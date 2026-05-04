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Oliver Maywurm

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BVB, actualités et rumeurs : une tendance claire ? Les dirigeants de Dortmund souhaitent s’entretenir prochainement avec Niko Kovac

Bundesliga
M'Gladbach vs Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
N. Kovac

Niko Kovac ne fait pas l'unanimité au Borussia Dortmund. Que pensent les dirigeants de son avenir ? Actualités et rumeurs concernant le BVB.

Actualités, analyses et rumeurs concernant le BVB :

  • Notes du BVB : Marcel Sabitzer ne mériterait pas de figurer dans le onze de départ de Dortmund.
  • But tardif de Tabakovic : le BVB s’incline à Gladbach
  • L’entraîneur du BVB, Niko Kovac, répond à une grave accusation.
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    BVB, rumeur : une tendance claire ? Les dirigeants de Dortmund souhaiteraient s'entretenir prochainement avec Niko Kovac.

    Malgré des doutes persistants après la qualification précoce pour la Ligue des champions et la défaite 0-1 à Mönchengladbach dimanche, le Borussia Dortmund veut maintenir sa confiance en Niko Kovac à moyen terme.

    Selon le journal Ruhr Nachrichten, les dirigeants du BVB souhaitent entamer prochainement des discussions avec l’entourage de l’entraîneur afin de prolonger un contrat qui court actuellement jusqu’en 2027. Cette démarche vise à mettre fin aux spéculations persistantes sur l’avenir du technicien.

    « Nous avons déjà clairement exprimé notre confiance en Niko. J’apprécie énormément de travailler avec lui », a souligné le nouveau directeur sportif du BVB, Ole Book, après la défaite contre Gladbach. « On m’en a déjà parlé avant le match d’aujourd’hui et je m’étais exprimé très positivement à ce sujet. La défaite n’y a certainement rien changé. »

    Arrivé début février 2025 pour remplacer Nuri Sahin, récemment limogé, Kovac avait mené le club à une qualification in extremis pour la C1. Cette saison, les performances en Bundesliga sont globalement convaincantes et la deuxième place promet un bilan final flatteur. L’élimination précoce en Ligue des champions (phase intermédiaire) et en Coupe d’Allemagne (huitièmes de finale) ternit toutefois le bilan.

    On reproche toutefois au BVB de ne pas toujours convaincre sur le plan du jeu sous la houlette de l’ancien sélectionneur croate, qui s’est récemment défendu contre ces critiques.

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    BVB, Actualités - « Beaucoup plus intenses que nous » : Waldemar Anton déçu après la défaite à Gladbach

    Le défenseur central du Borussia Dortmund, Waldemar Anton, a fait preuve d’autocritique après la défaite 0-1 concédée dimanche face au Borussia Mönchengladbach en Bundesliga.

    « Les joueurs de Mönchengladbach ont été bien plus intenses que nous. Ils ont remporté les duels décisifs à tous les postes », a-t-il déploré sur DAZN. Le défenseur international a surtout regretté l’absence de réaction collective face à la pression plus intense exercée par Mönchengladbach : « Peut-être un duel plus disputé ou une frappe dangereuse – nous en avons manqué cruellement aujourd’hui. »

    L’entraîneur Niko Kovac a abondé dans ce sens : « Ce n’était pas une bonne performance. Les joueurs de Gladbach étaient vifs, incisifs, agressifs. On a vraiment vu aujourd’hui que l’enjeu était énorme pour Gladbach et, apparemment, beaucoup moins pour nous », a analysé le technicien croate. « Les joueurs de Gladbach ont défendu avec vivacité et intensité en un contre un sur tout le terrain ; ils n’ont laissé filer aucun ballon. Pour entrer dans un match comme celui-là, il faut d’abord tenir le coup physiquement. »

    Le BVB avait déjà assuré sa qualification pour la Ligue des champions avant ce duel entre les deux Borussia, mais l’équipe de Kovac a manqué l’occasion de décrocher prématurément la deuxième place du championnat grâce à une victoire. Avec cinq points d’avance sur le RB Leipzig, troisième, le BVB est quasi assuré de terminer deuxième. Il lui reste deux journées pour valider ce rang : réception de l’Eintracht Francfort, puis déplacement à Brême.

