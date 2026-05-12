Selon Sky Sport, Serhou Guirassy aurait pris une décision concernant son avenir immédiat : l’avant-centre envisagerait de quitter le Borussia Dortmund cet été.

Malgré une bonne entente personnelle avec l’entraîneur Niko Kovac, il ne se retrouverait pas dans le style de jeu du BVB et, à 30 ans, chercherait un nouveau défi, selon plusieurs sources.

Selon Sky, aucun des sept grands clubs, dont le Real Madrid et Manchester City, capables de l’enrôler pour 40 millions d’euros grâce à une clause libératoire, ne s’est encore manifesté. En revanche, trois autres formations de renom – l’AC Milan, Fenerbahce et Tottenham Hotspur – suivent de près l’international guinéen, mais elles devront négocier un transfert sans indemnité avec le BVB. Guirassy est sous contrat avec le Borussia jusqu’en 2028.

Selon Sky, les dirigeants du BVB n’ont pas encore abandonné leur buteur : ils croient toujours en ses qualités sportives et savent qu’un remplaçant de même niveau coûterait cher. Le nouveau directeur sportif Ole Book a déjà échangé avec le joueur, et Lars Ricken ainsi que l’entraîneur Niko Kovac sont également impliqués pour le convaincre de rester.

Arrivé en 2024 en provenance du VfB Stuttgart, l’attaquant a marqué 21 buts et délivré six passes décisives en 45 matchs cette saison.