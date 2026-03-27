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« C'est à Gio de le faire » - Freddy Adu estime que les qualités uniques de Reyna sont essentielles pour que l'équipe nationale américaine réussisse lors de la Coupe du monde 2026
Reyna doit partager la charge du leadership avec Pulisic et McKennie
Même si les États-Unis peuvent compter sur des joueurs qui ont fait leurs preuves en Europe, comme Christian Pulisic et Weston McKennie, ils ne peuvent pas se permettre de trop s'appuyer sur quelques individus. La responsabilité d'apporter de la créativité et de créer des occasions de but doit être partagée entre plusieurs joueurs.
C'est là qu'intervient Reyna, l'un des joueurs les plus doués techniquement que le football américain ait jamais produit. Adu, qui connaît bien la pression liée à la nécessité de répondre aux attentes, a déclaré : « Je crois fermement qu'un milieu offensif doit être capable de tout relier. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que Gio devait être celui qui s'en charge. »
Le défi est lancé : Reyna, qui évolue désormais au Borussia Mönchengladbach, doit prouver qu’il est capable de devenir une nouvelle option décisive pour l’équipe nationale américaine.
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Pourquoi Reyna pourrait jouer un rôle crucial au sein de l'équipe nationale masculine américaine
Invité à citer les joueurs qui devront briller pour que les États-Unis réussissent cet été, Adu – s'exprimant en exclusivité pour GOAL via le site de paris sur la Coupe du monde – a déclaré : « Je pense que c'est Pulisic. Je pense que lorsqu'il joue vraiment bien, j'ai l'impression que l'équipe s'en nourrit en quelque sorte. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Quand votre meilleur joueur, quand votre joueur phare est en pleine forme, au top et qu'il joue bien, cela se répercute sur toute l'équipe et tout le monde se mobilise pour bien jouer. Je pense que c'est lui ce joueur-là.
« Je crois fermement qu’un milieu offensif doit être capable de tout relier. Et c’est pourquoi j’ai toujours dit que Gio devait être celui qui s’en charge. C’est lui qui possède les qualités pour faire tout cela. Mais il ne joue pas en ce moment et c’est un gros problème.
« Il faut être en forme pour aborder une Coupe du monde. C'est une Coupe du monde, après tout. Ça va donc être difficile, car c'est lui qui peut débloquer l'attaque, il peut libérer Pulisic, il peut libérer McKennie, il peut libérer [Folarin] Balogun. »
Reyna a besoin de temps de jeu face au manque d'activité au sein de son club
Reyna a disputé 16 matches avec Gladbach cette saison, mais sa dernière apparition remonte au 17 janvier et il a eu du mal à s’imposer comme titulaire. Il a néanmoins été retenu pour les matchs amicaux contre la Belgique et le Portugal, Pochettino continuant de croire en son potentiel indéniable.
Interrogé sur la nécessité pour Reyna de disputer tous les matchs de préparation avant le début de la Coupe du monde, Adu a ajouté : « Je pense que oui, car il a besoin de temps de jeu. Il doit être en forme et dans le rythme du match.
« Quand on ne joue pas, c’est différent. Quand on s’entraîne tout le temps et qu’on s’entraîne bien, etc., c’est une autre chose que d’être sur le terrain et d’être en forme pour le match. C’est complètement différent. Il en a donc besoin. S’il n’y parvient pas, ça va être difficile pour lui d’être titulaire pour la Coupe du monde. »
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Pochettino continuera-t-il à faire confiance à Reyna ?
Reyna a traversé une période difficile pendant et juste après la Coupe du monde 2022, alors que ses relations professionnelles avec l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale américaine, Gregg Berhalter, étaient passées au crible. Il semble toutefois mieux s’entendre avec Pochettino.
Interrogé sur la question de savoir si le tacticien argentin – dont le contrat expire à la fin de la campagne américaine en Coupe du monde – continuera à faire confiance à Reyna, Adu a déclaré : « Je pense que Poch sera ouvert à Gio. Il l’a sélectionné lors de la dernière convocation, donc il reste ouvert. Même si Gio n’a pas joué, il l’a sélectionné, ce qui est de bon augure pour Gio.
« Je pense vraiment qu’il le garde à l’esprit. Et je pense qu’il a pris conscience de ce que Gio peut apporter à l’équipe. Donc, pour l’instant, c’est à Gio de vraiment essayer de se mettre dans la meilleure forme possible, de s’imposer dans l’équipe et d’obtenir du temps de jeu. Il faut juste jouer autant que possible. »
L'équipe nationale américaine affrontera la Belgique au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta samedi. Elle restera sur place pour rencontrer le Portugal, privé de Cristiano Ronaldo. Deux autres matchs amicaux de haut niveau – contre le Sénégal et l'Allemagne – mèneront l'équipe de Pochettino jusqu'à la phase finale de la Coupe du monde, avec peut-être Reyna qui retrouvera l'étincelle dans son jeu.