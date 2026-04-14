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BVB, actualités et rumeurs : le Borussia Dortmund préparerait un transfert sensationnel impliquant un joueur au talent exceptionnel

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Borussia Dortmund
Hertha Berlin
K. Eichhorn
Y. Couto

Le BVB aurait pris contact avec le jeune prodige Kennet Eichhorn. Cet été, le club risque toutefois de subir une perte financière considérable avec un autre joueur. L'actualité et les rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

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  • Par ailleurs, le PSG et le Barça seraient déjà prêts à recruter le joyau du club.
  • Kennet EichhornGetty Images

    BVB, Actualités : intérêt confirmé ! Dortmund veut recruter un jeune talent très convoité.

    D’après les dernières informations, le BVB accélère pour recruter Kennet Eichhorn, jeune talent du Hertha BSC. Le club de Bundesliga a déjà pris contact avec le joueur pour lui manifester son intérêt en vue d’un transfert, rapporte Bild. En interne, le dossier fait toutefois l’objet de discussions.

    Si le club dispose déjà de deux jeunes milieux prometteurs, Mussa Kaba (17 ans) et Enzo Duarte (17 ans), tous deux jugés capables de percer à long terme, la direction est convaincue qu’Eichhorn, dont la clause libératoire oscille entre dix et douze millions d’euros, verra sa valeur de transfert s’envoler.

    À seulement 16 ans, il a immédiatement percé chez les professionnels du Hertha lors de sa première saison sous la houlette de l’entraîneur Stefan Leitl et s’est imposé au fil des mois comme un titulaire incontournable au poste de milieu défensif. Début décembre, il est même entré dans l’histoire en devenant le plus jeune buteur de la Coupe d’Allemagne.

    Une grave blessure à la cheville en fin d’année l’a toutefois freiné, l’obligeant à une pause de près de trois mois avant un retour début avril. Il porte aujourd’hui le brassard de l’équipe d’Allemagne U17. Au BVB, ce milieu relayeur, à la fois endurant et solide dans les duels, pourrait combler un manque dans l’effectif, épauler Felix Nmecha et jouer un rôle clé, à condition qu’il s’adapte aussi rapidement à un niveau encore plus élevé qu’il ne l’avait fait en passant des jeunes à la 2. Bundesliga.

    Le BVB n’est toutefois pas seul sur ce dossier : le FC Bayern suit aussi de près ce joyau du milieu de terrain depuis plusieurs mois. En décembre, Bild affirmait que les recruteurs bavarois avaient été « profondément impressionnés » par sa combinaison de « dribbles, vision du jeu, sang-froid, dynamisme et transitions », associée à une « incroyable maturité physique ». Récemment, Sport1 a toutefois rapporté que le FCB s’était retiré de la course au transfert d’Eichhorn.

    Selon Fabrizio Romano, Manchester City suit également le dossier, tandis que, en Bundesliga, l’Eintracht Francfort, le Bayer 04 Leverkusen et le RB Leipzig restent sur le coup.

    Eichhorn a signé en juillet 2025 un contrat à long terme avec le Hertha, dont la durée exacte n’a pas été dévoilée. Les dirigeants du club de deuxième division cherchent toutefois à le prolonger afin d’activer une clause de départ et de mieux maîtriser le départ éventuel de leur jeune talent.

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  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Actualités : « Avenir incertain ! » Une star du Borussia Dortmund risque de tourner au flop retentissant.

    D’après les informations du Ruhr Nachrichten, le Borussia Dortmund pourrait se préparer à une opération financière désastreuse cet été concernant Yan Couto. Sous contrat jusqu’en 2029, le latéral droit est pourtant « dans l’incertitude » quant à son avenir, alorsque club et joueur doivent s’interroger sur l’opportunité de poursuivre leur collaboration après une deuxième saison très mitigée. 

    Si le défenseur a légèrement progressé par rapport à sa première saison difficile et a augmenté son temps de jeu de près de 53 %, il reste loin du niveau de son concurrent direct, Julien Ryerson, en raison d’une trop grande fragilité défensive et d’un impact offensif trop rare.

    Si les deux parties devaient se séparer cet été, le BVB devrait donc accepter une perte financière considérable. En raison d’une clause d’achat automatique de 20 millions d’euros, déclenchée après seulement sept matchs officiels et trois titularisations, le BVB a versé à Manchester City une indemnité de transfert que, vu ses performances à Dortmund, aucun club ne sera prêt à payer.

    Depuis plusieurs semaines, l’entraîneur Niko Kovac l’a de nouveau écarté. Titularisé uniquement parce que Ryerson purgeait un match de suspension contre le Bayern (2-3), Couto a ensuite retrouvé le banc et n’a plus été aligné d’entrée en jeu depuis. Il s’était bien comporté face à Luis Díaz (note 3,5), mais n’a ensuite totalisé que 33 minutes de jeu en Bundesliga.

    Contre le HSV et le VfB Stuttgart, il est resté sur le banc pendant plus de 90 minutes à chaque fois, puis, lors de la défaite 0-1 du week-end dernier, il a dû déclarer forfait en raison de problèmes musculaires. Au total, il compte deux buts et une passe décisive en 25 matchs officiels.

  • BVB – Calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    MatchMatch
    18 avril à 15h30TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
    26 avril à 17h30BVB – SC Fribourg (Bundesliga)
    3 mai, 17h30Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)
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