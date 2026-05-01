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Borussia Dortmund v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

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BVB, actualités et rumeurs : le futur numéro 10 ? Un dernier détail séparerait Borussia Dortmund d’une signature majeure

Bundesliga
S. Inacio
Borussia Dortmund

Au BVB, on mise grandement sur Samuele Inacio, et l’on peut sans doute compter sur ce jeune talent à long terme. Actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

Autres actualités et rumeurs concernant le BVB :

  • 30 millions d’euros ? Le club aurait une grosse surprise en matière de transfert dans ses cartons
  • Gregor Kobel recommande vivement le retour de Jadon Sancho.
  • Enfin, le club songerait à céder son gardien de but.
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FREIBURGAFP

    BVB, Actualités : la signature de Samuele Inacio serait désormais suspendue à un simple détail.

    Le Borussia Dortmund souhaite prolonger le contrat du jeune prodige Samuele Inacio. Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, un accord est imminent entre le BVB et le milieu de terrain de 18 ans.

    Selon l’expert, le jeune milieu, déjà sous contrat jusqu’en 2027, devrait bientôt apposer sa signature pour une durée supplémentaire. Un seul détail reste à finaliser : la date de fin de ce nouveau bail. Romano indique que le BVB et Inacio doivent encore convenir d’une échéance en 2030 ou 2031. Selon Bild, une proposition de contrat courant jusqu’en 2030 était déjà sur la table pour le meneur de jeu.

    Considéré comme le futur numéro 10 du club, le jeune Italien, arrivé en 2024 en provenance du centre de formation de l’Atalanta Bergame, a fait ses débuts en Bundesliga ces dernières semaines. Titulaire pour la première fois lors de la victoire 4-0 contre le SC Fribourg, l’international U19 a livré une performance convaincante.

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  • Nico SchlotterbeckGetty Images

    BVB, Actualités : la date de présentation du nouveau maillot domicile est fixée – un maillot extérieur au design original ?

    Le Borussia Dortmund dévoilera son nouveau maillot domicile pour la saison à venir lors de son dernier match à domicile de Bundesliga, vendredi 8 mai, contre l'Eintracht Francfort. Selon le journal Ruhr Nachrichten, une présentation en avant-première aura également lieu la veille (7 mai) en collaboration avec l'équipementier Puma, à laquelle seuls quelques supporters triés sur le volet seront invités.

    Selon le site spécialisé Footy Headlines, qui avait déjà dévoilé des photos du nouveau maillot au début de l’année, la tunique principale reste jaune avec de fines bandes noires sous les aisselles et des touches de blanc au niveau du col et des manches.

    Selon le Ruhr Nachrichten, le maillot extérieur arborera un design original, dominé par des tons lilas.

  • Niko KovacGetty Images

    BVB, Actualités : Problèmes d'effectif à Dortmund avant le derby

    L’entraîneur du BVB, Niko Kovac, va devoir faire preuve d’ingéniosité avant l’avant-dernier déplacement de la saison, dimanche sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (17h30, DAZN). Outre les blessés de longue date Niklas Süle, Emre Can et Felix Nmecha, Ramy Bensebaini manquera également à l’appel pour affronter son ancien club en raison d’une lésion au pied.

    Le technicien croate précise que Yan Couto et Jobe Bellingham n’ont pas pris part aux séances de mercredi et jeudi en raison de problèmes de santé, mais il estime qu’ils « devraient être opérationnels pour le week-end ».

    La situation est plus encourageante pour Karim Adeyemi, qui a « participé partiellement » à la séance du jeudi et se trouve « sur la bonne voie ». Interrogé sur une éventuelle prolongation du contrat du joueur de 24 ans, Kovac se montre prudent : « Il doit d’abord retrouver la forme, puis nous verrons. »

    Concernant Felix Nmecha, toujours à l’infirmerie mais « sur la voie de la guérison », le technicien croate conditionne son retour aux besoins du groupe : « Je peux envisager de ne plus le faire jouer du tout, car il possède les qualités nécessaires pour participer à la Coupe du monde même sans avoir disputé de match en Bundesliga. »

    Pour pallier ces absences, le technicien pourrait aligner les jeunes Samuele Inacio et Luca Reggiani, initialement non prévus dans ses plans mais dont les performances à l’entraînement ont convaincu le staff.

    Pour le derby entre les deux Borussia, que l’entraîneur de 54 ans qualifie toujours de « duel de prestige », il veut retrouver « probablement la meilleure mi-temps de la saison », celle réalisée en première période face au SC Fribourg la semaine passée.

    (SID)

  • Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Actualités : le Borussia Dortmund dévoile les adversaires de ses matchs amicaux lors de sa tournée estivale au Japon

    Le Borussia Dortmund effectuera un stage de préparation au Japon en vue de la saison 2026/27. Jeudi, le club a officialisé le programme des matchs amicaux prévus durant cette tournée estivale.

    La tournée se déroulera du 26 juillet au 2 août. Le premier match amical est programmé le 29 juillet : l’équipe de l’entraîneur Niko Kovac défiera le Cerezo Osaka, club partenaire du BVB. Le coup d’envoi est fixé à 19 h, heure locale (12 h en Allemagne), et cette rencontre revêt une saveur particulière, puisqu’elle marquera les retrouvailles avec Shinji Kagawa. L’ancien meneur de jeu, double champion d’Allemagne 2011 et 2012 avec les Jaune et Noir et auteur de six ans et demi sous le maillot du BVB (2010-2012 et 2014-début 2019), porte à nouveau les couleurs du Cerezo Osaka depuis février 2023.

    Après cette rencontre, la délégation allemande mettra le cap sur Tokyo pour défier le FC Tokyo, autre club de J1 League, le 1ᵉʳ août (19 h, heure locale ; 12 h, heure allemande).

  • BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    Date du match

    Match

    3 mai à 17h30 

    Mönchengladbach – BVB 

    08/05 à 20h30 : BVB - Francfort 

    BVB - Francfort 

    16 mai, 15h30

    Brême - BVB

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