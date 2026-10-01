« C’est affreux d’être laissé de côté ! » : Franco Mastantuono révèle sa douleur liée à la Coupe du monde après son retour avec l’Argentine

Selon TyC Sports, l’attaquant de la Fiorentina Franco Mastantuono a réussi son retour en équipe nationale d’Argentine, en livrant une prestation remarquable lors d’une victoire 4-0 en match amical contre la Bolivie à Cordoba. Des buts de Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero et Jose Lopez ont offert à l’équipe de Lionel Scaloni un succès confortable au stade Mario Alberto Kempes.

Ce match était le premier de l’Argentine après la Coupe du monde 2026, marquant le début d’un nouveau cycle international.

Mastantuono a occupé une place importante dans cette rencontre, tandis que Scaloni intégrait de nouveaux talents au groupe.