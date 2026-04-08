Goal.com
En direct
Niko KovacGetty
Oliver Maywurm

Traduit par

BVB, actualités et rumeurs : le Borussia Dortmund doit-il s'inquiéter ? Une tournure surprenante dans le transfert de plusieurs millions du BVB

Bundesliga
Mercato
Kaua Prates
Borussia Dortmund

Kaua Prates rejoindra le BVB cet été, mais depuis l'annonce de son transfert, il n'a plus du tout joué avec son club actuel. Actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

Autres actualités et rumeurs concernant le BVB :

  • Le BVB envisagerait un transfert surprise de Woltemade
  • « Il est devenu un autre joueur » : Matthäus règle ses comptes avec la star du BVB
  • Premier coup de maître de Book ? Le BVB pourrait devancer Arsenal pour un attaquant
  • Kaua Pratesgetty

    BVB, Actualités : rebondissement dans le transfert de plusieurs millions d'euros de Kaua Prates

    En février, le Borussia Dortmund avait annoncé qu'il allait s'adjoindre les services du jeune talentueux arrière gauche Kaua Prates dès cet été. Âgé de 17 ans, il rejoindra le BVB en août, à l'âge de 18 ans, et le club brésilien de première division Cruzeiro percevra douze millions d'euros de transfert.

    Depuis que le transfert de Prates est officialisé, une situation curieuse s'est installée pour le jeune joueur : sa dernière apparition pour son club actuel remonte au 14 février. Quelques jours plus tard, on a appris officiellement que Prates allait rejoindre Dortmund – et depuis, il n'a plus joué une seule minute pour Cruzeiro.

    Depuis fin février, le jeune Brésilien a certes figuré dans l'effectif lors de neuf matches officiels, mais il n'a jamais été aligné. Au BVB, on a donc tout lieu de s'inquiéter que cette nouvelle recrue de douze millions d'euros n'arrive pas au Borussia cet été avec beaucoup d'expérience de jeu.

    Avant même l'annonce de son transfert, Prates n'était déjà plus titulaire au Cruzeiro, mais il figurait encore trois fois dans le onze de départ du club traditionnel de Belo Horizonte en janvier, par exemple. Ensuite, en février, il n'a plus disputé que deux courtes apparitions de sept minutes chacune.

    Prates est considéré au BVB comme le défenseur gauche de l'avenir ; il a signé un contrat à long terme jusqu'en 2031. Après son arrivée en août, il devrait être intégré progressivement.

    Une bonne nouvelle pour ce jeune talent : contrairement à son club, il a récemment pu accumuler un peu de temps de jeu avec l'équipe nationale brésilienne des moins de 20 ans. Lors des deux victoires 3-1 en matchs amicaux contre la sélection paraguayenne des moins de 20 ans fin mars, Prates a pu jouer respectivement 90 et 45 minutes.

    • Publicité
  • Mahmoud DahoudGetty Images

    BVB, Actualités : Mahmoud Dahoud, ancien joueur de Dortmund, partira cet été sans indemnité de transfert

    L'ancien joueur de Dortmund, Mahmoud Dahoud, quittera le club cet été sans indemnité de transfert. Comme l'a annoncé mardi l'Eintracht Francfort, le contrat du milieu de terrain, qui expire à la fin de la saison, ne sera pas prolongé.

    « Mo s'est toujours mis au service de l'équipe chez nous et s'est toujours comporté de manière professionnelle. Nous le remercions pour son engagement au cours des deux dernières saisons et lui souhaitons bonne chance pour son avenir sportif et personnel », a déclaré Timmo Hardung, directeur sportif de Francfort, à propos de ce départ imminent. La destination où Dahoud poursuivra sa carrière n'est pas encore connue. Selon certaines informations, le joueur de 30 ans aurait actuellement plusieurs options.

    Dahoud a porté le maillot du BVB de 2017 à 2023 et a disputé un total de 141 matches (cinq buts) pour Dortmund avant de rejoindre Brighton & Hove Albion en Angleterre en 2023. Après un prêt de six mois au VfB Stuttgart, Dahoud a rejoint Francfort dès l'été 2024, mais il n'a pas réussi à s'imposer durablement comme titulaire à l'Eintracht. À ce jour, il totalise 35 apparitions (trois buts) pour le SGE.

  • Kasper HjulmandGetty Images

    BVB, Actualités : Le Bayer Leverkusen espère deux retours importants pour le match contre Dortmund

    Deux joueurs récemment absents pour cause de blessure pourraient être de retour dans l'effectif du Bayer Leverkusen pour le grand match de Bundesliga contre le Borussia Dortmund samedi.

    Après une longue pause forcée, le défenseur droit Lucas Vazquez est à nouveau en lice pour faire partie de l'effectif. L'Espagnol, absent depuis fin février en raison d'une blessure au mollet, a repris l'entraînement collectif à plein temps et devrait donc être pris en considération pour la sélection du Bayer à Dortmund.

    Il en va de même pour Jarell Quansah. Le défenseur central a dû déclarer forfait lors de la victoire 6-3 contre Wolfsburg le week-end dernier en raison de problèmes à la cuisse, mais à Leverkusen, on espère toujours un retour rapide contre le BVB. Mardi, Quansah s'est toutefois entraîné individuellement dans un premier temps.

    Leverkusen veut absolument prendre des points à Dortmund afin de ne pas perdre de terrain face à ses concurrents dans la course à la qualification pour la Ligue des champions (Leipzig, Stuttgart et Hoffenheim). Le BVB pourrait quant à lui, mathématiquement, décrocher son billet pour la Ligue des champions en cas de victoire contre Leverkusen, à condition que le TSG Hoffenheim, cinquième au classement, ne s'impose pas la veille à Augsbourg.

  • BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund

    Date

    Match

    11 avril, 15h30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 avril, 15h30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

    26 avril, 17h30

    BVB - SC Fribourg (Bundesliga)

    3 mai, 17h30

    Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)

Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04