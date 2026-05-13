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BVB, actualités et rumeurs – « Un footballeur exceptionnel » : Niko Kovac veut recruter une star mondiale au Borussia Dortmund

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N. Kovac
L. Modric

Niko Kovac rêve de voir un joueur de renommée mondiale revêtir le maillot du BVB. Actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

Dernière actualité, analyses et rumeurs concernant le BVB :

  • Une bombe dans les cages ? Le club de Dortmund s’intéresserait de très près à un gardien évoluant en Bundesliga.
  • Le club de la Ruhr aurait déjà finalisé son premier gros transfert estival
  • Les dirigeants se disputent encore ses services ! Une star de premier plan souhaiterait apparemment quitter le BVB.
  • Modric Milan Serie AGetty Images

    BVB, Actualités : Kovac souhaite la venue de Modric à Dortmund

    Niko Kovac rêve de voir son compatriote Luka Modric renforcer le Borussia Dortmund.

    Invité du podcast « Phrasenmäher » de Bild, le technicien des « Schwarzgelben » a confié qu’il aimerait compter aujourd’hui dans son effectif du BVB son ancien partenaire en sélection : « Luka Modric. J’étais capitaine quand il a rejoint l’équipe nationale, et nous avons immédiatement perçu l’étendue de son talent exceptionnel. »

    Un transfert du milieu de terrain, désormais âgé de 40 ans, pourrait d’ailleurs devenir réalité : son contrat avec l’AC Milan expire en fin de saison, ce qui le rendrait disponible sans indemnité de transfert.

    « Il était évident que la question allait surgir. D’une part, Luka a 40 ans et, d’autre part, il est actuellement blessé. Je lui souhaite un prompt rétablissement », a-t-il ajouté avec un clin d’œil.

    Entre 2006 et 2008, les deux hommes ont porté à 25 reprises le maillot de la sélection croate.

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  • Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    BVB, Actualités : les jeunes de Dortmund remportent la Premier League Cup

    Une équipe mixte composée de joueurs U19 et U23 du BVB a remporté la Premier League International Cup dès sa première participation. Les jeunes Borussen l’ont emporté 1-0 en finale contre le Real Madrid, grâce à une réalisation précoce de Taycan Etcibasi dès la 6^e minute.

    Créée en 2014/15, la Premier League International Cup figure parmi les tournois de jeunes les plus prestigieux d’Europe ; 16 clubs anglais et 16 formations internationales y participaient cette saison.

  • BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    Date

    Concours

    Match

    16 mai

    Bundesliga

    Werder Brême vs. BVB

    18 juillet

    Match amical

    Rot-Weiß Oberhausen – BVB

    29 juillet

    Match amical

    Cerezo Osaka – BVB

    1er août

    Match amical

    FC Tokyo – BVB

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