L’ancien entraîneur du BVB, Nuri Sahin, a révélé qu’il souhaitait recruter Arda Güler en prêt du Real Madrid pour la saison 2024/2025.

« Je voulais absolument faire venir Arda à Dortmund », a confié le technicien de 37 ans sur la chaîne YouTube « KAFA Sports », avant d’ajouter : « À l’époque, il m’avait dit : “Coach, je porterai ce maillot, quoi qu’il arrive.” »

Finalement, le prêt n’a pas eu lieu, mais Sahin n’a pas précisé les raisons de cet échec. Malgré un temps de jeu limité la saison passée (douze apparitions, en partie à cause d’une blessure musculaire persistante), Güler est resté chez les Merengues et s’est imposé comme un élément important de l’effectif.

International turc, il a finalement totalisé 14 participations aux buts (dont la plupart en tant que remplaçant) en 43 matchs officiels. Lors de la Coupe du monde des clubs qui a suivi, il est devenu titulaire sous les ordres de Xabi Alonso, puis a conservé ce statut sous Alvaro Arbeloa.

Cette saison, il compte déjà 50 matchs et 20 participations à des buts, dont un doublé retentissant contre le Bayern Munich en quart de finale retour de la Ligue des champions.

Toutefois, il ne devrait plus prendre part aux prochains buts madrilènes : selon un communiqué publié jeudi par le club, l’attaquant a subi une grave blessure musculaire à la cuisse arrière. La durée de son indisponibilité n’a pas été précisée, mais la saison semble terminée pour lui. Sa participation à la Coupe du monde est également en péril.

Considéré comme le grand espoir du football turc, il avait brillé lors de la première qualification pour la Coupe du monde depuis 2002, inscrivant quatre passes décisives et un but.

Recruté pour 28 millions d’euros en 2023 auprès de Fenerbahce Istanbul, il est sous contrat jusqu’en 2029. De son côté, Nuri Sahin a depuis longtemps quitté ses fonctions à Dortmund.

Son mandat, d’une durée d’environ six mois, a pris fin avant l’arrivée de Niko Kovac. Depuis septembre 2025, Sahin occupe le banc du Basaksehir FK, club de première division turque, et pointe actuellement à la cinquième place de la Süper Lig.