Lors du Championnat d’Europe, le Bosnien Benjamin Tahirovic, né en Suède, a convaincu au poste de sentinelle. Ce milieu de terrain de 23 ans (1,91 m) se distingue par sa précision dans ses passes, son calme, sa réflexion et sa bonne vision du jeu. Des atouts qui auraient alerté le Borussia Dortmund.

Selon Sky, le BVB aurait déjà manifesté son intérêt pour Tahirovic auprès de son club actuel, Brøndby Copenhague, avant même la Coupe du monde, par l’intermédiaire de l’ancien directeur sportif Sebastian Kehl. Si Kehl n’est plus aux commandes du BVB et si son successeur, Ole Book, a d’abord privilégié d’autres pistes, Tahirovic figurerait toujours sur la short-list du club allemand.

Le jeune joueur de 23 ans, qui a disputé onze matchs pour l’AS Rome en Serie A entre 2021 et 2023 avant de jouer deux ans pour l’Ajax d’Amsterdam, coûterait un peu moins de dix millions d’euros. Compte tenu des sommes habituellement en jeu, ce serait presque une aubaine – et pourtant, cela constituerait un transfert record pour Brøndby.