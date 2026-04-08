En février, le Borussia Dortmund avait annoncé qu'il allait s'adjoindre les services du jeune talentueux arrière gauche Kaua Prates dès cet été. Âgé de 17 ans, il rejoindra le BVB en août, à l'âge de 18 ans, et le club brésilien de première division Cruzeiro percevra douze millions d'euros de transfert.

Depuis que le transfert de Prates est officialisé, une situation curieuse s'est installée pour le jeune joueur : sa dernière apparition pour son club actuel remonte au 14 février. Quelques jours plus tard, on a appris officiellement que Prates allait rejoindre Dortmund – et depuis, il n'a plus joué une seule minute pour Cruzeiro.

Depuis fin février, le jeune Brésilien a certes figuré dans l'effectif lors de neuf matches officiels, mais il n'a jamais été aligné. Au BVB, on a donc tout lieu de s'inquiéter que cette nouvelle recrue de douze millions d'euros n'arrive pas au Borussia cet été avec beaucoup d'expérience de jeu.

Avant même l'annonce de son transfert, Prates n'était déjà plus titulaire au Cruzeiro, mais il figurait encore trois fois dans le onze de départ du club traditionnel de Belo Horizonte en janvier, par exemple. Ensuite, en février, il n'a plus disputé que deux courtes apparitions de sept minutes chacune.

Prates est considéré au BVB comme le défenseur gauche de l'avenir ; il a signé un contrat à long terme jusqu'en 2031. Après son arrivée en août, il devrait être intégré progressivement.

Une bonne nouvelle pour ce jeune talent : contrairement à son club, il a récemment pu accumuler un peu de temps de jeu avec l'équipe nationale brésilienne des moins de 20 ans. Lors des deux victoires 3-1 en matchs amicaux contre la sélection paraguayenne des moins de 20 ans fin mars, Prates a pu jouer respectivement 90 et 45 minutes.