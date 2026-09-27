Selon L'Equipe, le sélectionneur de la France Zinedine Zidane s'apprête à remanier son dispositif tactique pour la rencontre de l'UEFA Nations League de lundi soir contre la Belgique au stade Roi Baudouin. Les Bleus sont arrivés à Bruxelles avec un groupe réduit à 22 joueurs après que le capitaine Kylian Mbappe a subi une blessure au genou gauche en inscrivant le but de la victoire lors du succès 1-0 de vendredi contre la Turquie à Izmit.

Mbappe est retourné directement au Real Madrid pour une évaluation médicale au lieu de voyager avec le groupe en Belgique.

Zidane a choisi de ne pas appeler de remplaçant de dernière minute, préférant faire confiance aux options déjà à sa disposition.