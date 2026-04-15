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BVB, actualités et rumeurs : le Borussia Dortmund s’apprête à réaliser un investissement insolite de plusieurs dizaines de millions d’euros

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Borussia Dortmund
S. Guirassy
A. Kabar

Le BVB envisagerait un projet d’investissement d’environ 20 millions d’euros. Par ailleurs, une star de l’attaque a dû interrompre l’entraînement. L’actualité et les rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

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    BVB, rumeur : Dortmund prévoit un projet de construction de plusieurs millions d'euros

    Selon les informations des Ruhr Nachrichten, le Borussia Dortmund envisage de construire une nouvelle salle multifonctionnelle à proximité du Westfalenstadion.

    Selon les informations du Ruhr Nachrichten, ce projet, estimé entre 15 et 20 millions d’euros, doit servir de base principale à l’équipe féminine de handball, très performante, ainsi qu’à la section tennis de table.

    Le club aurait déjà mandaté un bureau d’études pour réaliser une étude de faisabilité et élaborer les premiers plans de construction ; des discussions avec la ville sur l’achat et l’utilisation du terrain sont prévues en mai.

    « Nous avons décidé en comité directeur, et cela me réjouit et m’enthousiasme, que nous allons nous lancer dans la construction de cette salle de sport attendue depuis longtemps », a déclaré le président du club, Hans-Joachim Watzke. « Tout ce qui touche au sport de haut niveau à Dortmund doit y être rassemblé. Les places de stationnement sont là, l’infrastructure des transports en commun est là. »

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  • GuirassyGetty Images

    BVB : Guirassy contraint d’interrompre l’entraînement en raison d’une blessure

    Serhou Guirassy a dû quitter prématurément la séance d’entraînement du Borussia Dortmund mardi.

    Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent que, après environ une heure de séance, l’attaquant a dû cesser l’entraînement à la suite d’un duel et quitter la pelouse avec la cheville bandée.

    L’incident a été provoqué par un tacle glissé de son coéquipier Nico Schlotterbeck, lors duquel le défenseur central a apparemment blessé accidentellement la cheville de l’attaquant. Ce dernier a dû recevoir des soins sur la pelouse avant de regagner les vestiaires en boitant.

    Samedi prochain, le BVB se rendra sur la pelouse du TSG Hoffenheim, et la participation de l’attaquant reste incertaine.

  • Almugera KabarGetty Images

    BVB, rumeur : l’avenir d’un jeune talent du club de Dortmund devrait se préciser très prochainement.

    D’après les informations des Ruhr Nachrichten, le BVB devrait bientôt clarifier l’avenir du jeune défenseur Almugera Kabar.

    Selon les Ruhr Nachrichten, les dirigeants noir et jaune doivent prochainement s’entretenir avec le jeune joueur de 19 ans pour évoquer son rôle futur au sein du club. D’après le quotidien régional, il est peu probable qu’il demeure à Dortmund après l’été.

    À Dortmund, Kabar évolue principalement avec la réserve, qui joue en Regionalliga West. En 16 matchs comme arrière gauche, il a marqué six buts et délivré une passe décisive.

    Avec l’équipe première, il n’a disputé qu’une seule rencontre lors de la saison 2025/26 : entré en jeu à la place de Julian Ryerson à un quart d’heure de la fin, il n’a pu empêcher la défaite 0-1 face au Bayer 04 Leverkusen dimanche dernier.


  • BVB FansGetty Images

    BVB, Actualités : un supporter de Dortmund est décédé à l'hôpital

    Le supporter, réanimé samedi au stade du Borussia Dortmund avant d’être hospitalisé, est décédé dans la journée. L’hôpital de Dortmund a confirmé mardi l’information au journal Ruhr Nachrichten.

    « C’est avec une grande tristesse que le Borussia Dortmund a appris le décès du supporter du BVB qui avait reçu des soins d’urgence samedi dernier au stade », a écrit le club mardi : « En ces moments difficiles, les pensées de toute la famille du BVB vont aux proches et aux amis. »

    Le supporter s’était effondré en tribune Sud pendant la rencontre à domicile contre le Bayer Leverkusen (0-1). Quelques minutes après le début de la seconde période, les deux camps de supporters avaient d’abord cessé d’encourager leurs équipes, avant de finir par entonner ensemble « You’ll Never Walk Alone ».

    Une annonce a été faite dans le stade, le BVB précisant que le supporter, réanimé en tribune, était ensuite transporté à l’hôpital.

    (SID)

  • BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    Match

    Match

    18 avril à 15h30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

    26 avril à 17h30

    BVB - SC Fribourg (Bundesliga)

    3 mai à 17h30

    Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)

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