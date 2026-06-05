Goal.com
En directBillets
FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDAFP
Jonas Rütten

Traduit par

BVB : actualités et rumeurs. Le mercato s’emballe ! Un nouveau prétendant s’intéresse à l’attaquant de Dortmund, Serhou Guirassy

Bundesliga
Mercato
Premier League
S. Guirassy
Borussia Dortmund
Aston Villa
Fenerbahce
K. Eichhorn

En réalité, le BVB aimerait conserver Serhou Guirassy. Toutefois, une offre alléchante pourrait bientôt parvenir au club. Actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

Plus d'actualités et d'articles sur le BVB :

  • Books va-t-il devoir déployer tout son talent pour éviter la perte simultanée de deux attaquants ?
  • Le club va-t-il se séparer d’une grande déception estivale ?
  • Un grand club européen serait sur le point de recruter Anton.
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FRANKFURTAFP

    BVB, Actualités : Aston Villa envisagerait le transfert de Serhou Guirassy

    Le BVB va-t-il perdre Serhou Guirassy cet été ? La direction sportive, emmenée par Lars Ricken et Ole Book, affiche pourtant une position claire : « Nous n’avons pas l’intention de le laisser partir. Au cours des deux dernières saisons, il a démontré de manière impressionnante toute sa valeur pour le Borussia Dortmund », a récemment déclaré Ricken. 

    Selon Sport Bild, le club aurait même présenté ses projets de recrutement à l’avant-centre, visiblement pas entièrement satisfait, en précisant qu’il comptait encore attirer un meneur de jeu créatif de haut niveau afin de renforcer l’ancrage de Guirassy dans le système offensif.

    Mais après le Fenerbahce Istanbul, un nouveau prétendant émerge : Aston Villa, fraîchement couronné en Ligue Europa. Le club anglais, qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine, serait prêt à offrir un salaire mirobolant pour attirer le Guinéen de 30 ans. Le quatrième du dernier exercice de Premier League suit de près la situation de l’attaquant et envisage de le recruter. 

    Selon plusieurs sources concordantes, l’attaquant de 30 ans disposerait cet été d’une clause libératoire de 35 millions d’euros, valable uniquement pour certains clubs de premier plan et activable jusqu’en 2028. Pour l’instant, le BVB conserve la main et peut négocier librement avec les prétendants.

    Selon les observateurs, l’attaquant songerait depuis plusieurs semaines à un départ. Il a même été utilisé comme argument de campagne lors de l’élection présidentielle de Fenerbahce : le candidat Azizi Yildirim aurait promis de le recruter en cas de victoire. Le scrutin est prévu dès le week-end des 6 et 7 juin. 

    Récemment, le directeur sportif du club, Sebastian Kehl, n’a pas totalement exclu un départ : « Il est très important pour nous avec ses buts. Ce n’est pas notre intention de le laisser partir, mais si une offre exceptionnelle arrive, nous l’étudierons. » 

    • Publicité

  • BVB, Actualités : Confusion autour de la position du club dans le bras de fer concernant le transfert de Kennet Eichhorn

    D’après Sky, le transfert de Kennet Eichhorn au BVB n’est pas encore totalement écarté. Le Borussia serait toujours en lice pour recruter ce talent exceptionnel du Hertha BSC, même si ses chances semblent désormais minces. 

    Le FC Liverpool serait en pole position, tandis que le Bayer 04 continue d’œuvrer pour recruter ce jeune joueur de seulement 16 ans. Les Rheinländer ont récemment recruté Kostantinos Kotsifakis, ex-adjoint des U19 du Hertha, considéré comme le principal mentor et interlocuteur d’Eichhorn. De plus, le club a enfin réglé le dossier de l’entraîneur en nommant Carles Martinez, ex-technicien du FC Toulouse.

    Le BVB, lui, aurait déjà quitté la course, rebuté par la prime à la signature colossale réclamée par les conseillers du joueur, évaluée à dix millions d’euros selon Sport Bild.

  • Historique des transferts du Borussia Dortmund : les ventes record du BVB

    JoueursPosteCédé àAnnéeIndemnité de transfert
    Ousmane DembéléAttaquantFC Barcelone2017148 millions d’euros
    Jude BellinghamMilieu de terrainReal Madrid2023127 millions d’euros
    Jadon SanchoAttaquantManchester United202285 millions d’euros
    Christian PulisicAttaquantFC Chelsea201864 millions d’euros
    Pierre-Emerick AubameyangAttaquantArsenal FC202363,75 millions d’euros