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Oliver Maywurm

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BVB, actualités et rumeurs : pour éviter un départ douloureux ! Selon les dernières informations, le Borussia Dortmund serait prêt à revoir drastiquement à la hausse le salaire de sa recrue vedette afin de dissiper toute velléité de départ et de préserver l’équilibre sportif du club. Cette décision, si elle est confirmée, témoignerait de la volonté des dirigeants jaune et noir de bâtir une équipe compétitive sur la durée et d’offrir à leur public un effectif stable. En augmentant considérablement la rémunération du joueur concerné, le BVB entendrait ainsi renforcer son attractivité sur le marché des transferts et sécuriser l’avenir d’un élément clé. Reste à savoir si cette mesure suffira à convaincre définitivement l’intéressé de poursuivre l’aventure en terre allemande

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D. Svensson
Borussia Dortmund

Daniel Svensson s’impose comme une valeur sûre au sein du Borussia Dortmund – et devrait désormais être rémunéré à la hauteur de sa fiabilité. Selon les dernières actualités et rumeurs circulant autour du club allemand, la direction envisagerait de récompenser le gardien suédois par une revalorisation salariale significative. Âgé de 29 ans, l’international scandinave a rejoint le Signal Iduna Park il y a quatre saisons et a rapidement gagné la confiance de ses entraîneurs ainsi que des supporters, grâce à ses interventions autoritaires et à sa capacité à rester concentré dans les moments chauds. Si aucun détail financier n’a encore filtré, plusieurs sources proches du dossier estiment que l’augmentation pourrait porter son salaire annuel au-delà des 2 millions d’euros, alignant ainsi son statut sur celui des autres cadres de l’effectif. Reste à savoir si ces négociations aboutiront avant la réouverture du mercato estival, période durant laquelle plusieurs clubs de Premier League pourra

Dernière heure : actualités, analyses et rumeurs du BVB :

  • Coup de théâtre concernant Nick Woltemade ? Lars Ricken s’exprime clairement.
  • L’année noire de l’ancienne pépite du BVB Jamie Gittens, déjà perturbée par des blessures à répétition, se poursuit sans répit.
  • Le club doit-il s’inquiéter ? Enfin, un transfert à plusieurs millions continue de susciter des interrogations, et la situation prend une tournure pour le moins curieuse.
  • Borussia Dortmund v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Selon les dernières rumeurs circulant autour du Borussia Dortmund, un joueur de premier plan pourrait bientôt bénéficier d’une augmentation de salaire substantielle. Si les détails financiers ne sont pas encore officiels, cette perspective confirme la volonté du club de retenir ses talents les plus précieux. Dans un marché des transferts toujours plus concurrentiel, les dirigeants du BVB entendent ainsi renforcer leur attractivité en proposant des conditions économiques à la hauteur des ambitions sportives. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie globale du club, qui vise à concilier performance sur le terrain et viabilité financière. Pour l’instant, le nom du joueur concerné n’a pas été dévoilé, mais la simple évocation d’une telle revalorisation salariale suffit à alimenter les spéculations. Les supporters, impatients de connaître la suite des événements, suivent avec attention les prochaines annonces officielles.

    Le défenseur gauche Daniel Svensson devrait prochainement bénéficier d’une augmentation de salaire significative au Borussia Dortmund.

    Selon un article de Bild, le BVB s’apprête à revaloriser prochainement le salaire annuel du Suédois en reconnaissance de ses performances. Actuellement, Svensson perçoit environ trois millions d’euros par an, ce qui le positionne dans le bas de la hiérarchie salariale interne. Cette situation devrait évoluer dans les prochaines semaines.

    L’article du Bild ne précise toutefois pas si cette revalorisation s’accompagnera d’une prolongation de contrat. Pour l’instant, le latéral gauche est lié au club jusqu’en 2029.

    En le récompensant financièrement pour ses performances constamment élevées, le club cherche aussi à prévenir tout départ prématuré. Grâce à sa progression fulgurante, le joueur de 24 ans attire en effet l’attention de clubs prestigieux : Arsenal, l’Inter Milan et l’AC Milan seraient notamment sur les rangs. Dortmund entend bien conserver ce maillon essentiel, mais, selon certaines sources, serait prêt à négocier en cas d’offre supérieure à 30 millions d’euros.

