avait été présenté en détail : « C’était un peu trop long, pour être honnête. Je ne sais pas si ce sera pareil lors des matchs de la Coupe du monde. Il faut s’y préparer. »
Après une entame de match dominée par Havertz et ses partenaires, les États-Unis ont progressivement pris le dessus au milieu de la première période et ont été récompensés par le superbe égaliseur d’Antonee Robinson à la 37^e minute. Après la pause, l’Allemagne a repris le contrôle et, après un peu moins d’une heure de jeu, Sané a inscrit le but du 2-1, score final.
L'équipe nationale allemande entame sa Coupe du monde 2026 à Houston.
Pour l’équipe dirigée par Julian Nagelsmann, la Coupe du monde s’ouvrira le 14 juin à Houston face à Curaçao. Le deuxième match de groupe contre la Côte d’Ivoire est programmé le 20 juin à Toronto, avant une clôture de la phase de poules face à l’Équateur le 25 juin à New York/New Jersey.
Contrairement aux deux matchs amicaux contre la Finlande (4-0) et les États-Unis (2-1), ce n’est pas Oliver Baumann, mais Manuel Neuer qui devrait garder les buts allemands contre Curaçao. Le gardien du FC Bayern, de retour en sélection pour la phase finale, n’a pas encore joué en raison d’une blessure au mollet.
Dès l’installation de l’équipe lundi au camp de base de la Coupe du monde à Winston-Salem, Neuer « reprendra l’entraînement avec le groupe, c’est prévu, puis gardera les buts contre Curaçao », a confirmé Nagelsmann.
- Getty
La sélection allemande pour la Coupe du monde 2026
Poste
Joueur
Club
Numéro
Gardien
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Gardien
Manuel Neuer
FC Bayern Munich
1
Mais
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Défenseur
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Défenseur
Nathaniel Brown
Eintracht Francfort
18 ans
Défenseur
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Défenseur
Joshua Kimmich
FC Bayern Munich
6
Défense
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Défenseur
Aleksandar Pavlovic, milieu défensif, FC Bayern Munich.
FC Bayern Munich
5
Défenseur
David Raum (RB Leipzig)
RB Leipzig
22
Défense
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Real Madrid
2
Défense
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Défenseur
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Défenseur
Jonathan Tah
FC Bayern Munich
4
Défense
Malick Thiaw
Newcastle United
24 ans
Attaquant
Nadiem Amiri, Mainz 05
Mayence 05
20 ans
Attaquant
Maximilian Beier (Borussia Dortmund)
Borussia Dortmund
14
Attaquant
Leon Goretzka
FC Bayern Munich
8
Attaquant
Kai Havertz
FC Arsenal
7
Attaquant
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25 ans
Attaquant
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Attaquant
Jamal Musiala (FC Bayern Munich)
FC Bayern Munich
10
Attaquant
Leroy Sané
Galatasaray Istanbul
19 ans
Attaquant
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26 ans
Attaquant
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Attaquant
Nick Woltemade
Newcastle United
11