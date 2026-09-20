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BVB cartonne ! Anton et Book saluent la solidité défensive tandis que l’attaquant Beier remercie Jobe pour le but de la victoire dans le derby
Les dirigeants du BVB réagissent à une victoire durement acquise à l'extérieur
Les leaders du vestiaire du Borussia Dortmund ont affiché une immense satisfaction après avoir arraché une victoire 1-0 face au VfB Stuttgart afin de préserver leur départ parfait sur la scène nationale. Le but inscrit par Maxi Beier en seconde période a fait la différence à la MHPArena, offrant au BVB une quatrième victoire de suite en championnat.
Le directeur sportif Ole Book, le défenseur Waldemar Anton et le buteur Beier ont tous salué la maturité de l'effectif sous pression.
Cette victoire permet au Borussia d'aborder la trêve internationale en tête de la Bundesliga.
Book et Anton mettent en avant une maîtrise défensive supérieure
S’exprimant en zone mixte, le directeur sportif Ole Book a souligné qu’une efficacité supérieure dans les deux surfaces avait permis de décrocher les trois points face à une redoutable équipe à domicile. Le défenseur Waldemar Anton a partagé ce constat, en mettant en avant une maîtrise du match nettement meilleure par rapport aux précédents déplacements à Stuttgart.
Les deux hommes ont noté que les schémas défensifs mis en place la saison dernière continuaient de permettre à l’équipe de garder sa cage inviolée.
« C’était un match équilibré, mais au bout du compte, notre plus grande efficacité et une défense plus solide dans la surface nous ont assuré la victoire », a déclaré Book. Anton a ajouté : « Par rapport à notre match ici la saison dernière, nous avons joué avec beaucoup plus de maîtrise et nous avons très peu concédé sur le plan défensif. »
Beier rend hommage à Bellingham pour sa brillante passe décisive sur le but de la victoire
Buteur décisif, Maxi Beier a salué ses coéquipiers pour avoir appliqué un plan de jeu défensif discipliné avant de faire céder Stuttgart en fin de match. L'attaquant a exprimé sa gratitude envers le remplaçant Jobe Bellingham, dont le centre à ras de terre dans les six mètres lui a offert une finition facile.
Beier a souligné que préserver sa cage inviolée était resté la consigne prioritaire du BVB tout au long des 90 minutes.
« Avant tout, nous devions garder notre cage inviolée ici à Stuttgart, et nous l'avons fait de manière éclatante », a déclaré Beier. « C'était une superbe passe de Jobe. Pour un attaquant, il n'y a rien de mieux que de n'avoir qu'à dire merci. »
Une dynamique parfaite avant la trêve internationale
Cette victoire laisse Dortmund dans une position idéale alors que le football national marque une pause en raison de la prochaine trêve internationale. Les joueurs et le staff ont affiché leur envie de profiter de cette dynamique avant d’affronter un calendrier chargé de neuf matches en 30 jours à leur retour.
Anton a conclu que l’équipe avait pleinement mérité sa célébration après une performance maîtrisée.
Le BVB reprendra sa campagne de Bundesliga à domicile contre le Werder Brême le 9 octobre.
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