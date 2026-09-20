BVB cartonne ! Anton et Book saluent la solidité défensive tandis que l’attaquant Beier remercie Jobe pour le but de la victoire dans le derby

Les leaders du vestiaire du Borussia Dortmund ont affiché une immense satisfaction après avoir arraché une victoire 1-0 face au VfB Stuttgart afin de préserver leur départ parfait sur la scène nationale. Le but inscrit par Maxi Beier en seconde période a fait la différence à la MHPArena, offrant au BVB une quatrième victoire de suite en championnat.

Le directeur sportif Ole Book, le défenseur Waldemar Anton et le buteur Beier ont tous salué la maturité de l'effectif sous pression.

Cette victoire permet au Borussia d'aborder la trêve internationale en tête de la Bundesliga.



