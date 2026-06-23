BVB, actualités et rumeurs : un transfert surprise ? Le Borussia Dortmund s’intéresserait à un ancien joueur du Hertha Berlin pour remplacer Schlotterbeck

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Gianluca Di Marzio, le BVB ne se contenterait pas de s’intéresser à Tomas Araujo, du Benfica Lisbonne, mais lorgnerait aussi sur Marc-Oliver Kempf, du Como 1907, afin de pallier un éventuel départ de Nico Schlotterbeck cet été.

Selon lui, les « Noir et Jaune » manifesteraient même un « vif intérêt » pour l’ancien joueur du Hertha Berlin, dans l’éventualité où le Real Madrid ou le FC Liverpool activerait, avant la finale du 19 juillet, la clause libératoire de Schlotterbeck, estimée entre 50 et 60 millions d’euros.

Les « Merengues » et les « Reds », qui recherchent effectivement des renforts en défense centrale, pourraient toutefois ne pas avoir besoin de se précipiter : le nouvel entraîneur du Real, José Mourinho, serait particulièrement intéressé par Schlotterbeck, mais le joueur de 26 ans ne pourra plus se mettre en valeur durant ce Mondial.

Après un bon début de tournoi où il a encore prouvé sa capacité à marquer sur coups de pied arrêtés contre Curaçao, le défenseur s’est blessé au ligament interne de la cheville lors du deuxième match de groupe et manquera le reste de la compétition. Une absence estimée à plusieurs mois pourrait refroidir les trois clubs autorisés à activer la clause, car le défenseur central manquerait aussi les premières semaines de la nouvelle saison.

Si le départ de Schlotterbeck se confirmait malgré tout, le club noir et jaune se tournerait alors vers l’Italie et le club qui s’est qualifié de manière sensationnelle pour la Ligue des champions. À Como, Kempf était titulaire en défense centrale la saison dernière, sous les ordres de Cesc Fàbregas, et posséderait un profil très proche de celui de Schlotterbeck.

Tout comme Schlotterbeck, Kempf est gaucher et s’est en outre révélé extrêmement efficace devant le but la saison dernière, avec quatre réalisations à son actif. Parti d’Allemagne en 2024 pour rejoindre le projet de Como, il n’a coûté que 2,5 millions d’euros et s’est immédiatement imposé comme un titulaire incontournable. Il a d’abord contribué au maintien du promu, avant de l’emmener, la saison dernière, jusqu’à la sensationnelle qualification en Ligue des champions.

Sous contrat avec Como jusqu’en 2027, il pourrait être acquis à un prix relativement modéré.