Même si les États-Unis peuvent compter sur des joueurs qui ont fait leurs preuves en Europe, comme Christian Pulisic et Weston McKennie, ils ne peuvent pas se permettre de trop s'appuyer sur quelques individus. La responsabilité d'apporter de la créativité et de créer des occasions de but doit être partagée entre plusieurs joueurs.

C'est là qu'intervient Reyna, l'un des joueurs les plus doués techniquement que le football américain ait jamais produit. Adu, qui connaît bien la pression liée à la nécessité de répondre aux attentes, a déclaré : « Je crois fermement qu'un milieu offensif doit être capable de tout relier. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que Gio devait être celui qui s'en charge. »

Le défi est lancé : Reyna, qui évolue désormais au Borussia Mönchengladbach, doit prouver qu’il est capable de devenir une nouvelle option décisive pour l’équipe nationale américaine.