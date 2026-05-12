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Oliver Maywurm

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BVB : actualités et rumeurs. Les dirigeants se livrent encore un bras de fer pour le conserver. Une grande star envisagerait de quitter le Borussia Dortmund

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S. Guirassy
Borussia Dortmund

Le BVB va-t-il perdre l'une de ses stars cet été ? Les dirigeants n'ont pas encore abdiqué. Actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

Dernière actualité, analyses et rumeurs concernant le BVB :

  • Le BVB et le Bayern en position de faiblesse ? Un grand club passerait à la vitesse supérieure pour Eichhorn, la pépite du Hertha.
  • Un transfert que l’on annonçait déjà acté pour le BVB pourrait-il finalement capoter ?
  • Il a failli perdre sa jambe suite à une blessure terrifiante, mais celui qui a révélé Inacio, Reggiani et d’autres poursuit son rêve sous les couleurs du BVB.
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    BVB, rumeur : Serhou Guirassy souhaiterait quitter le club cet été, mais les dirigeants de Dortmund se démènent pour le retenir.

    Selon Sky Sport, Serhou Guirassy aurait pris une décision concernant son avenir immédiat : l’avant-centre envisagerait de quitter le Borussia Dortmund cet été.

    Malgré une bonne entente personnelle avec l’entraîneur Niko Kovac, il ne se retrouverait pas dans le style de jeu du BVB et, à 30 ans, chercherait un nouveau défi, selon plusieurs sources.

    Selon Sky, aucun des sept grands clubs, dont le Real Madrid et Manchester City, capables de l’enrôler pour 40 millions d’euros grâce à une clause libératoire, ne s’est encore manifesté. En revanche, trois autres formations de renom – l’AC Milan, Fenerbahce et Tottenham Hotspur – suivent de près l’international guinéen, mais elles devront négocier un transfert sans indemnité avec le BVB. Guirassy est sous contrat avec le Borussia jusqu’en 2028.

    Selon Sky, les dirigeants du BVB n’ont pas encore abandonné leur buteur : ils croient toujours en ses qualités sportives et savent qu’un remplaçant de même niveau coûterait cher. Le nouveau directeur sportif Ole Book a déjà échangé avec le joueur, et Lars Ricken ainsi que l’entraîneur Niko Kovac sont également impliqués pour le convaincre de rester.

    Arrivé en 2024 en provenance du VfB Stuttgart, l’attaquant a marqué 21 buts et délivré six passes décisives en 45 matchs cette saison.

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  • Diant Ramaj Heidenheim 2025-26Getty

    BVB, Actualités : Frank Schmidt justifie la décevante rétrogradation du joueur prêté par Dortmund

    Jusqu’au week-end dernier, Diant Ramaj était le gardien titulaire du 1. FC Heidenheim. Mais lors de la victoire 3-1 à Cologne, ce n’est pas le joueur prêté par le BVB qui a gardé les buts du FCH, mais Frank Feller.

    « Frank Feller avait entamé la préparation en tant que numéro un potentiel, avant de se blesser et de rester éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Récemment, ses performances à l’entraînement sont revenues à un très haut niveau. Il est vrai que nous ne gagnons pas souvent à l’extérieur, mais nous devons nous imposer aujourd’hui. Nous le récompensons pour ses performances et, qui sait, il pourrait aussi nous porter chance », a expliqué l’entraîneur de Heidenheim, Frank Schmidt, avant la rencontre.

    Ramaj, pour sa part, s’attendait à cette décision, « car notre communication est très claire. On ne tourne pas autour du pot et on ne laisse pas les joueurs dans le flou : on dit toujours les choses telles qu’elles sont. Même si c’est difficile à entendre, on le dit. C’est cet esprit d’équipe qui nous anime », a expliqué Schmidt, dont l’équipe peut encore espérer se maintenir après sa victoire à Cologne.

    Ramaj, qui devrait également commencer sur le banc samedi lors de la dernière journée contre Mayence 05, retrouvera Dortmund à l’issue de son prêt cet été. Recruté 24 ans en février 2025 par le BVB auprès de l’Ajax Amsterdam, il est sous contrat avec le Borussia jusqu’en 2029.

    Toutefois, son avenir à Dortmund reste incertain : selon le WAZ, le vice-champion envisagerait même de le céder.

  • Borussia Dortmund v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Actualités : la jeune garde de Dortmund brigue un titre face au Real Madrid

    Mardi soir à 20 h, une équipe mixte U19-U23 du Borussia Dortmund peut décrocher un premier titre. En finale de la Premier League International Cup, les jeunes du BVB défient une sélection du Real Madrid.

    Étalé sur plusieurs mois, ce tournoi oppose les meilleures formations U21 anglaises à des équipes de jeunes issues de grands clubs internationaux. Lors de la phase de groupes disputée en décembre et janvier, le BVB a battu Leeds United, West Ham United et l’AFC Sunderland ; malgré une défaite contre Manchester United, il a validé son billet pour les phases à élimination directe. En quarts, ils ont éliminé Everton, puis, en demi-finale fin avril, ils ont dominé la Real Sociedad.

    « Le Real est une équipe typiquement espagnole, qui a beaucoup de possession de balle, se montre dominante et pratique un pressing haut », a déclaré Felix Hirschnagl, l’entraîneur des U19 de Dortmund, avant la finale contre les Madrilènes. Daniel Rios, l’entraîneur des U23, a souligné : « Nous n’allons pas changer notre approche et devenir nettement plus défensifs. Nous sommes convaincus que notre manière de jouer au football, avec et sans le ballon, maximise nos chances de l’emporter face à un adversaire de haut niveau. »

    Pour ce rendez-vous, le groupe jaune et noir comprend notamment Filippo Mane, Almugera Kabar ainsi que le jeune prodige de 16 ans Mathis Albert, entré en jeu en Bundesliga lors de la victoire 4-0 contre Fribourg fin avril.

  • BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    Date

    Concours

    Match

    16 mai

    Bundesliga

    Werder Brême vs. BVB

    18 juillet

    Match amical

    Rot-Weiß Oberhausen – BVB

    29 juillet

    Match amical

    Cerezo Osaka – BVB

    1er août

    Match amical

    FC Tokyo – BVB

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