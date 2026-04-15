BVB, actualités et rumeurs : le Borussia Dortmund s’apprête à réaliser un investissement insolite de plusieurs dizaines de millions d’euros

Selon les informations des Ruhr Nachrichten, le Borussia Dortmund envisage de construire une nouvelle salle multifonctionnelle à proximité du Westfalenstadion.

Selon les informations du Ruhr Nachrichten, ce projet, estimé entre 15 et 20 millions d’euros, doit servir de base principale à l’équipe féminine de handball, très performante, ainsi qu’à la section tennis de table.

Le club aurait déjà mandaté un bureau d’études pour réaliser une étude de faisabilité et élaborer les premiers plans de construction ; des discussions avec la ville sur l’achat et l’utilisation du terrain sont prévues en mai.

« Nous avons décidé en comité directeur, et cela me réjouit et m’enthousiasme, que nous allons nous lancer dans la construction de cette salle de sport attendue depuis longtemps », a déclaré le président du club, Hans-Joachim Watzke. « Tout ce qui touche au sport de haut niveau à Dortmund doit y être rassemblé. Les places de stationnement sont là, l’infrastructure des transports en commun est là. »