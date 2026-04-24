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Tim Ursinus

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BVB, actualités et rumeurs : révélation ! Nuri Sahin voulait recruter une superstar du Real Madrid au Borussia Dortmund

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Borussia Dortmund
N. Sahin
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A. Guler

Pendant son passage au BVB, Nuri Sahin voulait réaliser un transfert sensationnel. Actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

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  • Real Madrid CF v FC Barcelona-LaLiga EA SportsAFP

    BVB, Actualités : Nuri Sahin dévoile un souhait de transfert spectaculaire

    L’ancien entraîneur du BVB, Nuri Sahin, a révélé qu’il souhaitait recruter Arda Güler en prêt du Real Madrid pour la saison 2024/2025.

    « Je voulais absolument faire venir Arda à Dortmund », a confié le technicien de 37 ans sur la chaîne YouTube « KAFA Sports », avant d’ajouter : « À l’époque, il m’avait dit : “Coach, je porterai ce maillot, quoi qu’il arrive.” » 

    Finalement, le prêt n’a pas eu lieu, mais Sahin n’a pas précisé les raisons de cet échec. Malgré un temps de jeu limité la saison passée (douze apparitions, en partie à cause d’une blessure musculaire persistante), Güler est resté chez les Merengues et s’est imposé comme un élément important de l’effectif. 

    International turc, il a finalement totalisé 14 participations aux buts (dont la plupart en tant que remplaçant) en 43 matchs officiels. Lors de la Coupe du monde des clubs qui a suivi, il est devenu titulaire sous les ordres de Xabi Alonso, puis a conservé ce statut sous Alvaro Arbeloa. 

    Cette saison, il compte déjà 50 matchs et 20 participations à des buts, dont un doublé retentissant contre le Bayern Munich en quart de finale retour de la Ligue des champions. 

    Toutefois, il ne devrait plus prendre part aux prochains buts madrilènes : selon un communiqué publié jeudi par le club, l’attaquant a subi une grave blessure musculaire à la cuisse arrière. La durée de son indisponibilité n’a pas été précisée, mais la saison semble terminée pour lui. Sa participation à la Coupe du monde est également en péril.

    Considéré comme le grand espoir du football turc, il avait brillé lors de la première qualification pour la Coupe du monde depuis 2002, inscrivant quatre passes décisives et un but.

    Recruté pour 28 millions d’euros en 2023 auprès de Fenerbahce Istanbul, il est sous contrat jusqu’en 2029. De son côté, Nuri Sahin a depuis longtemps quitté ses fonctions à Dortmund. 

    Son mandat, d’une durée d’environ six mois, a pris fin avant l’arrivée de Niko Kovac. Depuis septembre 2025, Sahin occupe le banc du Basaksehir FK, club de première division turque, et pointe actuellement à la cinquième place de la Süper Lig. 

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  • Filippo Mane BVBgetty

    Selon les rumeurs, le BVB Dortmund envisagerait de recruter Mané sous forme de prêt.

    Selon les informations du Ruhr Nachrichten, le Borussia Dortmund envisagerait de prêter le jeune défenseur central Filippo Mane (21 ans) à un club de Serie A pour la saison prochaine, afin de lui permettre d’accumuler du temps de jeu.

    Si, lors de l’exercice en cours, il a bien fait ses débuts chez les professionnels, il n’a pas réussi à s’imposer durablement. Son progression a par ailleurs été freinée par une longue blessure musculaire. Le BVB continue toutefois de lui prédire un bel avenir, son contrat courant jusqu’en 2028.

  • Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    Selon les rumeurs, le Borussia Dortmund s’apprêterait à prolonger les contrats de deux jeunes joueurs de son centre de formation.

    Le Borussia Dortmund pourra continuer à compter sur le jeune talent Elias Benkara. 

    Selon Bild, le jeune joueur de 18 ans a décidé de prolonger son contrat, qui arrivait à échéance, jusqu’en 2029. Le Feyenoord Rotterdam, le RSC Anderlecht et l’Eintracht Francfort s’étaient récemment penchés sur son cas. 

    Le jeune homme, déjà appelé à deux reprises par l’entraîneur Niko Kovač, est convaincu de pouvoir s’imposer durablement chez les professionnels, un avis partagé par la direction sportive. 

    Par ailleurs, Danylo Krevsun devrait lui aussi rester au club : selon Bild, des discussions sont en cours pour prolonger son contrat arrivant à échéance. 

    L’Ukrainien, pilier de l’équipe réserve du BVB en Regionalliga, a déjà été convoqué une fois par Niko Kovac et pourrait bientôt suivre le même chemin. 

  • FC Bayern München v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Actualités : l’ancien gardien du Borussia Dortmund, Hitz, met un terme à sa carrière.

    L’ancien gardien de but de Bundesliga Marwin Hitz (38 ans) mettra un terme à sa carrière professionnelle cet été. Le Suisse a annoncé sa décision jeudi dans un communiqué publié par son club, le FC Bâle. Il a évolué en Allemagne au VfL Wolfsburg (2008-2013), au FC Augsbourg (2013-2018) puis au Borussia Dortmund (2018-2022).

    « J'ai appris quelque chose à chaque étape de ma carrière et j'en ai tiré des enseignements pour la suite. Je tiens déjà à remercier ce sport pour tout ce qu'il m'a apporté au fil des années », a déclaré Hitz, qui avait quitté le BVB en 2022 pour retourner dans sa ville natale, Bâle.

    Champion avec le VfL Wolfsburg en 2009 sans toutefois jouer, il a ensuite conquis la Coupe d’Allemagne 2021 avec Dortmund, avant de réaliser le doublé championnat-coupe avec Bâle l’an dernier. International suisse à deux reprises, il a également marqué de son empreinte l’histoire du football allemand.

    Anecdote : en février 2015, il a été élu « buteur du mois » en Allemagne. Gardien de but du FC Augsbourg à l’époque, il avait inscrit le but du 2-2 dans le temps additionnel face au Bayer Leverkusen.

  • BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    DateMatch
    26 avril, 17h30BVB – Fribourg
    3 mai à 17h30Mönchengladbach - BVB
    8 mai à 20h30BVB - Francfort
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