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« C’est affreux d’être laissé de côté ! » : Franco Mastantuono révèle sa douleur liée à la Coupe du monde après son retour avec l’Argentine
Mastantuono est de retour alors que l’Argentine lance un nouveau cycle avec une large victoire contre la Bolivie
Selon TyC Sports, l’attaquant de la Fiorentina Franco Mastantuono a réussi son retour en équipe nationale d’Argentine, en livrant une prestation remarquable lors d’une victoire 4-0 en match amical contre la Bolivie à Cordoba. Des buts de Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero et Jose Lopez ont offert à l’équipe de Lionel Scaloni un succès confortable au stade Mario Alberto Kempes.
Ce match était le premier de l’Argentine après la Coupe du monde 2026, marquant le début d’un nouveau cycle international.
Mastantuono a occupé une place importante dans cette rencontre, tandis que Scaloni intégrait de nouveaux talents au groupe.
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L’attaquante s’ouvre sur le crève-cœur lié à la sélection pour la Coupe du monde
S’exprimant après le coup de sifflet final, l’ancien joueur de River Plate a admis la profonde douleur émotionnelle provoquée par son absence de la liste finale de 26 joueurs retenus par Scaloni pour la Coupe du monde. Malgré sa déception personnelle, Mastantuono a soutenu ses coéquipiers à distance pendant qu’Argentine rendait la nation fière.
Le joueur de 19 ans a souligné que son attention est désormais entièrement tournée vers l’obtention d’un rôle permanent au sein de la sélection nationale.
« C’est dur d’être écarté du groupe pour la Coupe du monde, mais je soutiens toujours mes coéquipiers et l’Argentine pour qu’ils réussissent », a déclaré Mastantuono. « Ils ont réalisé une Coupe du monde incroyable qui a rendu tous les Argentins fiers. Maintenant, je pense au début d’un nouveau cycle, dans lequel je me sens bien et où je pourrais avoir l’opportunité. »
Le transfert à la Fiorentina relance l’attaquant alors que Scaloni appelle à la patience
Mastantuono a expliqué que son transfert estival du Real Madrid à la Fiorentina lui avait permis de retrouver sa confiance et son tranchant sur le terrain. Il a remercié Scaloni de lui avoir accordé une totale liberté pour s’exprimer, un sentiment partagé par le sélectionneur, qui a exhorté les médias et les supporters à ne pas mettre une pression injuste sur de jeunes talents comme Mastantuono, Leonel Flores et Nico Paz.
Scaloni a souligné la nécessité d’accompagner progressivement les jeunes joueurs afin de maximiser leur potentiel à long terme.
« Il me donne beaucoup de liberté pour jouer et je l’apprécie, a confié Mastantuono. Je me sens très bien depuis que je suis allé en Italie et que j’ai un peu changé de vie. » Scaloni a ajouté : « Nous devons prendre soin de ces enfants, parce que c’est la seule façon pour qu’ils portent leurs fruits pour nous. Nous devons y aller doucement avec eux. »
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L’Argentine se concentre sur le test contre le Burkina Faso alors que la série à domicile se poursuit
Mastantuono et ses coéquipiers terminent leur récupération d’après-match à Cordoba avant de préparer le deuxième match de leur série de trois rencontres à domicile contre le Burkina Faso. L’équipe de Scaloni conclura ensuite cette série face au Bénin.
La Bolivie se regroupe pour préparer ses prochaines rencontres internationales.
Mastantuono vise à conserver sa place en attaque pour les prochains matches.
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