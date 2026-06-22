C’est à prendre ou à laisser ! Arsenal et Chelsea ont été informés qu’une somme colossale serait nécessaire pour entamer les négociations concernant Morgan Rogers, Aston Villa campant sur ses positions concernant ce transfert

Les propriétaires Nassef Sawiris et Wes Edens se préparent à adopter une position ferme durant ce mercato estival, alors que l’intérêt pour Rogers ne cesse de croître. Les dirigeants de Villa n’ont aucune intention de laisser partir le joueur de 23 ans pour un montant inférieur au record ; selon certaines sources, ils ignoreraient toute offre concernant Rogers si elle ne dépasse pas largement les 100 millions de livres sterling.

Selon le Daily Mail, le club des Midlands invoque les sommes colossales pratiquées sur le marché pour étayer sa position. Elliot Anderson est valorisé 120 millions de livres par Manchester City et Yan Diomande, courtisé par Liverpool, est estimé à 100 millions ; Rogers, auteur de 14 buts et 12 passes décisives la saison passée, est donc considéré comme un atout encore plus précieux. Arsenal et Chelsea sont bel et bien intéressés, mais la direction a prévenu : aucun rabais ne sera accordé à ses rivaux de Premier League.



