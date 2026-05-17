Autres actualités et rumeurs concernant le BVB :
- Le BVB s'est imposé à Brême grâce à Guirassy
- Ole Book confirme l’intérêt du club pour un joueur très courtisé
- Le club a par ailleurs sécurisé les services d’un jeune talent pour plusieurs saisons.
Autres actualités et rumeurs concernant le BVB :
L’attaquant du Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, pourrait-il rejoindre Fenerbahçe cet été ? Selon TRT Spor, les deux parties se sont significativement rapprochées.
Selon la chaîne, le club stambouliote aurait déjà enregistré des progrès significatifs dans les discussions avec l’international guinéen. Un entretien personnel aurait eu lieu entre le président du club, Sadettin Saran, et l’attaquant du BVB, et le rapport évoque même un « accord de principe ».
Le club stambouliote aurait déjà entamé des pourparlers avec le Borussia, tandis que les conseillers de l’attaquant auraient fait savoir au géant turc que le BVB pourrait se montrer flexible sur le montant du transfert du joueur de 30 ans.
Sous contrat à Dortmund jusqu’en 2028, l’attaquant aurait toutefois déjà acté son départ cet été, selon Sky Sport. Des cadors comme le Real Madrid ou Manchester City, capables de l’enrôler pour seulement 40 millions d’euros grâce à une clause spécifique, ne se sont pour l’instant pas manifestés. Reste que d’autres prétendants de renom, notamment Tottenham Hotspur et l’AC Milan, suivent aussi le dossier.
Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Lars Ricken, aborde la trêve estivale avec optimisme et se montre confiant quant à la saison à venir.
« Après un passage à vide, nous concluons la saison par trois victoires en quatre matchs, ce qui nous laisse un sentiment positif et a relancé l’enthousiasme », a-t-il déclaré après le succès 2-0 contre le Werder Brême lors de la dernière journée de Bundesliga. « Grâce à ces succès, à la manière dont nous les avons obtenus et aux prolongations de contrat de nos jeunes talents, nous abordons la saison prochaine avec courage, confiance et impatience. »
Il a par ailleurs salué le choix du club de confier les rênes à l’entraîneur Niko Kovac, dont le contrat, déjà prolongé jusqu’en 2027, devrait être étendu de nouveau sous peu : « À son arrivée, nous étions onzièmes. Aujourd’hui, nous sommes deuxièmes et nous voulons ensemble peaufiner les derniers détails pour que l’année prochaine soit peut-être encore un peu meilleure », a déclaré Ricken. Si le BVB n’a pas été en mesure de bousculer le Bayern, champion en titre, il a néanmoins conclu l’exercice en beauté à la deuxième place, avec huit points d’avance sur le troisième, le RB Leipzig.
« C’est notre meilleure saison depuis longtemps – la meilleure défense, le moins de buts encaissés », a ajouté le directeur sportif Ole Book sur Sky. « Il faut souligner cette solidité défensive. Offensivement aussi, nous avons réalisé de belles choses. Ce soir, c’est une victoire méritée et une belle conclusion à une bonne saison. Nous travaillons déjà pleinement pour la prochaine ».
Date
Concours
Match
18 juillet
Match amical
Rot-Weiß Oberhausen – BVB
29 juillet
Match amical
Cerezo Osaka – BVB
1er août
Match amical
FC Tokyo – BVB