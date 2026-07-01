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GuirassyGetty Images
Jonas Rütten

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BVB, actualités et rumeurs : le Borussia Dortmund aurait coché le nom d’une révélation du Mondial pour pallier le départ de Serhou Guirassy

Bundesliga
Mercato
F. Asllani
F. Balogun
S. Guirassy
M. Soule
Borussia Dortmund
Monaco
États-Unis
Hoffenheim
RB Leipzig
Roma
Coupe du monde

Le BVB se prépare activement à un éventuel départ de Serhou Guirassy et aurait déjà deux joueurs dans le viseur. L’agent d’une des cibles présumées s’est exprimé. Voici les dernières actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

Toutes les dernières actualités et analyses sur le BVB :

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  • balogunGetty Images

    BVB, Actualités : une révélation américaine de la Coupe du monde viendrait-elle remplacer Guirassy ?

    En coulisses, le BVB se préparerait à l’éventualité d’un départ de son attaquant vedette, Serhou Guirassy. Si le club table officiellement sur son maintien, Bild rapporte qu’il reste une part d’incertitude. 

    Selon le quotidien, l’attaquant et son frère-conseiller Karamba continuent d’évaluer le marché. Si une proposition financièrement alléchante émanait d’un club ambitieux, un départ ne serait plus à exclure. D’autant qu’une clause libératoire de 38 millions d’euros s’applique à plusieurs grands clubs.

    En cas de départ du Guinéen, le BVB aurait déjà activé son plan B : Fisnik Asllani, l’attaquant de Hoffenheim, resterait en pole position pour succéder à Guirassy. Le joueur lui-même privilégierait un transfert vers Dortmund, activable via une clause libératoire de 30 millions d’euros. 

    Mais le RB Leipzig suit aussi le dossier, ce qui augmente la pression sur le directeur sportif Ole Book. Ce dernier connaît déjà bien Asllani pour l’avoir supervisé à Elversberg : le Kosovar y avait brillé lors de la saison 2024-2025 avant de confirmer, en fin de prêt, par des performances remarquées dans le Kraichgau lors de sa première année en Bundesliga. Récemment, des médias kosovars ont même affirmé que le transfert d’Asllani vers le BVB était déjà acté.

    Outre Asllani, le BVB étudierait selon Bild une seconde piste offensive : Folarin Balogun, l’attaquant de l’AS Monaco, aurait tapé dans l’œil des Jaune et Noir grâce à ses performances lors de la Coupe du monde (deux buts, une passe décisive).

    Sous contrat avec Monaco jusqu’en 2028, l’Américain pourrait toutefois rejoindre Dortmund si Guirassy partait pour 38 millions et qu’Asllani venait à se détourner vers Leipzig, le transfert étant alors jugé « financièrement réalisable » par le quotidien. 

    Balogun arrive de toute façon d’une saison 2023-2024 aboutie à Monaco, où il a marqué 19 buts et délivré 5 passes décisives en 43 matchs officiels.

    Sa prestation lors du match aller des seizièmes de finale de la Ligue des champions contre le PSG, au cours duquel il a inscrit deux buts, a particulièrement impressionné. Entre mi-février et début mai, l’Américain s’est également montré redoutable devant le but : il a marqué lors de chacun de ses huit matchs consécutifs en Ligue 1, portant son total à neuf réalisations en dix rencontres.

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  • Matias Soule RomaIMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

    BVB, actualités et rumeurs : l'agent de Soule, joueur convoité par le club, dément les rumeurs de transfert

    Selon plusieurs sources concordantes, le BVB s’activerait pour recruter Matias Soule, l’attaquant de l’AS Rome. Le jeune Argentin est présenté comme le successeur de Julian Brandt, le meneur de jeu créatif parti libre cet été.

    Toutefois, selon son agent Martin Guastadisegno, interrogé par le Corriere dello Sport, aucune offre concrète n’est parvenue au joueur : « Toutes ces rumeurs d’offres sont infondées. Nous ne pouvons pas refuser une proposition qui ne nous a même pas été faite. »

    « J’ai bien reçu de nombreux appels ces dernières semaines, j’ai discuté avec plusieurs clubs, mais personne n’a présenté d’offre concrète et nous en sommes donc au point mort », ajoute-t-il.

    Sous contrat jusqu’en 2029, l’attaquant dispose d’une clause libératoire comprise entre 25 et 30 millions d’euros, valable uniquement jusqu’à la fin du mois. Passé ce délai, tout prétendant devra négocier directement avec la Roma, qui, selon l’expert en transferts Nicolo Schira, réclame désormais environ 40 millions d’euros.

    L’entraîneur Niko Kovac serait particulièrement enthousiaste à l’idée d’accueillir l’Argentin. Contrairement à Brandt, dont les points forts résident principalement au poste de milieu offensif central, Soule se sent surtout à l’aise sur l’aile, mais il peut également évoluer en tant qu’avant-centre de soutien ou numéro 10. Ce gaucher cherche systématiquement le un contre un, met les arrières latéraux au défi et ne cesse de se recentrer depuis la droite. 

    Outre le BVB, le VfB Stuttgart et le Bayer Leverkusen suivraient aussi ce joueur de 23 ans. Reste à savoir s’il privilégie uniquement l’aspect financier : selon la presse italienne, il serait sur le point de s’engager en Arabie saoudite pour un salaire annuel de douze millions d’euros, Al-Ahli et Al-Diriyah étant sur les rangs.

  • Historique des transferts du Borussia Dortmund : les ventes record du BVB

    JoueursPosteCédé àAnnéeIndemnité de transfert
    Ousmane DembéléAttaquantFC Barcelone2017148 millions d’euros
    Jude BellinghamMilieu de terrainReal Madrid2023127 millions d'euros
    Jadon SanchoAttaquantManchester United202185 millions d'euros
    Christian PulisicAttaquantFC Chelsea201964 millions d'euros
    Pierre-Emerick AubameyangAttaquantFC Arsenal201863,75 millions d'euros