Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka, a expliqué avec quelle habileté le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick l’a convaincu de changer de fédération pour rejoindre l’équipe de l’ÖFB.
« Cela s’est joué avant tout sur le projet et sur ce que représente le fait de jouer pour l’Autriche, sur ce que l’on ressent et sur la passion », a expliqué le joueur de 22 ans lors d’une interview accordée à Sky Sport. Dans le détail, Chukwuemeka a longuement « discuté » avec son coéquipier au BVB Marcel Sabitzer, ainsi qu’avec le capitaine autrichien David Alaba. « Ils m’ont beaucoup aidé, mais le sélectionneur a tout simplement été formidable avec moi », a-t-il ajouté. « Pour l’instant, je me concentre sur l’apprentissage de l’allemand. Ma première fois avec l’équipe a été fantastique. »
Le transfert administratif de la Fédération anglaise à la Fédération autrichienne a été finalisé en mars. Peu après, la jeune pépite du BVB, déjà passée par plusieurs sélections de jeunes en Angleterre, a fêté sa première sélection avec l’Autriche lors de la victoire 5-1 en match amical contre le Ghana. Entré en jeu autour de l’heure de jeu, Chukwuemeka a immédiatement justifié la confiance du staff en inscrivant, d’une frappe croisée, son premier but sous le maillot autrichien.
Le natif de Vienne possède évidemment la nationalité autrichienne, puisqu’il y a vu le jour et y a passé ses premières années. Encore en bas âge, il a ensuite suivi ses parents originaires du Nigeria vers l’Angleterre, où il a intégré le prestigieux centre de formation d’Aston Villa.
Quatre jours plus tard, il a de nouveau fait son entrée en cours de jeu lors de la victoire 1-0 en match amical contre la Corée du Sud, confirmant sa capacité à apporter un impact immédiat. Pour l’été à venir, le joueur du BVB espère désormais convaincre l’encadrement et décrocher une place dans la liste des 23 pour la Coupe du monde. Dans un groupe de la phase de poules qui s’annonce indécis, l’Autriche affrontera la Jordanie, l’Algérie ainsi que l’Argentine, tenante du titre.