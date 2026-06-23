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Christian Guinin et Jonas Rütten

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BVB, actualités et rumeurs : un transfert surprise ? Le Borussia Dortmund s’intéresserait à un ancien joueur du Hertha Berlin pour remplacer Schlotterbeck

Bundesliga
Coupe du monde
Mercato
Borussia Dortmund
Allemagne
F. Nmecha
N. Schlotterbeck
M. Kempf
Real Madrid

Le BVB serait sur la piste d’un nom inattendu pour remplacer Nico Schlotterbeck. Toutes les actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

Dernière actualité et rumeurs concernant le BVB :

  • Nmecha se révèle comme une étoile de la Coupe du monde, évoquant un ancien champion du monde déchu.
  • Schlotterbeck sera absent plusieurs mois, ce que Jürgen Klopp considère comme un problème majeur pour la sélection allemande.
  • Les prétendants se pressent déjà, et le Borussia Dortmund pourrait toucher le jackpot.
  • Kempf ComoGetty

    BVB, Actualités : Le Borussia Dortmund s’apprête-t-il à rapatrier Marc-Oliver Kempf en Bundesliga ?

    Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Gianluca Di Marzio, le BVB ne se contenterait pas de s’intéresser à Tomas Araujo, du Benfica Lisbonne, mais lorgnerait aussi sur Marc-Oliver Kempf, du Como 1907, afin de pallier un éventuel départ de Nico Schlotterbeck cet été.

    Selon lui, les « Noir et Jaune » manifesteraient même un « vif intérêt » pour l’ancien joueur du Hertha Berlin, dans l’éventualité où le Real Madrid ou le FC Liverpool activerait, avant la finale du 19 juillet, la clause libératoire de Schlotterbeck, estimée entre 50 et 60 millions d’euros.

    Les « Merengues » et les « Reds », qui recherchent effectivement des renforts en défense centrale, pourraient toutefois ne pas avoir besoin de se précipiter : le nouvel entraîneur du Real, José Mourinho, serait particulièrement intéressé par Schlotterbeck, mais le joueur de 26 ans ne pourra plus se mettre en valeur durant ce Mondial.

    Après un bon début de tournoi où il a encore prouvé sa capacité à marquer sur coups de pied arrêtés contre Curaçao, le défenseur s’est blessé au ligament interne de la cheville lors du deuxième match de groupe et manquera le reste de la compétition. Une absence estimée à plusieurs mois pourrait refroidir les trois clubs autorisés à activer la clause, car le défenseur central manquerait aussi les premières semaines de la nouvelle saison.

    Si le départ de Schlotterbeck se confirmait malgré tout, le club noir et jaune se tournerait alors vers l’Italie et le club qui s’est qualifié de manière sensationnelle pour la Ligue des champions. À Como, Kempf était titulaire en défense centrale la saison dernière, sous les ordres de Cesc Fàbregas, et posséderait un profil très proche de celui de Schlotterbeck.

    Tout comme Schlotterbeck, Kempf est gaucher et s’est en outre révélé extrêmement efficace devant le but la saison dernière, avec quatre réalisations à son actif. Parti d’Allemagne en 2024 pour rejoindre le projet de Como, il n’a coûté que 2,5 millions d’euros et s’est immédiatement imposé comme un titulaire incontournable. Il a d’abord contribué au maintien du promu, avant de l’emmener, la saison dernière, jusqu’à la sensationnelle qualification en Ligue des champions.

    Sous contrat avec Como jusqu’en 2027, il pourrait être acquis à un prix relativement modéré.

    • Publicité
  • Felix NmechaGetty Images

    BVB, Actualités : une légende anglaise conseille à Manchester United de recruter la star du Borussia Dortmund.

    Gary Neville, figure emblématique du football anglais, a suggéré à son ancien club, Manchester United, de recruter Felix Nmecha, la star du BVB.

    « Plus il jouera de cette manière, plus sa valeur augmentera », a analysé Neville, en tant que consultant pour ITV, saluant les performances du milieu de terrain de 25 ans avec l’équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde en cours.

    Nmecha avait d’abord contribué à la victoire 7-1 lors du match d’ouverture contre Curaçao en marquant un but et en délivrant une passe décisive ; lors de la victoire 2-1 contre la Côte d’Ivoire, il a ensuite offert le deuxième but décisif à Deniz Undav.

    C’est surtout lors de la deuxième rencontre de groupe face aux Africains que le joueur du BVB a « livré une excellente prestation », a estimé Neville. « On aurait dit qu’il avait tout pour lui. »

    Mario Basler, interrogé sur Sport1, partage cet avis : « Ce que réalise Nmecha est un rêve. Il joue de manière exceptionnelle » et anticipe que « Dortmund pourrait recevoir une ou deux offres importantes ».

    Selon les rumeurs, le Borussia Dortmund résisterait à toute offre inférieure à 120 millions d’euros – un chiffre qui paraissait utopique avant la Coupe du monde, mais qui semble désormais à la portée des cadors européens.

    Recruté 30 millions d’euros en 2023 auprès du VfL Wolfsburg, l’international allemand a disputé 42 matchs la saison dernière sous le maillot du BVB, pour cinq buts et trois passes décisives.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    BVB, Actualités : Nico Schlotterbeck réagit après l'élimination de la Coupe du monde

    Le défenseur central du BVB, Nico Schlotterbeck, a réagi à son élimination de la Coupe du monde.

    « J'ai encore besoin d'un peu de temps pour digérer tout cela et j'en parlerai plus tard. C'est pourquoi je ne ferai pas de commentaires détaillés à ce sujet pour l'instant », a expliqué le défenseur central dans un message publié sur son compte Instagram.

    Il précise qu’il ne souhaite pas s’imposer sur le devant de la scène pour l’instant et préfère mettre en lumière ses coéquipiers de la Nationalmannschaft : « L’essentiel, maintenant, c’est l’équipe. Elle mérite le soutien total de tous les Allemands. Restons unis et montrons que, dans les bons comme dans les mauvais moments, nous soutenons cette équipe d’Allemagne et l’accompagnons sur la voie du titre mondial », déclare le joueur de 26 ans.

    Le défenseur central s’est déchiré le ligament interne de la cheville gauche lors du deuxième match de poules face à la Côte d’Ivoire, et la DFB estime son indisponibilité en « plusieurs mois ». Antonio Rüdiger se tient prêt à le remplacer.

  • Historique des transferts du Borussia Dortmund : les ventes record du BVB

    Joueurs

    Poste

    Cédé à

    Année

    Indemnité de transfert

    Ousmane Dembélé

    Attaquant

    FC Barcelone

    2017

    148 millions d’euros

    Jude Bellingham

    Milieu de terrain

    Real Madrid

    2023

    127 millions d’euros

    Jadon Sancho

    Attaquant

    Manchester United

    2022

    85 millions d’euros

    Christian Pulisic

    Attaquant

    Chelsea FC

    2018

    64 millions d’euros

    Pierre-Emerick Aubameyang

    Attaquant

    Arsenal FC

    2023

    63,75 millions d’euros