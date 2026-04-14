D’après les dernières informations, le BVB accélère pour recruter Kennet Eichhorn, jeune talent du Hertha BSC. Le club de Bundesliga a déjà pris contact avec le joueur pour lui manifester son intérêt en vue d’un transfert, rapporte Bild. En interne, le dossier fait toutefois l’objet de discussions.

Si le club dispose déjà de deux jeunes milieux prometteurs, Mussa Kaba (17 ans) et Enzo Duarte (17 ans), tous deux jugés capables de percer à long terme, la direction est convaincue qu’Eichhorn, dont la clause libératoire oscille entre dix et douze millions d’euros, verra sa valeur de transfert s’envoler.

À seulement 16 ans, il a immédiatement percé chez les professionnels du Hertha lors de sa première saison sous la houlette de l’entraîneur Stefan Leitl et s’est imposé au fil des mois comme un titulaire incontournable au poste de milieu défensif. Début décembre, il est même entré dans l’histoire en devenant le plus jeune buteur de la Coupe d’Allemagne.

Une grave blessure à la cheville en fin d’année l’a toutefois freiné, l’obligeant à une pause de près de trois mois avant un retour début avril. Il porte aujourd’hui le brassard de l’équipe d’Allemagne U17. Au BVB, ce milieu relayeur, à la fois endurant et solide dans les duels, pourrait combler un manque dans l’effectif, épauler Felix Nmecha et jouer un rôle clé, à condition qu’il s’adapte aussi rapidement à un niveau encore plus élevé qu’il ne l’avait fait en passant des jeunes à la 2. Bundesliga.

Le BVB n’est toutefois pas seul sur ce dossier : le FC Bayern suit aussi de près ce joyau du milieu de terrain depuis plusieurs mois. En décembre, Bild affirmait que les recruteurs bavarois avaient été « profondément impressionnés » par sa combinaison de « dribbles, vision du jeu, sang-froid, dynamisme et transitions », associée à une « incroyable maturité physique ». Récemment, Sport1 a toutefois rapporté que le FCB s’était retiré de la course au transfert d’Eichhorn.

Selon Fabrizio Romano, Manchester City suit également le dossier, tandis que, en Bundesliga, l’Eintracht Francfort, le Bayer 04 Leverkusen et le RB Leipzig restent sur le coup.

Eichhorn a signé en juillet 2025 un contrat à long terme avec le Hertha, dont la durée exacte n’a pas été dévoilée. Les dirigeants du club de deuxième division cherchent toutefois à le prolonger afin d’activer une clause de départ et de mieux maîtriser le départ éventuel de leur jeune talent.