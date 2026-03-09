« C'est absurde ! » - Liverpool ridiculisé alors que Dominik Szoboszlai et Mohamed Salah sont filmés en train de lancer un médecine-ball par-dessus la barre transversale lors d'un entraînement « déroutant »

Une vidéo a été diffusée montrant Mohamed Salah et Dominik Szoboszlai en train de s'entraîner à lancer des ballons médicinaux lourds par-dessus la barre transversale. Cette vidéo virale a été diffusée alors que les autres membres de l'équipe d'Arne Slot s'adonnaient à des exercices techniques, l'équipe effectuant ses derniers préparatifs avant son départ pour Istanbul. Si ces exercices de musculation et de conditionnement physique sont courants dans le football moderne pour développer la puissance explosive, la vue d'un triple vainqueur du Soulier d'or de la Premier League et d'un milieu de terrain à 60 millions de livres sterling jouant à un jeu à haut risque consistant à lancer des équipements lestés « par-dessus la barre » a laissé de nombreux observateurs perplexes.