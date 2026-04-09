Le défenseur gauche Daniel Svensson devrait prochainement bénéficier d’une augmentation de salaire significative au Borussia Dortmund.

Selon un article de Bild, le BVB s’apprête à revaloriser prochainement le salaire annuel du Suédois en reconnaissance de ses performances. Actuellement, Svensson perçoit environ trois millions d’euros par an, ce qui le positionne dans le bas de la hiérarchie salariale interne. Cette situation devrait évoluer dans les prochaines semaines.

L’article du Bild ne précise toutefois pas si cette revalorisation s’accompagnera d’une prolongation de contrat. Pour l’instant, le latéral gauche est lié au club jusqu’en 2029.

En le récompensant financièrement pour ses performances constamment élevées, le club cherche aussi à prévenir tout départ prématuré. Grâce à sa progression fulgurante, le joueur de 24 ans attire en effet l’attention de clubs prestigieux : Arsenal, l’Inter Milan et l’AC Milan seraient notamment sur les rangs. Dortmund entend bien conserver ce maillon essentiel, mais, selon certaines sources, serait prêt à négocier en cas d’offre supérieure à 30 millions d’euros.

Arrivé en février 2025 sous forme de prêt en provenance du FC Nordsjaelland (Danemark), puis recruté définitivement l’été suivant pour un montant d’environ huit millions d’euros, le latéral gauche s’est rapidement imposé comme un élément clé du dispositif de l’entraîneur Niko Kovač.

Titulaire indiscutable sur le flanc gauche, il a déjà disputé 40 matchs toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant quatre buts et délivrant deux passes décisives. Des statistiques qui témoignent de son impact grandissant au sein du collectif de Niko Kovac.