Le Borussia Dortmund pourrait faire une nouvelle tentative pour recruter Nicolo Tresoldi cet été. Selon Sky, plusieurs clubs de Bundesliga seraient intéressés par la star montante du Club Bruges, dont peut-être le BVB, qui aurait déjà manifesté son intérêt pour le joueur de 21 ans il y a deux ans.

À l'époque, l'attaquant jouait encore pour Hanovre 96 et un transfert vers un club comme le Borussia Dortmund était de toute façon très improbable. Mais depuis, Tresoldi s'est magnifiquement développé après son transfert record de Basse-Saxe à Bruges pour un montant estimé à 7,5 millions d'euros et a même déjà prouvé qu'il était à la hauteur de la Ligue des champions.

Tresoldi a marqué 15 buts et délivré 5 passes décisives en 46 matches officiels avec le club belge. Compte tenu de la question encore en suspens concernant l'attaquant de l'équipe nationale allemande derrière Kai Havertz, il fait également partie des discussions sur la composition de l'équipe du sélectionneur national Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde. Tresoldi n'a encore jamais disputé de match international A, mais il a déjà joué 22 matchs avec l'équipe allemande des moins de 21 ans.

En raison de son évolution remarquable à Bruges, la fédération italienne aurait jeté son dévolu sur le joueur originaire de Sardaigne et souhaiterait le convaincre de changer de fédération. Tresoldi a lui-même souligné qu'il était très tenté de jouer pour son pays natal, mais qu'il se concentrait avant tout sur une carrière internationale avec la DFB.

Tresoldi bénéficierait sans aucun doute d'une plus grande attention de la part du sélectionneur national Julian Nagelsmann s'il rejoignait l'été prochain un club de premier plan dans l'un des cinq meilleurs championnats européens. Le BVB pourrait d'ailleurs avoir besoin d'un nouvel attaquant.

En effet, le départ prématuré de Serhou Guirassy l'été prochain semble toujours probable. Le Guinéen est certes sous contrat jusqu'en 2027, mais son contrat comporterait une clause de départ de 50 millions d'euros. Le journal Bild a rapporté que cette clause s'appliquerait à certains clubs tels que le Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea ou Liverpool.

Mais même si aucun des clubs mentionnés ne se présente à Dortmund, Guiarrsy poursuit, selon Bild, un « plan de carrière clair » qui prévoit de signer son « dernier gros contrat » à l'été, à l'âge de 30 ans. Le frère et conseiller de Guirassy, Karamba, aurait déjà proposé l'attaquant à divers clubs saoudiens l'été dernier, avec pour objectif de « gagner encore une fois beaucoup d'argent ».

Cependant, la clause de sortie n'est pas valable pour les clubs saoudiens. Si Guirassy, qui chercherait à doubler son salaire annuel à Dortmund (9 millions d'euros selon les rumeurs), venait à souhaiter changer de club, le BVB pourrait négocier librement le montant du transfert. Selon certaines informations, les responsables du club noir et jaune exigeraient au moins 80 millions d'euros.

Une somme que le BVB pourrait alors investir dans un successeur potentiel aux côtés de Fabio Silva. Tresoldi n'aurait toutefois pas seulement suscité l'intérêt de l'élite de la Bundesliga, mais aussi celui « d'autres clubs européens attractifs » qui, selon Sky, auraient soumis des demandes concrètes pour un transfert estival à Bruges. Le contrat de Tresoldi court jusqu'en 2029, il ne devrait donc pas être bon marché.