    Arrivé en février 2025 sous forme de prêt en provenance du FC Nordsjaelland (Danemark), puis recruté définitivement l’été suivant pour un montant d’environ huit millions d’euros, le latéral gauche s’est rapidement imposé comme un élément clé du dispositif de l’entraîneur Niko Kovač.

    Titulaire indiscutable sur le flanc gauche, il a déjà disputé 40 matchs toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant quatre buts et délivrant deux passes décisives. Des statistiques qui témoignent de son impact grandissant au sein du collectif de Niko Kovac.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-AUGSBURGAFP

    Selon les dernières informations circulant au sein du club et relayées par plusieurs sources proches de la direction, le défenseur prometteur du Borussia Dortmund, Luca Reggiani, aurait subi une fracture du nez lors d’un entraînement. Si cette information, encore officieuse, se confirmait, l’arrière latéral italien, considéré comme l’un des plus grands talents de la formation jaune et noire, pourrait être éloigné des terrains pour plusieurs semaines, voire davantage, en fonction des résultats des examens complémentaires. Pour l’instant, le club de la Ruhr n’a pas encore communiqué officiellement sur la gravité de la blessure ni sur le calendrier précis du retour du joueur. Âgé de seulement 21 ans, Reggiani avait récemment fait ses débuts en équipe première sous les ordres de l’entraîneur Peter Bosz, et sa progression fulgurante lui promettait un rôle clé dans le dispositif défensif du BVB pour la seconde partie de saison. Sa capacité à lire le jeu, sa solidité dans les duels et sa polyvalence sur les côtés en faisaient une pièce maîtresse des plans sportifs, d’autant plus que le marché des transferts hivernal ne permet pas toujours de trouver rapidement un remplaçant de même niveau. En attendant des précisions médicales, les supporters du Borussia retiennent leur souffle : perdre un élément aussi prometteur à un moment charnière du championnat pourrait contraindre la direction sportive à revoir ses ambitions à la baisse. Reste désormais à savoir si le staff médical parviendra à le remettre sur pied avant les échéances européennes, ou si le club devra se tourner vers ses jeunes réservistes pour pallier cette absence imprévue. Une chose est sûre : la vigilance est de mise, et chaque communiqué officiel sera scruté avec attention.

    Selon les informations communiquées par le journal allemand Ruhr Nachrichten, Luca Reggiani, jeune défenseur central du Borussia Dortmund, aurait subi une fracture du nez lors de sa dernière convocation avec l’équipe nationale italienne des moins de 19 ans, fin mars.

    Selon les premières estimations médicales, cette fracture ne devrait toutefois pas l’empêcher de jouer. Le joueur, qui est resté sur le banc pendant 90 minutes lors du premier match après la trêve internationale, samedi dernier à Stuttgart (victoire 2-0), pourrait s’entraîner et disputer les prochaines rencontres avec un masque de protection facial.

    Il avait disputé l’intégralité des deux rencontres de qualification pour l’Euro U19 face à la Hongrie (3-0) et à la Turquie (1-1). En raison d’un effectif défensif décimé, le jeune homme de 18 ans a fait ses débuts avec l’équipe première du BVB début février, avant d’être titularisé à quatre reprises et de convaincre par son autorité et sa justesse dans les interventions. En récompense de ses progrès, le Borussia lui a offert un contrat professionnel à long terme fin mars, signe d’une confiance totale dans son potentiel.

  • Dieter HeckingGetty

    BVB, Actualités : Dieter Hecking critique sévèrement Kevin Großkreutz pour des propos « irrespectueux » tenus à l’égard du VfL Wolfsburg. Selon les informations rapportées par la presse allemande, l’entraîneur expérimenté a exprimé son désaccord après que le milieu de terrain a fait des remarques considérées comme peu respectueuses envers le club de Wolfsburg. Cette prise de position publique souligne la tension entre les deux hommes et met en lumière les attentes élevées en matière de professionnalisme et de respect au sein du Borussia Dortmund. Dieter Hecking, connu pour son autorité et sa rigueur, n’a pas hésité à rappeler à l’ordre son joueur, estimant que de tels propos ne sont pas acceptables dans un contexte où le club cherche à maintenir une image irréprochable. Kevin Großkreutz, formé au BVB et souvent présenté comme un joueur au caractère bien trempé, devra désormais faire preuve de plus de mesure dans ses déclarations. Cette situation intervient alors que le Borussia Dortmund prépare une série de matchs cruciaux en Bundesliga et sur la scène européenne. La direction sportive, soucieuse de préserver l’harmonie du groupe, suit de près l’évolution de cet incident. Pour l’instant, aucune sanction officielle n’a été annoncée, mais la mise au point de l’entraîneur devrait suffire à rappeler à tous les principes de discipline et de respect mutuel. Reste à savoir si cette tension aura un impact sur le terrain, alors que le BVB vise un retour parmi les meilleurs clubs du pays. En attendant, les supporters attendent avec attention la suite des événements, conscients que chaque détail compte dans la course aux places qualificatives pour les compétitions européennes.

