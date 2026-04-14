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BVB, actualités et rumeurs : le Borussia Dortmund préparerait un coup fumant sur le marché des transferts pour s’offrir un jeune prodige

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K. Eichhorn
Y. Couto

Le BVB aurait pris contact avec le jeune prodige Kennet Eichhorn. Cet été, le club risque toutefois de subir une perte financière considérable avec un autre joueur. L'actualité et les rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

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  • Par ailleurs, le PSG et le Barça seraient déjà prêts à enrôler le joyau du BVB.
  • Kennet EichhornGetty Images

    BVB, Actualités : intérêt confirmé ! Dortmund veut recruter un jeune prodige très convoité.

    D’après les dernières informations de Bild, le BVB accélère pour recruter Kennet Eichhorn, jeune milieu de terrain actuellement sous contrat avec le Hertha BSC. Le club de Bundesliga a déjà pris contact avec le joueur pour lui manifester son intérêt. En interne, le dossier fait toutefois débat.

    Si le club dispose déjà de deux jeunes milieux prometteurs, Mussa Kaba (17 ans) et Enzo Duarte (17 ans), dont on attend le percement à long terme, Eichhorn, libérable cet été contre une indemnité de dix à douze millions d’euros, offrirait une plus-value financière à moyen terme.

    À seulement 16 ans, il a immédiatement percé chez les professionnels du Hertha lors de sa première saison sous la houlette de l’entraîneur Stefan Leitl et s’est imposé au fil des mois comme un titulaire incontournable au poste de milieu défensif. Début décembre, il est même entré dans l’histoire en devenant le plus jeune buteur de la Coupe d’Allemagne.

    Une grave blessure à la cheville en fin d’année l’a toutefois freiné, l’obligeant à une pause de près de trois mois avant un retour début avril. Il porte aujourd’hui le brassard de l’équipe d’Allemagne U17. Au BVB, ce milieu relayeur, à la fois endurant et solide dans les duels, pourrait combler un manque dans l’effectif, épauler Felix Nmecha et jouer un rôle clé, à condition qu’il s’adapte aussi rapidement à un niveau encore plus élevé qu’il ne l’avait fait en passant des jeunes à la 2. Bundesliga.

    Le BVB n’est toutefois pas seul sur les rangs : depuis plusieurs mois, le FC Bayern suit aussi de près ce joyau du milieu de terrain. En décembre, Bild affirmait que les recruteurs bavarois avaient été « profondément impressionnés » par sa combinaison de « dribbles, vision du jeu, sang-froid, dynamisme et transitions », associée à une « incroyable maturité physique ». Récemment, Sport1 a toutefois rapporté que le FCB s’était retiré de la course au transfert d’Eichhorn.

    Selon Fabrizio Romano, Manchester City suit aussi le dossier, tandis que, en Bundesliga, l’Eintracht Francfort, le Bayer 04 Leverkusen et le RB Leipzig restent sur les rangs.

    Sous contrat avec le Hertha Berlin jusqu’en 2025, le joueur aurait déjà fait l’objet d’une démarche de prolongation de la part du club de deuxième division, qui souhaite ainsi sécuriser une clause de départ et garder la main dans ce dossier brûlant.

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  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Actualités : « Avenir incertain ! » Une star du Borussia Dortmund risque de tourner au flop retentissant.

    D’après les informations du journal Ruhr Nachrichten, le Borussia Dortmund pourrait se préparer à une opération financière désastreuse cet été concernant Yan Couto. Sous contrat jusqu’en 2029, le latéral droit reste pourtant incertain au club. Après une deuxième saison mitigée, joueur et direction doivent s’interroger sur l’opportunité de poursuivre leur collaboration. 

    Si le défenseur a légèrement progressé par rapport à sa première saison difficile, portant son temps de jeu à près de 53 %, il reste loin du niveau de son concurrent direct, Julien Ryerson. Trop friable en défense et trop discret en attaque, il peine à convaincre.

    Si les deux parties devaient effectivement se séparer cet été, le BVB devrait donc accepter une perte financière considérable. En raison d’une clause d’achat automatique de 20 millions d’euros, déclenchée après seulement sept matchs officiels et trois titularisations, le BVB a versé à Manchester City une indemnité de transfert que, compte tenu de ses performances à Dortmund, aucun club ne semble aujourd’hui prêt à payer.

    Depuis plusieurs semaines, l’entraîneur Niko Kovac l’a de nouveau écarté. Titularisé uniquement parce que Ryerson purgeait un match de suspension contre le Bayern (2-3), Couto a ensuite retrouvé le banc et n’a plus été aligné d’entrée en jeu depuis. Il s’était bien comporté face à Luis Díaz (note 3,5), mais n’a ensuite totalisé que 33 minutes en Bundesliga.

    Contre le HSV et le VfB Stuttgart, il est resté sur le banc pendant plus de 90 minutes à chaque fois, puis, lors de la défaite 0-1 du week-end dernier, il a dû déclarer forfait en raison de problèmes musculaires. Il totalise actuellement deux buts et une passe décisive en 25 matchs officiels.

  • BVB – Calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    Date du matchMatch
    18 avril à 15 h 30TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
    26 avril à 17h30BVB – SC Fribourg (Bundesliga)
    3 mai, 17h30Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)
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