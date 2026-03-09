AFP
« C'est absurde ! » - Liverpool ridiculisé alors que Dominik Szoboszlai et Mohamed Salah sont filmés en train de lancer un médecine-ball par-dessus la barre transversale lors d'un entraînement « déroutant »
Entraînement à Liverpool avec un médecine-ball
Une vidéo a été diffusée montrant Mohamed Salah et Dominik Szoboszlai en train de s'entraîner à lancer des ballons médicinaux lourds par-dessus la barre transversale. Cette vidéo virale a été diffusée alors que les autres membres de l'équipe d'Arne Slot s'adonnaient à des exercices techniques, l'équipe effectuant ses derniers préparatifs avant son départ pour Istanbul. Si ces exercices de musculation et de conditionnement physique sont courants dans le football moderne pour développer la puissance explosive, la vue d'un triple vainqueur du Soulier d'or de la Premier League et d'un milieu de terrain à 60 millions de livres sterling jouant à un jeu à haut risque consistant à lancer des équipements lestés « par-dessus la barre » a laissé de nombreux observateurs perplexes.
Un exercice d'entraînement suscite des moqueries
Le commentateur de Sky Sports, Sherwood, a remis en question la logique d'un tel exercice physique à seulement 24 heures d'un match crucial des phases finales européennes. Il a qualifié cet exercice, que l'on peut voir ci-dessous dans une séance séparée, de « non-sens », se disant « perplexe » quant à la raison pour laquelle les joueurs le faisaient pendant une séance d'entraînement. Sky Sports a brièvement publié les commentaires de Sherwood sur ses comptes de réseaux sociaux, avant de supprimer complètement la vidéo peu après.
Les blessures s'accumulent pour l'équipe de Slot
En ce qui concerne les nouvelles de l'équipe pour le match contre Galatasaray, le gardien numéro 1 Alisson a été écarté après que l'international brésilien se soit plaint d'une gêne à l'issue de la séance de lundi. Il n'a en effet pas fait le déplacement avec l'équipe à Istanbul et c'est le gardien remplaçant Giorgi Mamardashvili qui le remplacera dans les cages. Federico Chiesa a également manqué la séance d'entraînement avant le départ de l'équipe lundi après-midi.
Une fin de saison cruciale pour les hommes de Slot
Liverpool se rend à Istanbul après y avoir subi une défaite 1-0 lors de la phase de poules de la compétition. Le calendrier ne s'annonce pas plus facile pour les géants d'Anfield, avec un déplacement à Brighton prévu après le match retour contre Galatasaray. Au-delà du défi européen immédiat, l'équipe médicale de Liverpool travaillera sans relâche pour s'assurer qu'Alisson soit apte à jouer ce week-end. Les Reds affronteront Tottenham dans un match crucial de Premier League, qui sera déterminant pour leurs espoirs de terminer parmi les quatre premiers.
