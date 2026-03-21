BVB, notes et analyses individuelles du match du Borussia Dortmund contre le HSV : les remplaçants renversent la situation, un joueur déçu par la DFB passe complètement inaperçu – et un espoir allemand pour la Coupe du monde peut pousser un soupir de soulagement après une soirée maudite

Ramy Bensebaini (à la 46e pour Reggiani) : grâce à son expérience, l'Algérien a fait preuve de bien plus d'assurance que son prédécesseur Reggiani, a délivré plusieurs bons centres depuis le milieu de terrain et a transformé ses deux penalties avec brio. Il a ainsi été l'un des acteurs décisifs du renversement de situation. Note : 2.
Serhou Guirassy (à la 46e à la place d'Adeyemi) : Guirassy est entré en jeu en deuxième mi-temps et a permis à Dortmund d'être nettement plus présent dans la surface de réparation. Après un bon contrôle, il a tiré trop haut en milieu de deuxième mi-temps, mais peu après, les choses se sont mieux passées : sur le rebond, l'attaquant a réussi à battre Heuer Fernandes et a inscrit le but égalisateur. Dans le temps additionnel, Guirassy aurait pu en rajouter une, mais il s'est heurté à Heuer Fernandes. Note : 2,5.
Fabio Silva (à la 58e pour Svensson) : une frappe déviée du Portugais a failli finir au fond des filets (66e), Silva a rapidement apporté un regain d'énergie après son entrée en jeu. Il a failli porter le score à 3-2 un peu plus tôt, mais Heuer Fernandes a repoussé sa frappe fulgurante. Même sans marquer, Silva a toutefois joué un rôle important dans le renversement de situation. Note : 2,5.
Carney Chukwuemeka (à la 58e pour Sabitzer) : Il a contribué au 2-2 grâce à sa passe décisive vers Ryerson et a eu nettement plus d'influence sur le jeu que Sabitzer auparavant. L'entrée en jeu de Chukwuemeka s'est également avérée payante. Note : 3.
Julian Brandt (à la 90e+6 pour Nmecha) : Brandt est entré en jeu pour les dernières minutes. Pas de note.