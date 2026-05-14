BVB, actualités et rumeurs – « Nous le connaissons bien et l’apprécions également » : le Borussia Dortmund confirme son intérêt pour sa priorité

Ole Book, le directeur sportif du BVB, a confirmé l’intérêt du Borussia Dortmund pour Kennet Eichhorn, jeune milieu de terrain du Hertha.

« Kennet fait preuve d’une réelle créativité. Nous le connaissons bien et nous l’apprécions. Comme probablement beaucoup d’autres clubs, nous suivons ce joueur. Pour la suite, nous verrons », a déclaré Book en marge d’une séance d’entraînement ouverte au public.

Ces dernières semaines, les « Noir et Jaune » ont été régulièrement associés au nom de ce milieu de terrain de 16 ans, Dortmund étant présenté comme la destination la plus probable. Selon Bild, le BVB aurait « les meilleures chances » de le recruter, une rencontre entre Book et le jeune talent ayant déjà eu lieu.

Plus tôt, Sport Bild indiquait toutefois que le joueur, non entièrement convaincu par le style de jeu du BVB sous Niko Kovac, penchait plutôt pour le Bayer Leverkusen ou le RB Leipzig.

Du côté du Bayern Munich, également intéressé, kicker évoque des divergences internes quant à l’opportunité d’un transfert à la Säbener Straße, bien que le club soit convaincu des qualités fondamentales de ce quadruple international U17.

Selon Sky, Manchester City suit aussi le dossier : Pep Guardiola, grand admirateur du jeune homme, souhaiterait le voir porter le maillot des Skyblues dès la saison prochaine.