    L’entraîneur du VfL Wolfsburg, Dieter Hecking, a réagi avec fermeté aux propos tenus par le champion du monde 2014 Kevin Großkreutz, qui a récemment exprimé son souhait de voir son ancien club descendre en deuxième division. « Je recommande de balayer devant sa propre porte. Ces déclarations sont irrespectueuses, car il est très facile de critiquer depuis l'extérieur. Lorsqu'un club évolue en Bundesliga depuis près de 30 ans, il a toutes les raisons sportives de s'y maintenir », a déclaré Hecking dans le magazine Sport Bild.

    La légende du BVB, Großkreutz, avait récemment tenu ces propos dans le podcast Viertelstunde Fußball. « En réalité, ils ne devraient pas descendre. Leur stade est toujours plein, l’ambiance y est géniale », a-t-il lancé avec sarcasme avant d’ajouter : « Je parle toujours avec mon cœur. Je veux, je souhaite qu’ils soient relégués ! Et c’est tout. » Actuellement 17e au classement, donc virtuellement condamné à la relégation directe, Wolfsburg compte quatre points de retard sur la place de barragiste et six sur le premier strapontin synonyme de maintien immédiat, à six journées de la fin.

    Hecking, qui refuse de se lancer dans des calculs hasardeux à six journées de la fin, martèle que seul le résultat du prochain match compte et que la seizième place est désormais l’objectif minimum.

    Interrogé sur les rumeurs faisant état d’un certain chaos au sein du groupe, l’expérimenté technicien a coupé court : « Non, cela donne une image faussée de l’équipe. Ce n’est pas simple quand on a beaucoup de nationalités et de personnalités différentes qui vivent les défaites à leur manière. Mais il n’y a pas ici 24 mauvais joueurs qui ne s’entendent pas. Et il n’y aura jamais de chaos avec moi. » Il a toutefois admis : « L’effectif est trop large. »

    (SID)

  • Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    Selon les dernières informations, le Borussia Dortmund devrait maintenir sa confiance en l’entraîneur de son équipe U23, malgré une saison 2023-2024 marquée par des résultats irréguliers. Cette décision, qui doit encore être officialisée par la direction sportive, témoigne de la volonté du club de stabiliser son secteur de formation et de ne pas céder à la précipitation. En interne, la direction sportive estime que le travail accompli par le technicien mérite d’être poursuivi, même si les performances des jeunes ont parfois été en deçà des attentes. Le projet sportif, axé sur l’intégration progressive des talents issus du centre de formation vers l’équipe première, reste la priorité absolue. En maintenant ce cap, le BVB entend préserver la continuité pédagogique et éviter les chocs culturels qui peuvent freiner le développement des joueurs. Pour les supporters et les observateurs, cette annonce est un signal clair : le club privilégie la patience et la cohérence à long terme plutôt que les changements brusques dictés par l’urgence des résultats. Une approche qui, à terme, pourrait porter ses fruits en consolidant l’identité de jeu et en renforçant la cohésion entre les différentes catégories.

    Malgré un exercice 2023-2024 probablement insuffisant pour atteindre l’objectif interne de remontée directe en National, l’entraîneur Daniel Rios conserve la confiance totale du Borussia Dortmund. Selon les informations des Ruhr Nachrichten, le club s’apprête à prolonger le contrat du technicien, qui expire fin juin.

    Selon les informations du Ruhr Nachrichten, l’entraîneur bénéficie toujours de la pleine confiance de la direction et son contrat, qui expire fin juin, devrait être prolongé. Nommé à la tête de la réserve fin août 2023, après le départ surprise de Mike Tullberg vers le FC Midtjylland, l’ancien adjoint a rapidement su imposer sa méthode. Malgré un effectif jeune et des moyens limités, il a maintenu un niveau de performance suffisant pour convaincre les dirigeants de lui accorder un nouveau bail.

