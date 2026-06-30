Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Traduit par

BVB, actualités et rumeurs : une bonne affaire ! Le Borussia Dortmund serait intéressé par une star bosnienne de la Coupe du monde

Bundesliga
Mercato
B. Tahirovic
Borussia Dortmund
C. Campbell
M. Casado
FC Barcelone

Un joueur bosnien, actuellement basé au Danemark et présent à la Coupe du monde, pourrait attirer l’attention du BVB. Un jeune talent du FC Barcelone serait également sur le marché. Enfin, Cole Campbell se dirigerait vers Elversberg. Voici les dernières actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

Plus d'actualités et d'articles sur le BVB :

Le BVB entre dans la course pour « Dybala 2.0 »

Karim Adeyemi vers l’Arabie saoudite ?

  • TahirovicGetty Images

    BVB, Actualités : le Borussia Dortmund s’intéresserait de près à une star bosnienne du Mondial.

    Lors du Championnat d’Europe, le Bosnien Benjamin Tahirovic, né en Suède, a convaincu au poste de sentinelle. Ce milieu de terrain de 23 ans (1,91 m) se distingue par sa précision dans ses passes, son calme, sa réflexion et sa bonne vision du jeu. Des atouts qui auraient alerté le Borussia Dortmund. 

    Selon Sky, le BVB aurait déjà manifesté son intérêt pour Tahirovic auprès de son club actuel, Brøndby Copenhague, avant même la Coupe du monde, par l’intermédiaire de l’ancien directeur sportif Sebastian Kehl. Si Kehl n’est plus aux commandes du BVB et si son successeur, Ole Book, a d’abord privilégié d’autres pistes, Tahirovic figurerait toujours sur la short-list du club allemand.

    Le jeune joueur de 23 ans, qui a disputé onze matchs pour l’AS Rome en Serie A entre 2021 et 2023 avant de jouer deux ans pour l’Ajax d’Amsterdam, coûterait un peu moins de dix millions d’euros. Compte tenu des sommes habituellement en jeu, ce serait presque une aubaine – et pourtant, cela constituerait un transfert record pour Brøndby.

    • Publicité
  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    BVB, Actualités : la piste menant au joueur tant convoité s’ouvre enfin ! Le FC Barcelone libère Marc Casado.

    La saison dernière, Marc Casado a disputé 27 matchs, dont 13 comme titulaire, pour le FC Barcelone, le club qui l'a formé. Un total insuffisant au goût du joueur de 22 ans, qui avait nettement plus joué la saison précédente. Sous contrat jusqu’en 2028, Casado aurait toutefois décidé, selon Marca, de quitter les Catalans cet été. Une opportunité qui pourrait sourire au BVB, déjà intéressé par le milieu offensif par le passé. 

    Le Barça en attendrait toutefois un chèque conséquent : jusqu’à 25 millions d’euros pour un joueur capable de jouer aussi arrière droit. Mais le BVB devra faire face à une concurrence importante : le VfB Stuttgart, le Bayer Leverkusen, le Benfica Lisbonne, Manchester United et plusieurs clubs saoudiens seraient aussi sur les rangs. Selon certaines sources, Casado ne serait toutefois pas tenté par l’Arabie saoudite. 




  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - U19 Championship FinalGetty Images Sport

    BVB, Actualités : un promu de Bundesliga s’intéresse au jeune talent Campbell

    Prêté à Hoffenheim lors de la seconde partie de la saison dernière, le jeune talent du BVB Cole Campbell n’a disputé que cinq matches. Le club allemand pourrait désormais le céder définitivement.

    Plusieurs clubs se montrent intéressés, dont certains en Bundesliga. Selon Sky, le SV Elversberg, fraîchement promu, serait sur le point de le recruter. Si le BVB ne souhaite pas le céder définitivement, un nouveau prêt pourrait être envisagé, le club sarrois ayant déjà tenté de l’enrôler lors du mercato d’hiver.

    Outre le promu, le Celtic Glasgow suivrait également de près l’ailier.


  • Historique des transferts du Borussia Dortmund : les ventes record du BVB

    Joueurs

    Poste

    Cédé à

    Année

    Indemnité de transfert

    Ousmane Dembélé

    Attaquant

    FC Barcelone

    2017

    148 millions d’euros

    Jude Bellingham

    Milieu de terrain

    Real Madrid

    2023

    127 millions d'euros

    Jadon Sancho

    Attaquant

    Manchester United

    2021

    85 millions d'euros

    Christian Pulisic

    Attaquant

    FC Chelsea

    2019

    64 millions d’euros

    Pierre-Emerick Aubameyang

    Attaquant

    FC Arsenal

    2018

    63,75 millions d'euros

Jeux d'amitié des clubs
Oberhausen crest
Oberhausen
RWO
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB