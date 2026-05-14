Ole Book, le directeur sportif du BVB, a confirmé l’intérêt du Borussia Dortmund pour Kennet Eichhorn, jeune milieu de terrain du Hertha.

« Je confirme que Kennet fait preuve d’une réelle créativité. Nous le connaissons bien et nous l’apprécions. Comme sans doute beaucoup d’autres clubs, nous suivons ce joueur. Pour la suite, nous verrons », a déclaré Book en marge d’une séance d’entraînement ouverte au public.

Depuis plusieurs mois, les « Noir et Jaune » sont régulièrement cités comme la destination la plus probable pour le jeune joueur de 16 ans, même si, selon Bild, le BVB aurait « les meilleures chances » de le recruter, notamment grâce à une récente rencontre entre Book et le milieu prometteur.

Plus tôt, Sport Bild avait indiqué que le joueur, non entièrement convaincu par le style de jeu du BVB sous Niko Kovac, penchait plutôt pour le Bayer Leverkusen ou le RB Leipzig.

Du côté du Bayern, également intéressé, kicker évoque des divergences internes quant à l’opportunité d’un transfert à la Säbener Straße, bien que le club soit convaincu des qualités fondamentales de ce quadruple international U17.

Selon Sky, Manchester City serait aussi sur les rangs : Pep Guardiola, grand admirateur du jeune homme, souhaiterait le voir porter le maillot des Skyblues dès la saison prochaine.