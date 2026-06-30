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Karim Adeyemi vers l’Arabie saoudite ?
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Lors du Championnat d’Europe, le Bosnien Benjamin Tahirovic, né en Suède, a convaincu au poste de sentinelle. Ce milieu de terrain de 23 ans (1,91 m) se distingue par sa précision dans ses passes, son calme, sa réflexion et sa bonne vision du jeu. Des atouts qui auraient alerté le Borussia Dortmund.
Selon Sky, le BVB aurait déjà manifesté son intérêt pour Tahirovic auprès de son club actuel, Brøndby Copenhague, avant même la Coupe du monde, par l’intermédiaire de l’ancien directeur sportif Sebastian Kehl. Si Kehl n’est plus aux commandes du BVB et si son successeur, Ole Book, a d’abord privilégié d’autres pistes, Tahirovic figurerait toujours sur la short-list du club allemand.
Le jeune joueur de 23 ans, qui a disputé onze matchs pour l’AS Rome en Serie A entre 2021 et 2023 avant de jouer deux ans pour l’Ajax d’Amsterdam, coûterait un peu moins de dix millions d’euros. Compte tenu des sommes habituellement en jeu, ce serait presque une aubaine – et pourtant, cela constituerait un transfert record pour Brøndby.
La saison dernière, Marc Casado a disputé 27 matchs, dont 13 comme titulaire, pour le FC Barcelone, le club qui l'a formé. Un total insuffisant au goût du joueur de 22 ans, qui avait nettement plus joué la saison précédente. Sous contrat jusqu’en 2028, Casado aurait toutefois décidé, selon Marca, de quitter les Catalans cet été. Une opportunité qui pourrait sourire au BVB, déjà intéressé par le milieu offensif par le passé.
Le Barça en attendrait toutefois un chèque conséquent : jusqu’à 25 millions d’euros pour un joueur capable de jouer aussi arrière droit. Mais le BVB devra faire face à une concurrence importante : le VfB Stuttgart, le Bayer Leverkusen, le Benfica Lisbonne, Manchester United et plusieurs clubs saoudiens seraient aussi sur les rangs. Selon certaines sources, Casado ne serait toutefois pas tenté par l’Arabie saoudite.
Prêté à Hoffenheim lors de la seconde partie de la saison dernière, le jeune talent du BVB Cole Campbell n’a disputé que cinq matches. Le club allemand pourrait désormais le céder définitivement.
Plusieurs clubs se montrent intéressés, dont certains en Bundesliga. Selon Sky, le SV Elversberg, fraîchement promu, serait sur le point de le recruter. Si le BVB ne souhaite pas le céder définitivement, un nouveau prêt pourrait être envisagé, le club sarrois ayant déjà tenté de l’enrôler lors du mercato d’hiver.
Outre le promu, le Celtic Glasgow suivrait également de près l’ailier.
Joueurs
Poste
Cédé à
Année
Indemnité de transfert
Ousmane Dembélé
Attaquant
FC Barcelone
2017
148 millions d’euros
Jude Bellingham
Milieu de terrain
Real Madrid
2023
127 millions d'euros
Jadon Sancho
Attaquant
Manchester United
2021
85 millions d'euros
Christian Pulisic
Attaquant
FC Chelsea
2019
64 millions d’euros
Pierre-Emerick Aubameyang
Attaquant
FC Arsenal
2018
63,75 millions d'euros