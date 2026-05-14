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BVB, actualités et rumeurs – « Nous le connaissons bien et l’apprécions également » : le Borussia Dortmund confirme son intérêt pour sa priorité

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Borussia Dortmund
K. Eichhorn

Le directeur sportif Ole Book confirme l’intérêt du BVB pour un joueur très convoité sur le marché des transferts. Actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

Retrouvez toutes les actualités, analyses et rumeurs concernant le BVB :

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  • Kennet EichhornGetty Images

    BVB, Actualités : Book confirme son intérêt pour Eichhorn

    Ole Book, le directeur sportif du BVB, a confirmé l’intérêt du Borussia Dortmund pour Kennet Eichhorn, jeune milieu de terrain du Hertha.

    « Kennet fait preuve d’une réelle créativité. Nous le connaissons bien et nous l’apprécions. Comme probablement beaucoup d’autres clubs, nous suivons ce joueur. Pour la suite, nous verrons », a déclaré Book en marge d’une séance d’entraînement ouverte au public.

    Ces dernières semaines, les « Noir et Jaune » ont été régulièrement associés au nom de ce milieu de terrain de 16 ans, Dortmund étant présenté comme la destination la plus probable. Selon Bild, le BVB aurait « les meilleures chances » de le recruter, une rencontre entre Book et le jeune talent ayant déjà eu lieu.

    Plus tôt, Sport Bild indiquait toutefois que le joueur, non entièrement convaincu par le style de jeu du BVB sous Niko Kovac, penchait plutôt pour le Bayer Leverkusen ou le RB Leipzig.

    Du côté du Bayern Munich, également intéressé, kicker évoque des divergences internes quant à l’opportunité d’un transfert à la Säbener Straße, bien que le club soit convaincu des qualités fondamentales de ce quadruple international U17.

    Selon Sky, Manchester City suit aussi le dossier : Pep Guardiola, grand admirateur du jeune homme, souhaiterait le voir porter le maillot des Skyblues dès la saison prochaine.

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  • BVB FansGetty Images

    BVB, Actualités : Le Borussia Dortmund s’impose en Premier League International Cup grâce à un travail collectif bien huilé.

    La victoire 1-0 du BVB contre le Real Madrid en Premier League International Cup a été suivie d’incidents regrettables en fin de rencontre.

    Alors que les joueurs du BVB célébraient encore leur succès sur la pelouse, plusieurs Madrilènes se sont précipités vers eux, déclenchant une mêlée générale ponctuée de bousculades et de provocations. Les esprits se sont toutefois rapidement apaisés : les deux équipes se sont séparées et les Jaune et Noir ont pu poursuivre leurs festivités sans autre incident. Dès le temps additionnel, les émotions avaient déjà plusieurs fois débordé.

    Une formation du BVB composée d’éléments des équipes U19 et U23 a d’ailleurs immédiatement remporté la Premier League International Cup pour sa première participation, Taycan Etcibasi ouvrant le score dès la 6^e minute pour le club allemand.

    Créée en 2014/15, la Premier League International Cup figure parmi les tournois de jeunes les plus prestigieux d’Europe ; 16 clubs anglais et 16 formations internationales ont pris part à l’édition 2023.

  • BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    Date

    Concours

    Match

    16 mai

    Bundesliga

    Werder Brême vs. BVB

    18 juillet

    Match amical

    Rot-Weiß Oberhausen – BVB

    29 juillet

    Match amical

    Cerezo Osaka - BVB

    1er août

    Match amical

    FC Tokyo – BVB

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