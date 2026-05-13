Niko Kovac rêve de voir son compatriote Luka Modric renforcer le Borussia Dortmund.

Invité du podcast « Phrasenmäher » de Bild, le technicien des « Schwarzgelben » a confié qu’il aimerait compter aujourd’hui dans son effectif du BVB son ancien partenaire en sélection : « Luka Modric. J’étais capitaine quand il a rejoint l’équipe nationale, et nous avons immédiatement perçu l’étendue de son talent exceptionnel. »

Un transfert du milieu de terrain, désormais âgé de 40 ans, pourrait d’ailleurs devenir réalité : son contrat avec l’AC Milan expire en fin de saison, ce qui le rendrait disponible sans indemnité de transfert.

« Il était évident que la question allait surgir. D’une part, Luka a 40 ans et, d’autre part, il est actuellement blessé. Je lui souhaite un prompt rétablissement », a-t-il ajouté avec un clin d’œil.

Entre 2006 et 2008, les deux hommes ont porté à 25 reprises le maillot de la sélection croate.