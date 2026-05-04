Malgré des doutes persistants après la qualification précoce pour la Ligue des champions et la défaite 0-1 à Mönchengladbach dimanche, le Borussia Dortmund veut maintenir sa confiance en Niko Kovac à moyen terme.

Selon le journal Ruhr Nachrichten, les dirigeants du BVB souhaitent entamer prochainement des discussions avec l’entourage de l’entraîneur afin de prolonger un contrat qui court actuellement jusqu’en 2027. Cette démarche vise à mettre fin aux spéculations persistantes sur l’avenir du technicien.

« Nous avons déjà clairement exprimé notre confiance en Niko. J’apprécie énormément de travailler avec lui », a souligné le nouveau directeur sportif du BVB, Ole Book, après la défaite contre Gladbach. « On m’en a déjà parlé avant le match d’aujourd’hui et je m’étais exprimé très positivement à ce sujet. La défaite n’y a certainement rien changé. »

Arrivé début février 2025 pour remplacer Nuri Sahin, récemment limogé, Kovac avait mené le club à une qualification in extremis pour la C1. Cette saison, les performances en Bundesliga sont globalement convaincantes et la deuxième place promet un bilan final flatteur. L’élimination précoce en Ligue des champions (phase intermédiaire) et en Coupe d’Allemagne (huitièmes de finale) ternit toutefois le bilan.

On reproche toutefois au BVB de ne pas toujours convaincre sur le plan du jeu sous la houlette de l’ancien sélectionneur croate, qui s’est récemment défendu contre ces critiques.