  • KAUA PRATES CRUZEIROGetty Images

    BVB, rumeur : le Borussia pourrait-il rapatrier une nouvelle recrue à Dortmund plus tôt que prévu ?

    Le transfert de Kaua Prates au Borussia Dortmund est acté depuis février. Conformément aux statuts de la FIFA, ce latéral gauche de 17 ans ne pourra toutefois s’engager officiellement avec le BVB en provenance de Cruzeiro, club de première division brésilienne, qu’à ses 18 ans, le 12 août. Il manquerait ainsi une grande partie de la préparation estivale.

    Initialement, le club prévoyait de le faire venir à Dortmund seulement mi-août. Toutefois, en raison de sa situation délicate au Cruzeiro depuis plusieurs semaines, le jeune Brésilien pourrait désormais débarquer plus tôt que prévu. Selon les informations du journal Ruhr Nachrichten, le BVB négocie actuellement avec Cruzeiro pour obtenir une dérogation.

    Selon ces sources, le BVB négocie actuellement avec Cruzeiro pour obtenir une dérogation et permettre au jeune international brésilien de rejoindre plus tôt l’entraînement dirigé par Niko Kovac.

    Curieusement, le jeune Brésilien ne joue pratiquement plus avec Cruzeiro depuis l’annonce de son départ, et il a récemment été victime d’une blessure à la cuisse qui l’écarte des terrains pour le moment. Selon le Ruhr Nachrichten, les services sportifs et médicaux du BVB sont déjà en possession du diagnostic et du programme de rééducation de cette recrue estivale.

  • BVB, Actualités : les U23 subissent une sévère défaite dans le mini-derby de la Ruhr face au FC Schalke.

    Les U23 du Borussia Dortmund ont concédé une défaite particulièrement amère en Regionalliga West. Dimanche après-midi, le BVB II s’est incliné 0-4 lors du mini-derby de la Ruhr face à la réserve du FC Schalke 04.

    Jean Paul Ndiaye a ouvert le score dès la 3^e minute, avant que Edion Gashi ne scelle le sort de la rencontre juste avant la mi-temps en inscrivant un doublé (21^e, 36^e). En seconde période, In-Gyom Jung a alourdi la marque pour porter le score à 4-0 (55^e).

    « Nous avons mal entamé la rencontre. Ensuite, nous avons mieux rentré dans le match et nous avons eu deux occasions énormes qui auraient pu nous permettre de renverser la vapeur. Nous n’avons pas su saisir ces opportunités pour peut-être inverser la tendance », a analysé l’entraîneur de Dortmund, Daniel Rios, après la rencontre. « Nous n’avons pas suivi les trajectoires de course, surtout en première mi-temps, et Schalke a bien profité de la situation. C’est donc une avance de 3-0 méritée. En deuxième mi-temps, nous avons tout tenté. Au final, nous ne pouvons que féliciter Schalke pour sa victoire. »

    Les Jaune et Noir doivent désormais abandonner toute espoir de remontée directe en National 3, même sur le plan mathématique. De plus, le Borussia Mönchengladbach II les a dépassés au classement ; à deux journées de la fin, Dortmund n’est plus que quatrième. Schalke, cinquième, s’est rapproché à deux points de son rival de la Ruhr.

  • BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    Date

    Concours

    Match

    8 mai

    Bundesliga

    BVB contre Eintracht Francfort

    16 mai

    Bundesliga

    Werder Brême vs. BVB

    18 juillet

    Match amical

    Rot-Weiß Oberhausen – BVB

    29 juillet

    Match amical

    Cerezo Osaka - BVB

    1er août

    Match amical

    FC Tokyo – BVB

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