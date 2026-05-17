L’attaquant du Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, pourrait-il rejoindre Fenerbahçe cet été ? Selon TRT Spor, les deux parties se sont significativement rapprochées.

Selon la chaîne, le club stambouliote aurait déjà enregistré des progrès significatifs dans les discussions avec l’international guinéen. Un entretien personnel aurait eu lieu entre le président du club, Sadettin Saran, et l’attaquant du BVB, et le rapport évoque même un « accord de principe ».

Le club stambouliote aurait déjà entamé des pourparlers avec le Borussia, tandis que les conseillers de l’attaquant auraient fait savoir au géant turc que le BVB pourrait se montrer flexible sur le montant du transfert du joueur de 30 ans.

Sous contrat à Dortmund jusqu’en 2028, l’attaquant aurait toutefois déjà acté son départ cet été, selon Sky Sport. Des cadors comme le Real Madrid ou Manchester City, capables de l’enrôler pour seulement 40 millions d’euros grâce à une clause spécifique, ne se sont pour l’instant pas manifestés. Reste que d’autres prétendants de renom, notamment Tottenham Hotspur et l’AC Milan, suivent aussi le dossier.