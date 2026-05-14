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BVB, actualités et rumeurs – « Nous le connaissons bien et l’apprécions également » : le Borussia Dortmund confirme son intérêt pour un jeune prodige

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K. Eichhorn

Le directeur sportif Ole Book confirme l’intérêt du BVB pour un joueur très convoité sur le marché des transferts. Actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

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    BVB, Actualités : Book confirme son intérêt pour Eichhorn

    Ole Book, le directeur sportif du BVB, a confirmé l’intérêt du Borussia Dortmund pour Kennet Eichhorn, jeune milieu de terrain du Hertha.

    « Je confirme que Kennet fait preuve d’une réelle créativité. Nous le connaissons bien et nous l’apprécions. Comme sans doute beaucoup d’autres clubs, nous suivons ce joueur. Pour la suite, nous verrons », a déclaré Book en marge d’une séance d’entraînement ouverte au public.

    Depuis plusieurs mois, les « Noir et Jaune » sont régulièrement cités comme la destination la plus probable pour le jeune joueur de 16 ans, même si, selon Bild, le BVB aurait « les meilleures chances » de le recruter, notamment grâce à une récente rencontre entre Book et le milieu prometteur.

    Plus tôt, Sport Bild avait indiqué que le joueur, non entièrement convaincu par le style de jeu du BVB sous Niko Kovac, penchait plutôt pour le Bayer Leverkusen ou le RB Leipzig.

    Du côté du Bayern, également intéressé, kicker évoque des divergences internes quant à l’opportunité d’un transfert à la Säbener Straße, bien que le club soit convaincu des qualités fondamentales de ce quadruple international U17.

    Selon Sky, Manchester City serait aussi sur les rangs : Pep Guardiola, grand admirateur du jeune homme, souhaiterait le voir porter le maillot des Skyblues dès la saison prochaine.

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  • BVB FansGetty Images

    BVB, Actualités : Le groupe s'est rassemblé pour la victoire de Dortmund en Premier League International Cup.

    La victoire 1-0 du BVB contre le Real Madrid en Premier League International Cup a été suivie d’incidents regrettables en fin de rencontre.

    Alors que les joueurs du BVB célébraient encore leur succès sur la pelouse, plusieurs Madrilènes se sont précipités vers eux, déclenchant une mêlée générale ponctuée de bousculades et de provocations. Les esprits se sont toutefois rapidement apaisés : les deux équipes se sont séparées et les Jaune et Noir ont pu poursuivre leurs festivités sans incident. Dès le temps additionnel, les émotions avaient déjà plusieurs fois débordé.

    Une formation du BVB, composée de joueurs U19 et U23, a d’emblée remporté la Premier League International Cup pour sa première participation. Taycan Etcibasi avait ouvert le score dès la 6^e minute pour l’équipe junior de Dortmund.

    Créée en 2014/15, la Premier League International Cup figure parmi les tournois de jeunes les plus prestigieux d’Europe ; 16 clubs anglais et 16 formations internationales ont pris part à l’édition 2023.

  • BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    Date

    Concours

    Match

    16 mai

    Bundesliga

    Werder Brême vs. BVB

    18 juillet

    Match amical

    Rot-Weiß Oberhausen – BVB

    29 juillet

    Match amical

    Cerezo Osaka - BVB

    1er août

    Match amical

    FC Tokyo – BVB

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