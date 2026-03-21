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Oliver Maywurm

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BVB, notes et analyses individuelles du match du Borussia Dortmund contre le HSV : les remplaçants renversent la situation, un joueur déçu par la DFB passe complètement inaperçu – et un espoir allemand pour la Coupe du monde peut pousser un soupir de soulagement après une soirée maudite

Quel match à Dortmund ! Le BVB peut se réjouir après deux mi-temps très contrastées ; les remplaçants ont été décisifs dans ce revirement de situation. Notes et analyses individuelles.

Au cours d'un match endiablé comptant pour la 27e journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund a fait un grand pas vers la qualification pour la Ligue des champions. À la mi-temps, rien ne laissait présager un tel dénouement, le BVB étant étonnamment mené 0-2 face au Hambourg SV. Mais après la pause, le BVB a mis les bouchées doubles et, grâce à un impressionnant sursaut d'énergie, a finalement remporté la victoire 3-2.

Ramy Bensebaini a transformé deux penalties, tandis que l'avant-centre Serhou Guirassy a également marqué. Dortmund dispose désormais d'une confortable avance de onze points sur la première place non qualifiée pour la Ligue des champions.

Cliquez ici pour lire le compte-rendu du match.

  • Borussia Dortmund v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, notes du match Borussia Dortmund - HSV : Gregor Kobel

    Le gardien a réalisé un superbe arrêt à la mi-temps de la première mi-temps face à Königsdörffer, qui s'était présenté seul devant lui (24e). Kobel n'a rien pu faire sur les deux buts encaissés, mais n'a guère été sollicité par ailleurs. Note : 3.

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  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - HSV : Luca Reggiani

    Après avoir vécu un moment fort en émotions la semaine dernière, lorsque Reggiani a célébré avec euphorie son premier but en Bundesliga lors de la victoire 2-0 contre Augsbourg, le jeune joueur de 18 ans a aujourd’hui été ramené brutalement à la réalité. Une mauvaise passe dans les pieds des Hambourgeois a failli mener au 0-2 plus tôt dans la partie, mais le HSV n’a pas su en tirer profit. Il en a été autrement à la 38e minute, lorsque Reggiani, nerveux et beaucoup trop insouciant dans la construction du jeu, a perdu le ballon, permettant ainsi l'ouverture du deuxième but adverse. À la mi-temps, Kovac a remplacé ce joyau de la défense, dont le développement ne doit certainement pas être surévalué en raison de performances médiocres comme celle-ci. Note : 5.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - HSV : Waldemar Anton

    Le match d'Anton a débuté par une passe en retrait mal ajustée vers Kobel, qui a failli mettre ses propres cages en danger (4e). Pour le reste, l'international a livré une performance solide, s'est montré présent dans les duels et, après ce petit passage à vide en début de match, s'est également montré sûr dans ses passes. Note : 3.

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    BVB, notes du match Borussia Dortmund - HSV : Nico Schlotterbeck

    Schlotterbeck a manqué aujourd'hui d'inspiration dans la construction du jeu, mais il a tout de même livré une performance correcte. Il a manqué de chance lorsque son coup de tête sur corner a heurté la barre transversale (36e). Note : 3.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - HSV : Julian Ryerson

    Ses corners étaient toujours aussi dangereux, comme celui qui a permis à Schlotterbeck de placer une tête sur la barre transversale (36e). Au cours du match, Ryerson a inlassablement harcelé le côté droit, a poussé vers l'avant et a délivré de nombreux centres. Une prestation surtout marquée par une grande combativité, ponctuée de quelques moments de génie, comme son magnifique centre vers Guirassy qui a permis d'égaliser. Note : 2,5.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - HSV : Jobe Bellingham

    C'est grâce à une superbe passe en profondeur qu'il a offert à Nmecha une occasion en or de réduire le score peu après la reprise. Bellingham avait déjà été l'un des joueurs les plus solides de Dortmund lors d'une première mi-temps médiocre, avec de nombreux ballons récupérés et un jeu de passes irréprochable. Comme l'ensemble de l'équipe, il s'est amélioré en deuxième mi-temps, dirigeant et organisant le jeu avec brio au milieu de terrain. Son tir, qui a atterri sur le bras de Miro Muheim, a ensuite valu au BVB le penalty qui a permis de porter le score à 3-2. Note : 2,5.

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    BVB, notes du match Borussia Dortmund - HSV : Felix Nmecha

    Une soirée marquée par la malchance, mais qui s'est terminée en beauté ! Nmecha a en fait livré un bon match sur l'ensemble de la rencontre, récupérant des ballons à des moments clés, effectuant de nombreuses passes judicieuses dans le tiers offensif et couvrant sans cesse de longues distances grâce à son dynamisme. Mais Nmecha, qui a de bonnes chances d’être titulaire dans l’équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde, voudra sans doute oublier très vite la fin de la première mi-temps : tout d’abord, il s’est fait subtiliser le ballon de manière décisive à 20 mètres de son propre but avant le deuxième but encaissé, puis il a tiré le penalty à côté du but juste avant la pause. Il a toutefois bien réagi en deuxième mi-temps et a continué à bien jouer. Il n’a toutefois pas pu être récompensé, même s’il a tout fait correctement lors de sa grosse occasion peu après la reprise. Mais Heuer Fernandes a tout simplement été trop fort. Peu après, il a encore tenté une très belle frappe à environ 16 mètres, qui est passée tout près du but. Note : 2,5.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - HSV : Daniel Svensson

