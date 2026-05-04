Les U23 du Borussia Dortmund ont concédé une défaite particulièrement amère en Regionalliga West. Dimanche après-midi, le BVB II s’est incliné 0-4 lors du mini-derby de la Ruhr face à la réserve du FC Schalke 04.
Jean Paul Ndiaye a ouvert le score dès la 3^e minute, avant que Edion Gashi ne scelle le sort de la rencontre juste avant la mi-temps en inscrivant un doublé (21^e, 36^e). En seconde période, In-Gyom Jung a alourdi la marque pour porter le score à 4-0 (55^e).
« Nous avons mal entamé la rencontre. Ensuite, nous avons mieux rentré dans le match et nous avons eu deux occasions énormes qui auraient pu nous permettre de renverser la vapeur. Nous n’avons pas su saisir ces opportunités pour peut-être inverser la tendance », a analysé l’entraîneur de Dortmund, Daniel Rios, après la rencontre. « Nous n’avons pas suivi les trajectoires de course, surtout en première mi-temps, et Schalke a bien profité de la situation. C’est donc une avance de 3-0 méritée. En deuxième mi-temps, nous avons tout tenté. Au final, nous ne pouvons que féliciter Schalke pour sa victoire. »
Les Jaune et Noir doivent désormais abandonner toute espoir de remontée directe en National 3, même sur le plan mathématique. De plus, le Borussia Mönchengladbach II les a dépassés au classement ; à deux journées de la fin, Dortmund n’est plus que quatrième. Schalke, cinquième, s’est rapproché à deux points de son rival de la Ruhr.