« C’est à lui de décider » : Carlo Ancelotti livre une réponse claire au sujet de la participation de Neymar à la Coupe du monde, alors que la décision finale approche

Dans une interview accordée au Guardian, Ancelotti a clarifié la situation concernant l’attaquant de 34 ans, actuellement présent sur la liste préliminaire de 55 joueurs. Malgré les appels des supporters, sa participation au tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada n’est pas garantie. Le sélectionneur a explicité son processus de sélection : « La sélection de Neymar ne dépend que de lui. Elle dépend de ce que le joueur montre sur le terrain », a déclaré Ancelotti. « C’est un critère très clair et il ne s’applique pas uniquement à Neymar. Pour la plupart des joueurs, il faut évaluer le talent et la condition physique. Avec Neymar, nous n’avons qu’à évaluer la condition physique, car son talent est incontestable. Cela dépend de lui, pas de moi. »