    Avant le 0-1, il s'est montré très peu à son avantage dans son duel avec Mikelbrencis et a perdu le ballon de manière décisive. Ses protestations pour une faute ont été, à juste titre, vaines : un moment amer pour ce Suédois habituellement si fiable. Point positif : Svensson a ensuite continué à jouer sans se laisser déconcerter en défense et s'est montré, pendant de longues périodes, aussi solide que d'habitude. Point négatif : en attaque, on a clairement remarqué une certaine hésitation de sa part, ce qui explique qu’il n’ait guère réussi à se démarquer. Après un peu moins d’une heure, Kovac l’a remplacé par l’attaquant Silva. Note : 5.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - HSV : Marcel Sabitzer

    L'Autrichien a évolué dans un rôle un peu plus offensif que d'habitude, occupant une position à mi-chemin entre l'ailier droit et le numéro 10. Sabitzer s'est constamment efforcé d'ouvrir des espaces grâce à ses déplacements, mais il est resté globalement inefficace. Il n'a pratiquement jamais réussi à donner de l'élan au jeu et n'a pas été aussi incisif que d'habitude dans le contre-pressing aujourd'hui. Note : 4,5.

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    BVB, notes du match Borussia Dortmund - HSV : Maximilian Beier

    Beier, qui n'a pas été sélectionné par Julian Nagelsmann pour les prochains matchs internationaux, semblait motivé par cette absence et a fait preuve d'une intensité incroyable. Il s'est lui-même créé une occasion en or en début de match grâce à un excellent récupération de balle, mais s'est ensuite heurté à la réaction exceptionnelle du gardien du HSV, Heuer Fernandes. Beier a multiplié les tentatives, s'est montré le joueur le plus dangereux du BVB pendant de longues périodes et a obtenu les deux premiers penalties. Il a également délivré une passe parfaite pour la meilleure occasion de Nmecha peu après la reprise, et, après un peu plus d'une heure de jeu, il a vu son tir enroulé passer tout près du but. Dans les dernières minutes, il est resté un moteur infatigable. Note : 2.

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    BVB, notes du match Borussia Dortmund - HSV : Karim Adeyemi

    Adeyemi a formé avec Beier une sorte de duo d'attaquants hybride et n'est pas intervenu, à juste titre, lors de la grande occasion de ce dernier en début de match, car il était hors-jeu. Le problème : cela est resté la meilleure action d'Adeyemi. Contrairement à Beier, Adeyemi ne semblait pas motivé par la déception de ne pas avoir été sélectionné en équipe nationale et s'est presque complètement effacé. Il ne s'est fait remarquer à nouveau qu'immédiatement avant le coup de sifflet de la mi-temps, lorsqu'il a provoqué un bref attroupement en commettant une faute de frustration. Il a ensuite été remplacé à la mi-temps. Note : 5,5.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - HSV : les remplaçants

    Ramy Bensebaini (à la 46e pour Reggiani) : grâce à son expérience, l'Algérien a fait preuve de bien plus d'assurance que son prédécesseur Reggiani, a délivré plusieurs bons centres depuis le milieu de terrain et a transformé ses deux penalties avec brio. Il a ainsi été l'un des acteurs décisifs du renversement de situation. Note : 2.

    Serhou Guirassy (à la 46e à la place d'Adeyemi) : Guirassy est entré en jeu en deuxième mi-temps et a permis à Dortmund d'être nettement plus présent dans la surface de réparation. Après un bon contrôle, il a tiré trop haut en milieu de deuxième mi-temps, mais peu après, les choses se sont mieux passées : sur le rebond, l'attaquant a réussi à battre Heuer Fernandes et a inscrit le but égalisateur. Dans le temps additionnel, Guirassy aurait pu en rajouter une, mais il s'est heurté à Heuer Fernandes. Note : 2,5.

    Fabio Silva (à la 58e pour Svensson) : une frappe déviée du Portugais a failli finir au fond des filets (66e), Silva a rapidement apporté un regain d'énergie après son entrée en jeu. Il a failli porter le score à 3-2 un peu plus tôt, mais Heuer Fernandes a repoussé sa frappe fulgurante. Même sans marquer, Silva a toutefois joué un rôle important dans le renversement de situation. Note : 2,5.

    Carney Chukwuemeka (à la 58e pour Sabitzer) : Il a contribué au 2-2 grâce à sa passe décisive vers Ryerson et a eu nettement plus d'influence sur le jeu que Sabitzer auparavant. L'entrée en jeu de Chukwuemeka s'est également avérée payante. Note : 3.

    Julian Brandt (à la 90e+6 pour Nmecha) : Brandt est entré en jeu pour les dernières minutes. Pas de note.

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