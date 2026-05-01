BVB, actualités et rumeurs : le futur numéro 10 ? Un dernier détail séparerait Borussia Dortmund d’une signature majeure

L’entraîneur du BVB, Niko Kovac, va devoir faire preuve d’ingéniosité avant l’avant-dernier déplacement de la saison, dimanche sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (17h30, DAZN). Outre les blessés de longue date Niklas Süle, Emre Can et Felix Nmecha, Ramy Bensebaini manquera également à l’appel pour affronter son ancien club en raison d’une lésion au pied.

Le technicien croate précise que Yan Couto et Jobe Bellingham n’ont pas pris part aux séances de mercredi et jeudi en raison de problèmes de santé, mais il estime qu’ils « devraient être opérationnels pour le week-end ».

La situation est plus encourageante pour Karim Adeyemi, qui a « participé partiellement » à la séance du jeudi et se trouve « sur la bonne voie ». Interrogé sur une éventuelle prolongation du contrat du joueur de 24 ans, Kovac se montre prudent : « Il doit d’abord retrouver la forme, puis nous verrons. »

Concernant Felix Nmecha, toujours à l’infirmerie mais « sur la voie de la guérison », le technicien croate conditionne son retour aux besoins du groupe : « Je peux envisager de ne plus le faire jouer du tout, car il possède les qualités nécessaires pour participer à la Coupe du monde même sans avoir disputé de match en Bundesliga. »

Pour pallier ces absences, le technicien pourrait aligner les jeunes Samuele Inacio et Luca Reggiani, initialement non prévus dans ses plans mais dont les performances à l’entraînement ont convaincu le staff.

Pour le derby entre les deux Borussia, que l’entraîneur de 54 ans qualifie toujours de « duel de prestige », il veut retrouver « probablement la meilleure mi-temps de la saison », celle réalisée en première période face au SC Fribourg la semaine passée.

(SID)