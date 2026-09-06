Ndiaye n’a pas pu cacher son enthousiasme après avoir enfin enfilé le maillot de Manchester City pour ses débuts officiels. L’ancien joueur d’Everton a été une figure centrale alors que Manchester City a arraché une courte victoire contre Coventry, renforçant l’idée qu’il est prêt à franchir un cap pour évoluer au plus haut niveau de la Premier League. Revenant sur cette expérience, Ndiaye a rapidement souligné que gagner dès sa première apparition était le scénario idéal pour son nouveau chapitre à Manchester.

« J’ai vraiment apprécié. C’est le niveau auquel je veux être », a déclaré Ndiaye lors d’une interview d’après-match. « J’ai commencé par une victoire, donc ça ne pouvait pas être mieux. C’était génial, évidemment nous voulions gagner le match. Ces derniers jours ont été vraiment très bons. Évidemment, je suis à City maintenant, donc je suis heureux. Heureux que le transfert se soit fait. Les gars m’ont très bien accueilli. »