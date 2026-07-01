BVB, actualités et rumeurs : le Borussia Dortmund aurait coché le nom d’une révélation du Mondial pour pallier le départ de Serhou Guirassy

En coulisses, le BVB se préparerait à l’éventualité d’un départ de son attaquant vedette, Serhou Guirassy. Si le club table officiellement sur son maintien, Bild rapporte qu’il reste une part d’incertitude.

Selon le quotidien, l’attaquant et son frère-conseiller Karamba continuent d’évaluer le marché. Si une proposition financièrement alléchante émanait d’un club ambitieux, un départ ne serait plus à exclure. D’autant qu’une clause libératoire de 38 millions d’euros s’applique à plusieurs grands clubs.

En cas de départ du Guinéen, le BVB aurait déjà activé son plan B : Fisnik Asllani, l’attaquant de Hoffenheim, resterait en pole position pour succéder à Guirassy. Le joueur lui-même privilégierait un transfert vers Dortmund, activable via une clause libératoire de 30 millions d’euros.

Mais le RB Leipzig suit aussi le dossier, ce qui augmente la pression sur le directeur sportif Ole Book. Ce dernier connaît déjà bien Asllani pour l’avoir supervisé à Elversberg : le Kosovar y avait brillé lors de la saison 2024-2025 avant de confirmer, en fin de prêt, par des performances remarquées dans le Kraichgau lors de sa première année en Bundesliga. Récemment, des médias kosovars ont même affirmé que le transfert d’Asllani vers le BVB était déjà acté.

Outre Asllani, le BVB étudierait selon Bild une seconde piste offensive : Folarin Balogun, l’attaquant de l’AS Monaco, aurait tapé dans l’œil des Jaune et Noir grâce à ses performances lors de la Coupe du monde (deux buts, une passe décisive).

Sous contrat avec Monaco jusqu’en 2028, l’Américain pourrait toutefois rejoindre Dortmund si Guirassy partait pour 38 millions et qu’Asllani venait à se détourner vers Leipzig, le transfert étant alors jugé « financièrement réalisable » par le quotidien.

Balogun arrive de toute façon d’une saison 2023-2024 aboutie à Monaco, où il a marqué 19 buts et délivré 5 passes décisives en 43 matchs officiels.

Sa prestation lors du match aller des seizièmes de finale de la Ligue des champions contre le PSG, au cours duquel il a inscrit deux buts, a particulièrement impressionné. Entre mi-février et début mai, l’Américain s’est également montré redoutable devant le but : il a marqué lors de chacun de ses huit matchs consécutifs en Ligue 1, portant son total à neuf réalisations en dix rencontres.