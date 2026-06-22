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C’est à prendre ou à laisser ! Arsenal et Chelsea ont été informés qu’une somme colossale serait nécessaire pour entamer les négociations concernant Morgan Rogers, Aston Villa campant sur ses positions concernant ce transfert
Aston Villa réclame une somme record pour le transfert de Rogers.
Les propriétaires Nassef Sawiris et Wes Edens se préparent à adopter une position ferme durant ce mercato estival, alors que l’intérêt pour Rogers ne cesse de croître. Les dirigeants de Villa n’ont aucune intention de laisser partir le joueur de 23 ans pour un montant inférieur au record ; selon certaines sources, ils ignoreraient toute offre concernant Rogers si elle ne dépasse pas largement les 100 millions de livres sterling.
Selon le Daily Mail, le club des Midlands invoque les sommes colossales pratiquées sur le marché pour étayer sa position. Elliot Anderson est valorisé 120 millions de livres par Manchester City et Yan Diomande, courtisé par Liverpool, est estimé à 100 millions ; Rogers, auteur de 14 buts et 12 passes décisives la saison passée, est donc considéré comme un atout encore plus précieux. Arsenal et Chelsea sont bel et bien intéressés, mais la direction a prévenu : aucun rabais ne sera accordé à ses rivaux de Premier League.
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Le délicat équilibre du fair-play financier
Malgré ses succès sportifs, dont une victoire historique en Ligue Europa en mai, Aston Villa bute sur ses contraintes financières. La réglementation de l’UEFA impose aux clubs de ne pas dépasser 70 % de leurs recettes pour les dépenses footballistiques ; un seuil que le club peine à respecter après une amende de 9,5 millions de livres infligée pour une infraction précédente. Cette pression financière conduit nombre d’observateurs à estimer qu’une vente majeure est inévitable pour financer les projets de recrutement d’Unai Emery.
Après avoir investi près de 45 millions de livres pour recruter Evann Guessand et Tammy Abraham, puis assumé les lourdes charges liées à des prêts non concluants, le club a essuyé plusieurs échecs retentissants sur le marché des transferts.
Pour espérer se maintenir à ce niveau de compétition, le club doit donc faire preuve d’une « extrême créativité », ce qui pourrait finalement l’obliger à se séparer de certains éléments de son effectif.
Emery cherche à renforcer son attaque
Un renforcement des ailes est prioritaire pour Emery, que Rogers demeure ou non au club. L’Espagnol porte depuis longtemps une vive admiration pour Gabriel Martinelli, qu’il a déjà dirigé à l’Emirates, et il sait qu’Arsenal pourrait se montrer réceptif à des offres. Reste à savoir si le club, déjà en délicatesse avec son budget, pourra assumer le salaire élevé du Brésilien.
Il s’intéresse aussi à Harry Wilson, libre après une saison éclatante à Fulham, ainsi qu’à Harvey Barnes, actuellement à Newcastle. Il surveille par ailleurs de près Ibrahim Mbaye, qui brille à la Coupe du monde, bien qu’un transfert définitif de l’ailier du PSG s’avère probablement trop onéreux.
L’entraîneur d’Aston Villa privilégie les joueurs capables d’apporter immédiatement un plus à son onze de départ, alors que l’équipe se prépare pour la Supercoupe de l’UEFA contre le PSG.
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Le verdict de Watkins sur Rogers
Alors que les rumeurs de transfert vont bon train, les joueurs, eux, restent concentrés sur leurs obligations internationales en vue de la Coupe du monde. Ollie Watkins a tenu à exprimer son soutien à son coéquipier de club, insistant sur le fait que Rogers a un avenir prometteur devant lui, quel que soit le maillot qu’il portera la saison prochaine.
« Je pense que Morgan peut atteindre les plus hauts sommets », a déclaré Watkins. « On voit ce dont il est capable en très peu de temps, en 18 mois : la façon dont il a progressé et commencé à évoluer au plus haut niveau, ce qui lui a valu toute la reconnaissance qu’il mérite. Je pense qu’il a la tête sur les épaules, en fin de compte. C’est un joueur qui travaille dur et qui a une grande confiance en son jeu. »