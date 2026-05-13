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« C’est à lui de décider » : Carlo Ancelotti livre une réponse claire au sujet de la participation de Neymar à la Coupe du monde, alors que la décision finale approche
Ancelotti dévoile des critères physiques précis
Dans une interview accordée au Guardian, Ancelotti a clarifié la situation concernant l’attaquant de 34 ans, actuellement présent sur la liste préliminaire de 55 joueurs. Malgré les appels des supporters, sa participation au tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada n’est pas garantie. Le sélectionneur a explicité son processus de sélection : « La sélection de Neymar ne dépend que de lui. Elle dépend de ce que le joueur montre sur le terrain », a déclaré Ancelotti. « C’est un critère très clair et il ne s’applique pas uniquement à Neymar. Pour la plupart des joueurs, il faut évaluer le talent et la condition physique. Avec Neymar, nous n’avons qu’à évaluer la condition physique, car son talent est incontestable. Cela dépend de lui, pas de moi. »
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La star de Santos s’impose comme un élément clé de la sélection brésilienne.
L’ancienne star du Paris Saint-Germain a récemment rappelé au staff de l’équipe nationale l’étendue de son talent. À la hauteur de sa réputation, le numéro 10 a mené Santos vers une victoire cruciale 2-0 face au Red Bull Bragantino en Serie A brésilienne, mettant fin à une série de sept matchs sans succès. L’attaquant a d’abord ouvert le score d’une belle action solitaire dans le temps additionnel de la première période, avant d’offrir à Adonis Frias un coup franc parfaitement travaillé à la 75^e minute. Santos a clairement bénéficié de son retour en forme, et le public lui a réservé une ovation debout lors de son remplacement, preuve qu’il peut encore faire basculer une rencontre à lui seul.
Présence nationale marquante malgré les blessures
Neymar n’est pas le seul talent local convoqué : la pré-liste comprend au moins 19 joueurs évoluant dans le championnat brésilien, dont sept représentants de Flamengo et cinq de Cruzeiro. En Europe, la liste a subi des ajustements de dernière minute en raison de pépins physiques : Chelsea perd Estevao, victime d’une grave blessure à la cuisse, et ne conserve que Andrey Santos et Joao Pedro. Arsenal et Nottingham Forest placent trois éléments chacun, tandis que le Real Madrid compte essentiellement sur Vinicius Jr, Rodrygo et Eder Militao étant à l’infirmerie.
- AFP
Derniers jours avant la révélation de la liste définitive des 23 joueurs pour la Coupe du monde.
La liste définitive des 26 joueurs sera dévoilée lundi à Rio de Janeiro. Après cette annonce, le Brésil affrontera le Panama le 31 mai et l’Égypte le 6 juin en matchs amicaux. Sa campagne en Coupe du monde débutera officiellement le 13 juin contre le Maroc, avant les rencontres du groupe C face à Haïti et à l’Écosse.