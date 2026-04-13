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BVB, actualités et rumeurs : un coup de maître à coût zéro se profile. Dans le dossier du transfert du joueur vedette, le Borussia Dortmund serait toutefois en train de perdre la face

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M. Senesi
N. Schlotterbeck
N. Kovac

Le BVB doit-il renoncer au transfert d'un joueur qu'il aurait souhaité recruter pour la saison prochaine ? Actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

Retrouvez toute l'actualité, les analyses et les rumeurs concernant le BVB :

  • Le club de Dortmund affronte des enjeux plus cruciaux que les sifflets visant Schlotterbeck.
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  • Dortmund s’intéresserait à un avant-centre d’Arsenal.
  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    BVB, rumeur : Dortmund risquerait de perdre la course pour sa cible prioritaire.

    Le BVB aurait pris du retard dans le dossier Marcos Senesi, défenseur actuellement sous contrat avec l’AFC Bournemouth.

    Selon le spécialiste des transferts Matteo Moretto, Chelsea, Tottenham et Manchester United, trois formations de Premier League, auraient déjà établi un contact étroit avec l’entourage de l’Argentin et pris une avance considérable dans les négociations.

    Selon Tuttosport, le BVB aurait pourtant récemment intensifié ses démarches et soumis une première offre de contrat au joueur de 28 ans, avec un salaire annuel net d’environ quatre millions d’euros, de quoi en faire l’un des mieux payés du club.

    L’intérêt des Jaune et Noir pour le défenseur n’est pas nouveau : dès mi-mars, Sky et Bild indiquaient que le BVB « suivait de près » le joueur. Senesi a déjà signifié à Bournemouth qu’il ne prolongerait pas son contrat, expirant cet été, et qu’il aspirait à rejoindre un grand club.

    Au BVB, le besoin de renforcer la défense centrale cet été est pressant : le capitaine Emre Can sera longtemps absent après sa rupture des ligaments croisés, Niklas Süle partira, et le départ de Nico Schlotterbeck, lié à une clause libératoire, reste possible.

    Formé au San Lorenzo, en Argentine, Senesi a rejoint l’Europe en 2019, recruté par le Feyenoord pour 7 millions d’euros, avant de s’engager avec Bournemouth en 2022 contre 15 millions d’euros.

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  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Actualités : Kovac plaisante au sujet de la clause Schlotterbeck

    L’entraîneur du BVB, Niko Kovac, a lancé une remarque humoristique au sujet de la clause de départ présumée de Nico Schlotterbeck.

    Après la défaite 0-1 de Dortmund face au Bayer 04 Leverkusen samedi après-midi, le technicien bosnien a été interrogé lors d’un entretien sur DAZN au sujet de la prétendue clause de départ du défenseur central, qui lui permettrait, malgré la prolongation de son contrat, de quitter le club après la Coupe du monde contre une certaine indemnité.

    Interrogé sur le sujet par la journaliste Laura Wontorra, le technicien des Noir et Jaune a préféré plaisanter : « Je ne connais même pas vraiment mon contrat. » Lorsque Wontorra a insisté en affirmant connaître le contenu du document, Kovac a de nouveau esquivé d’un geste de la main : « Alors vous en savez plus que moi. »

    Refusant d’entrer dans les détails, il a aussitôt pris la défense de son joueur, ciblé par les sifflets de certains supporters avant la rencontre au Westfalenstadion : « Ce genre de réaction n’est bien sûr pas acceptable. C’est un joueur du Borussia, nous sommes tous des joueurs du Borussia dans ce stade. Chaque joueur a besoin du soutien des supporters », a conclu Kovac.

  • BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    Match

    Match

    18 avril à 15h30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

    26 avril à 17h30

    BVB - SC Fribourg (Bundesliga)

    3 mai à 17h30

    Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)

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