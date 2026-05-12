Jusqu’au week-end dernier, Diant Ramaj était le gardien titulaire du 1. FC Heidenheim. Mais lors de la victoire 3-1 à Cologne, ce n’est pas le joueur prêté par le BVB qui a gardé les buts du FCH, mais Frank Feller.
« Frank Feller avait entamé la préparation en tant que numéro un potentiel, avant de se blesser et de rester éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Récemment, ses performances à l’entraînement sont revenues à un très haut niveau. Il est vrai que nous ne gagnons pas souvent à l’extérieur, mais nous devons nous imposer aujourd’hui. Nous le récompensons pour ses performances et, qui sait, il pourrait aussi nous porter chance », a expliqué l’entraîneur de Heidenheim, Frank Schmidt, avant la rencontre.
Ramaj, pour sa part, s’attendait à cette décision, « car notre communication est très claire. On ne tourne pas autour du pot et on ne laisse pas les joueurs dans le flou : on dit toujours les choses telles qu’elles sont. Même si c’est difficile à entendre, on le dit. C’est cet esprit d’équipe qui nous anime », a expliqué Schmidt, dont l’équipe peut encore espérer se maintenir après sa victoire à Cologne.
Ramaj, qui devrait également commencer sur le banc samedi lors de la dernière journée contre Mayence 05, retrouvera Dortmund à l’issue de son prêt cet été. Recruté 24 ans en février 2025 par le BVB auprès de l’Ajax Amsterdam, il est sous contrat avec le Borussia jusqu’en 2029.
Toutefois, son avenir à Dortmund reste incertain : selon le WAZ, le vice-champion envisagerait même de le céder.