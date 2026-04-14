D’après les dernières informations de Bild, le BVB accélère pour recruter Kennet Eichhorn, jeune milieu de terrain actuellement sous contrat avec le Hertha BSC. Le club de Bundesliga a déjà pris contact avec le joueur pour lui manifester son intérêt. En interne, le dossier fait toutefois débat.

Si le club dispose déjà de deux jeunes milieux prometteurs, Mussa Kaba (17 ans) et Enzo Duarte (17 ans), dont on attend le percement à long terme, Eichhorn, libérable cet été contre une indemnité de dix à douze millions d’euros, offrirait une plus-value financière à moyen terme.

À seulement 16 ans, il a immédiatement percé chez les professionnels du Hertha lors de sa première saison sous la houlette de l’entraîneur Stefan Leitl et s’est imposé au fil des mois comme un titulaire incontournable au poste de milieu défensif. Début décembre, il est même entré dans l’histoire en devenant le plus jeune buteur de la Coupe d’Allemagne.

Une grave blessure à la cheville en fin d’année l’a toutefois freiné, l’obligeant à une pause de près de trois mois avant un retour début avril. Il porte aujourd’hui le brassard de l’équipe d’Allemagne U17. Au BVB, ce milieu relayeur, à la fois endurant et solide dans les duels, pourrait combler un manque dans l’effectif, épauler Felix Nmecha et jouer un rôle clé, à condition qu’il s’adapte aussi rapidement à un niveau encore plus élevé qu’il ne l’avait fait en passant des jeunes à la 2. Bundesliga.

Le BVB n’est toutefois pas seul sur les rangs : depuis plusieurs mois, le FC Bayern suit aussi de près ce joyau du milieu de terrain. En décembre, Bild affirmait que les recruteurs bavarois avaient été « profondément impressionnés » par sa combinaison de « dribbles, vision du jeu, sang-froid, dynamisme et transitions », associée à une « incroyable maturité physique ». Récemment, Sport1 a toutefois rapporté que le FCB s’était retiré de la course au transfert d’Eichhorn.

Selon Fabrizio Romano, Manchester City suit aussi le dossier, tandis que, en Bundesliga, l’Eintracht Francfort, le Bayer 04 Leverkusen et le RB Leipzig restent sur les rangs.

Sous contrat avec le Hertha Berlin jusqu’en 2025, le joueur aurait déjà fait l’objet d’une démarche de prolongation de la part du club de deuxième division, qui souhaite ainsi sécuriser une clause de départ et garder la main dans ce dossier brûlant.