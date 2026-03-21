BVB, notes et analyses individuelles du match du Borussia Dortmund contre le HSV : les remplaçants renversent la situation, un joueur déçu par la DFB passe complètement inaperçu – et un espoir allemand pour la Coupe du monde peut pousser un soupir de soulagement après une soirée maudite

Au cours d'un match endiablé comptant pour la 27e journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund a fait un grand pas vers la qualification pour la Ligue des champions. À la mi-temps, rien ne laissait présager un tel dénouement, le BVB étant étonnamment mené 0-2 face au Hambourg SV. Mais après la pause, le BVB a mis les bouchées doubles et, grâce à un impressionnant sursaut d'énergie, a finalement remporté la victoire 3-2.

Ramy Bensebaini a transformé deux penalties, tandis que l'avant-centre Serhou Guirassy a également marqué. Dortmund dispose désormais d'une confortable avance de onze points sur la première place non qualifiée pour la Ligue des champions.

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