    Malgré des performances sportives mitigées – la réserve occupe actuellement la troisième place de la Regionalliga West avec dix points de retard et une rencontre en moins sur le leader, le Fortuna Cologne – les dirigeants estiment que l’objectif principal reste la progression des jeunes talents plutôt qu’une accession à tout prix.

    Selon le quotidien Ruhr Nachrichten, l’homme de 46 ans est apprécié au BVB pour ses qualités exceptionnelles de formateur, un atout décisif dans la politique de formation du club.

  • Carney Chukwuemeka Austria 03272026(C)Getty Images

    BVB, Actualités : Carney Chukwuemeka s’exprime sur son choix de rejoindre l’Autriche Dans une interview exclusive accordée à la chaîne officielle du club, le jeune milieu de terrain anglais Carney Chukwuemeka a expliqué avec sérénité les raisons qui l’ont poussé à quitter l’Angleterre pour s’engager en faveur du club autrichien. Âgé de 20 ans, le joueur formé à Aston Villa a évoqué son attirance pour le projet sportif, la stabilité du championnat autrichien et la perspective d’obtenir un temps de jeu régulier, autant d’éléments qui, selon lui, lui permettront de poursuivre sa progression tout en continuant à travailler sur sa force physique et sa vision du jeu. « J’ai senti que c’était le bon moment pour découvrir un nouveau défi et un nouveau style de vie », a-t-il déclaré. « L’Autriche possède un championnat très compétitif, et je suis convaincu que cette expérience va enrichir mon jeu et me rendre plus complet. » Arrivé en provenance de la Premier League, Chukwuemeka a également salué l’accueil chaleureux de ses nouveaux coéquipiers ainsi que la qualité des infrastructures, deux atouts qui, d’après lui, faciliteront son intégration. Le club, de son côté, se réjouit d’avoir attiré un talent aussi prometteur et souligne sa volonté de lui offrir un cadre idéal pour éclore. Pour les supporters, cette arrivée est perçue comme un signal fort : le club entend jouer les premiers rôles cette saison et renforcer son effectif avec des profils internationaux capables de faire la différence. Reste à savoir comment Chukwuemeka s’adaptera au rythme de la Bundesliga autrichienne, mais son enthousiasme et sa détermination laissent présager une intégration rapide et réussie.

    Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka, a expliqué avec quelle habileté le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick l’a convaincu de changer de fédération pour rejoindre l’équipe de l’ÖFB.

    « Cela s’est joué avant tout sur le projet et sur ce que représente le fait de jouer pour l’Autriche, sur ce que l’on ressent et sur la passion », a expliqué le joueur de 22 ans lors d’une interview accordée à Sky Sport. Dans le détail, Chukwuemeka a longuement « discuté » avec son coéquipier au BVB Marcel Sabitzer, ainsi qu’avec le capitaine autrichien David Alaba. « Ils m’ont beaucoup aidé, mais le sélectionneur a tout simplement été formidable avec moi », a-t-il ajouté. « Pour l’instant, je me concentre sur l’apprentissage de l’allemand. Ma première fois avec l’équipe a été fantastique. »

    Le transfert administratif de la Fédération anglaise à la Fédération autrichienne a été finalisé en mars. Peu après, la jeune pépite du BVB, déjà passée par plusieurs sélections de jeunes en Angleterre, a fêté sa première sélection avec l’Autriche lors de la victoire 5-1 en match amical contre le Ghana. Entré en jeu autour de l’heure de jeu, Chukwuemeka a immédiatement justifié la confiance du staff en inscrivant, d’une frappe croisée, son premier but sous le maillot autrichien.

    Le natif de Vienne possède évidemment la nationalité autrichienne, puisqu’il y a vu le jour et y a passé ses premières années. Encore en bas âge, il a ensuite suivi ses parents originaires du Nigeria vers l’Angleterre, où il a intégré le prestigieux centre de formation d’Aston Villa.

    Quatre jours plus tard, il a de nouveau fait son entrée en cours de jeu lors de la victoire 1-0 en match amical contre la Corée du Sud, confirmant sa capacité à apporter un impact immédiat. Pour l’été à venir, le joueur du BVB espère désormais convaincre l’encadrement et décrocher une place dans la liste des 23 pour la Coupe du monde. Dans un groupe de la phase de poules qui s’annonce indécis, l’Autriche affrontera la Jordanie, l’Algérie ainsi que l’Argentine, tenante du titre.

  • BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund Voici le programme des prochaines rencontres du Borussia Dortmund, tel qu’il a été officiellement communiqué. Ce calendrier concerne uniquement les matchs de l’équipe première et ne prend pas en compte les rencontres des jeunes ou des réserves. Les horaires indiqués sont ceux de la France métropolitaine (heure d’été). Nous vous conseillons de vérifier régulièrement les mises à jour éventuelles, car des modifications peuvent intervenir en fonction des impératifs télévisuels ou des reports décidés par les instances du football allemand. Pour chaque rencontre, vous trouverez la date, l’heure, le nom de l’adversaire ainsi que le stade où se déroulera la rencontre. Les matchs à domicile sont joués au Signal Iduna Park, tandis que les rencontres à l’extérieur se déroulent dans l’antre de l’adversaire. Le club met tout en œuvre pour offrir un spectacle de qualité et compte sur le soutien de ses supporters pour pousser les joueurs vers la victoire. Nous vous rappelons que l’achat de billets s’effectue exclusivement via les canaux officiels du club afin d’éviter toute fraude. Les abonnés reçoivent une information personnalisée et peuvent réserver leurs places en priorité. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter le service clientèle du Borussia Dortmund ou vous rendre sur le site internet officiel.

    Le match, dont l’importance stratégique ne se dément pas, est fixé à une date qui mobilise déjà l’attention des observateurs. Cette rencontre, qui s’inscrit dans le calendrier de la compétition comme un moment charnière, opposera deux formations en quête de points et déterminées à imposer leur supériorité sur la pelouse. L’affiche, attendue par les passionnés pour son intensité et son indéniable valeur sportive, promet un spectacle à la hauteur des enjeux. Les joueurs, conscients de l’attente qui pèse sur leurs épaules, préparent méticuleusement chaque aspect de leur préparation afin d’aborder l’événement avec la meilleure condition physique et mentale possible. Les entraîneurs, pour leur part, peaufinent leurs tactiques dans le secret des entraînements, cherchant à dénicher la moindre faille dans le dispositif adverse tout en préservant l’équilibre collectif. Dans les tribunes, le public, acteur indispensable de la fête, se prépare à soutenir sans relâche ses couleurs, transformant l’atmosphère du stade en un véritable chaudron où chaque encouragement comptera. Au-delà du simple rendez-vous sportif, cette confrontation revêt une dimension symbolique forte : elle illustre la rivalité historique entre deux clubs, deux villes et, parfois, deux philosophies de jeu. Les statistiques, soigneusement analysées par les spécialistes, offrent un aperçu des forces en présence, mais rappellent aussi que, sur le terrain, seule la performance du jour décidera du sort des armes. Les médias, enfin, multiplient les reportages et les interviews pour capturer l’essence de l’événement et offrir aux téléspectateurs une couverture complète, riche en images et en analyses éclairées.

    Match

    11 avril à 15 h 30

    BVB – Bayer Leverkusen (Bundesliga).

    Le samedi suivant, 18 avril à la même heure, le BVB se rendra sur la pelouse de la TSG Hoffenheim pour un autre duel crucial.

    TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund (Bundesliga)

    Le 26 avril à 17 h 30, le Signal Iduna Park accueillera la rencontre entre le Borussia Dortmund et le SC Freiburg, un duel toujours indécis qui pourrait profiter aux ambitions européennes des deux formations.

    BVB - SC Fribourg (Bundesliga)

    3 mai à 17 h 30.

    Borussia Mönchengladbach – BVB (Bundesliga). Ces trois rencontres, dont les horaires et les adversaires sont désormais connus, devraient offrir un aperçu intéressant de la forme des Borussen ainsi que de leurs ambitions en vue de la fin de saison. Les observateurs noteront que le club de la Ruhr, actuellement en course pour une qualification européenne, affrontera successivement une formation de milieu de tableau (Hoffenheim), puis deux concurrents directs pour les places européennes (Freiburg et Mönchengladbach). Malgré l’absence de détails supplémentaires – notamment l’indication des stades, des arbitres ou du classement actuel des équipes –, ce programme permet déjà d’anticiper des duels engagés et indécis, où chaque point pourra compter double dans la course aux places qualificatives pour les compétitions continentales.

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