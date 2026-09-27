ZUMA Press Wire
Traduit par
« C’est à cause de la mauvaise pelouse ! » : pourquoi Kylian Mbappe a quitté le rassemblement de l’équipe de France plus tôt, alors que Zinedine Zidane prépare des changements contre la Belgique
Zidane prépare un remaniement de l’équipe de France après le forfait sur blessure de Mbappe
Selon L'Equipe, le sélectionneur de la France Zinedine Zidane s'apprête à remanier son dispositif tactique pour la rencontre de l'UEFA Nations League de lundi soir contre la Belgique au stade Roi Baudouin. Les Bleus sont arrivés à Bruxelles avec un groupe réduit à 22 joueurs après que le capitaine Kylian Mbappe a subi une blessure au genou gauche en inscrivant le but de la victoire lors du succès 1-0 de vendredi contre la Turquie à Izmit.
Mbappe est retourné directement au Real Madrid pour une évaluation médicale au lieu de voyager avec le groupe en Belgique.
Zidane a choisi de ne pas appeler de remplaçant de dernière minute, préférant faire confiance aux options déjà à sa disposition.
- Anadolu Agency
La controverse sur la pelouse tenue pour responsable de la blessure au genou du capitaine en Turquie
Une frustration interne a émergé au sein du camp français concernant la pelouse du stade de Kocaeli, à Izmit, où Mbappe a subi ce contretemps. Selon L'Equipe, le staff médical a cité le mauvais état du terrain comme principal facteur contributif, estimant qu'il avait fait perdre ses appuis au capitaine avant qu'il ne se torde le genou.
L'équipe médicale a autorisé Mbappe à retourner en Espagne pour entamer immédiatement sa rééducation avec le Real Madrid.
Zidane se concentre désormais sur le rééquilibrage de son attaque pour le déplacement à Bruxelles.
Camavinga et de nouveaux débutants en ligne pour des places de titulaires
Zidane a l’intention de faire confiance au milieu de terrain du Real Madrid Eduardo Camavinga, un joueur qu’il estime beaucoup malgré le fait de ne l’avoir jamais entraîné en club. Camavinga a participé aux exercices d’après-entraînement aux côtés du « gang de Rennes » à Clairefontaine, maintenant une forte énergie au sein du groupe.
Le piston de l’Inter Milan Andy Diouf pourrait être utilisé au poste d’arrière gauche, tandis que Lucas Da Cunha est en bonne position pour débuter dans un rôle de milieu défensif.
Zidane cherche à évaluer la profondeur de son effectif avant le match de prestige de vendredi à domicile contre l’Italie au Stade de France.
- PS Images
Les Bleus visent une victoire à Bruxelles pour maintenir leur élan en Ligue des nations
La France achève sa préparation de match à huis clos au centre d'entraînement de l'Union Saint-Gilloise avant le coup d'envoi de lundi à 20 h 45 à Bruxelles. Un résultat positif contre la Belgique permettrait à l'équipe de Zidane de rester en bonne voie dans le groupe A.
La Belgique cherche à se reprendre rapidement à domicile après sa défaite contre l'Italie à Rome.
Les Bleus espèrent prendre trois points avant de recevoir l'Italie à Paris le 2 octobre.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles