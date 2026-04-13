Le BVB aurait pris du retard dans le dossier Marcos Senesi, défenseur actuellement sous contrat avec l’AFC Bournemouth.

Selon le spécialiste des transferts Matteo Moretto, Chelsea, Tottenham et Manchester United, trois formations de Premier League, auraient déjà établi un contact étroit avec l’entourage de l’Argentin et pris une avance considérable dans les négociations.

Selon Tuttosport, le BVB aurait pourtant récemment intensifié ses démarches et soumis une première offre de contrat au joueur de 28 ans, avec un salaire annuel net d’environ quatre millions d’euros, de quoi en faire l’un des mieux payés du club.

L’intérêt des Jaune et Noir pour le défenseur n’est pas nouveau : dès mi-mars, Sky et Bild indiquaient que le BVB « suivait de près » le joueur. Senesi a déjà signifié à Bournemouth qu’il ne prolongerait pas son contrat, expirant cet été, et qu’il aspirait à rejoindre un grand club.

Au BVB, le besoin de renforcer la défense centrale cet été est pressant : le capitaine Emre Can sera longtemps absent après sa rupture des ligaments croisés, Niklas Süle partira, et le départ de Nico Schlotterbeck, lié à une clause libératoire, reste possible.

Formé au San Lorenzo, en Argentine, Senesi a rejoint l’Europe en 2019, recruté par le Feyenoord pour 7 millions d’euros, avant de s’engager avec Bournemouth en 2022 contre 15 millions d’euros.