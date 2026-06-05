Le BVB va-t-il perdre Serhou Guirassy cet été ? La direction sportive, emmenée par Lars Ricken et Ole Book, affiche pourtant une position claire : « Nous n’avons pas l’intention de le laisser partir. Au cours des deux dernières saisons, il a démontré de manière impressionnante toute sa valeur pour le Borussia Dortmund », a récemment déclaré Ricken.

Selon Sport Bild, le club aurait même présenté ses projets de recrutement à l’avant-centre, visiblement pas entièrement satisfait, en précisant qu’il comptait encore attirer un meneur de jeu créatif de haut niveau afin de renforcer l’ancrage de Guirassy dans le système offensif.

Mais après le Fenerbahce Istanbul, un nouveau prétendant émerge : Aston Villa, fraîchement couronné en Ligue Europa. Le club anglais, qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine, serait prêt à offrir un salaire mirobolant pour attirer le Guinéen de 30 ans. Le quatrième du dernier exercice de Premier League suit de près la situation de l’attaquant et envisage de le recruter.

Selon plusieurs sources concordantes, l’attaquant de 30 ans disposerait cet été d’une clause libératoire de 35 millions d’euros, valable uniquement pour certains clubs de premier plan et activable jusqu’en 2028. Pour l’instant, le BVB conserve la main et peut négocier librement avec les prétendants.

Selon les observateurs, l’attaquant songerait depuis plusieurs semaines à un départ. Il a même été utilisé comme argument de campagne lors de l’élection présidentielle de Fenerbahce : le candidat Azizi Yildirim aurait promis de le recruter en cas de victoire. Le scrutin est prévu dès le week-end des 6 et 7 juin.

Récemment, le directeur sportif du club, Sebastian Kehl, n’a pas totalement exclu un départ : « Il est très important pour nous avec ses buts. Ce n’est pas notre intention de le laisser partir, mais si une offre exceptionnelle arrive, nous l’étudierons. »