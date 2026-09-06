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« C’est à ce niveau que je veux être » : Iliman Ndiaye savoure son début « parfait » contre Manchester City alors que la star du dernier jour du mercato brille dans une victoire difficilement acquise face à Coventry
Un début de rêve à l’Etihad
Ndiaye n’a pas pu cacher son enthousiasme après avoir enfin enfilé le maillot de Manchester City pour ses débuts officiels. L’ancien joueur d’Everton a été une figure centrale alors que Manchester City a arraché une courte victoire contre Coventry, renforçant l’idée qu’il est prêt à franchir un cap pour évoluer au plus haut niveau de la Premier League. Revenant sur cette expérience, Ndiaye a rapidement souligné que gagner dès sa première apparition était le scénario idéal pour son nouveau chapitre à Manchester.
« J’ai vraiment apprécié. C’est le niveau auquel je veux être », a déclaré Ndiaye lors d’une interview d’après-match. « J’ai commencé par une victoire, donc ça ne pouvait pas être mieux. C’était génial, évidemment nous voulions gagner le match. Ces derniers jours ont été vraiment très bons. Évidemment, je suis à City maintenant, donc je suis heureux. Heureux que le transfert se soit fait. Les gars m’ont très bien accueilli. »
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Frayeur autour d’une blessure et éloges pour Maresca
Il y a eu un moment d’inquiétude chez les fidèles de l’Etihad lorsque Ndiaye a dû recevoir des soins sur la pelouse en fin de seconde période. L’ailier a finalement été remplacé par le joueur formé au club Ryan McAidoo à la 87e minute, faisant craindre que ses débuts ne se soient terminés par un pépin physique. Cependant, Ndiaye s’est empressé d’écarter toute inquiétude à long terme après la rencontre, attribuant sa sortie à l’intensité de la Premier League.
« Non, non [rien de sérieux]. Juste un peu de crampes », a précisé l’ailier lorsqu’il a été interrogé sur son état. Puis, se tournant vers son nouvel entraîneur, Ndiaye a ajouté : « Il a été incroyable. Un entraîneur de premier plan. Comme on s’est dit l’un à l’autre, tous les matches vont être difficiles. »
Intégration tactique et nouvelles de l’équipe
Maresca a affiché une confiance importante envers ses nouvelles recrues en titularisant à la fois Ndiaye et une autre recrue du dernier jour du mercato, Enzo Fernandez. La décision de faire débuter Fernandez a été partiellement influencée par un rebondissement de dernière minute à l’échauffement, puisque le jeune du centre de formation Nico O’Reilly a été contraint de se retirer après avoir reçu un coup. Ce remaniement tardif a peu perturbé le rythme des hôtes, qui ont dominé la possession dès le début. Le but de la victoire est arrivé à la 26e minute, lorsqu’Erling Haaland s’est élevé plus haut que tout le monde pour catapulter de la tête un centre d’Antoine Semenyo au fond des filets.
La complémentarité entre les nouvelles recrues et l’ossature déjà en place a été évidente tout au long de la première période. La capacité de Ndiaye à étirer le jeu a offert l’espace nécessaire à des joueurs comme Fernandez pour opérer dans l’axe. Malgré l’écart minimal au score, la discipline tactique affichée par les hommes de Maresca témoigne du travail effectué à l’entraînement.
- AFP
Des ambitions pour l’avenir
Pour Ndiaye, son transfert à Manchester City représente plus qu’une simple progression sur le plan de sa carrière ; il s’agit de concrétiser son désir de se battre pour les plus grands trophées du football. L’ailier a parlé ouvertement de sa soif de titres, soulignant que ses débuts ne sont que le début de son aventure au club
« J’espère que cela restera ainsi. Ce n’est pas terminé, j’ai encore beaucoup de choses à accomplir ici, des trophées, c’est pour cela que je suis venu ici. J’espère que tout se passera bien. J’ai juste hâte de voir ce que l’avenir nous réserve », a noté Dniaye.
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