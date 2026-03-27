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NICO SCHLOTTERBECK BORUSSIA DORTMUNDIMAGO / Kirchner-Media

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BVB, actualités et rumeurs : l'UEFA annonce la sanction infligée à Nico Schlotterbeck après un carton rouge étrange

Bundesliga
Borussia Dortmund
VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund
N. Schlotterbeck
S. Kehl

Suite à l'expulsion mystérieuse d'un joueur du Borussia Dortmund à Bergame, l'UEFA tire les conséquences et suspend Nico Schlotterbeck. L'ancien directeur sportif Sebastian Kehl serait quant à lui sur le point de revenir au Borussia. Actualités et rumeurs concernant le BVB.

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  • Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 2025IMAGO / ANP

    BVB, Actualités : l'UEFA suspend Schlotterbeck après un carton rouge sur le banc

    L'élimination amère du Borussia Dortmund face à l'Atalanta Bergame en huitièmes de finale de la Ligue des champions a des répercussions. Après la défaite tumultueuse 1-4 fin février à Bergame, l'UEFA a désormais infligé plusieurs sanctions au BVB et à ses supporters – et a fixé la sanction à l'encontre de Nico Schlotterbeck.

    Le défenseur central a été suspendu pour un match de compétition UEFA pour « comportement antisportif ». Le règlement officiel s'applique donc : un joueur ou un officiel est « automatiquement suspendu pour le prochain match d'une compétition de clubs de l'UEFA ». Une annulation de la sanction est donc exclue.

    Détail piquant : Schlotterbeck avait vu le carton rouge depuis le banc de touche – sans raison apparente pour beaucoup. Sa propre version des faits, publiée sur Instagram, était claire : « Après que ce qui m’a semblé être dix joueurs de l’Atalanta se sont levés en même temps et se sont plaints bruyamment, je me suis levé. » Il a ajouté : « Je leur ai dit de se rasseoir. C’est tout. Sans insultes, sans manque de respect ni quoi que ce soit d’autre. »

    À ce jour, cette scène suscite encore l’étonnement. Même après le match, cette décision restait inexplicable pour lui : « Même après le match, l’arbitre n’a pas pu m’expliquer pourquoi j’avais reçu ce carton rouge. » Les événements entourant l’expulsion s’étaient déroulés dans la phase finale mouvementée du match.

    Manuel Gräfe a fourni une explication a posteriori. L'ancien arbitre de Bundesliga a déclaré au journal Bild : « S'il pénètre ensuite dans la zone de consultation de manière conflictuelle et agressive, ou dans la zone technique adverse ou sur le terrain, il doit être expulsé très rapidement. »

    Outre la suspension de Schlotterbeck, le club a également été sanctionné. L’UEFA a prononcé un avertissement pour comportement antisportif de l’équipe. De plus, Dortmund doit payer 13 000 euros pour les dégâts causés au stade et doit s’entendre avec l’Atalanta sur le règlement des autres dégâts causés par les supporters. Une amende supplémentaire de 5 000 euros a été infligée pour les débordements des spectateurs.

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  • Sebastian KehlGetty Images

    BVB, Actualités : Weidenfeller plaide en faveur du retour de Kehl à Dortmund

    Le départ de Sebastian Kehl du Borussia Dortmund continue de faire parler de lui – et suscite chez Roman Weidenfeller des réactions visiblement émouvantes.

    Weidenfeller, qui a joué aux côtés de Kehl pendant de nombreuses années au BVB et qui est ami avec lui, n’a laissé planer aucun doute quant à l’importance de ce dernier pour le club. « On ne peut que remercier Sebastian pour la passion dont il a toujours fait preuve », a souligné le champion du monde 2014 en marge d'un match de l'équipe des légendes du BVB, soulignant que Kehl avait joué un rôle central pendant des décennies – tant en tant que joueur et capitaine que, plus tard, en tant que directeur sportif.

    Mais c’est sur le plan personnel que l’ancien gardien s’est montré particulièrement ému. « Il restera bien sûr toujours mon ami », a précisé Weidenfeller, soulignant ainsi à quel point le lien qui les unit est étroit encore aujourd’hui. Il a toutefois déclaré pouvoir comprendre la décision du club, le changement faisant après tout partie du métier. « Lorsqu’il y a une réorientation, tout le monde est concerné », a-t-il déclaré, sans pour autant vouloir porter de jugement sur la décision elle-même.

    Dans le même temps, Weidenfeller s’est tourné vers l’avenir – et a exprimé le souhait que Kehl revienne bientôt au BVB – en tant que joueur de l’équipe des légendes du BVB. « Je peux très bien imaginer qu’il revienne un jour. Il est cordialement invité à venir jouer avec moi sur le terrain », a-t-il déclaré en vue des futurs matchs des légendes.

    En effet, Weidenfeller avait déjà tenté de convaincre son ancien coéquipier de participer au match anniversaire au stade Rote Erde. « J’aurais aimé le persuader d’être présent ici », a-t-il confié. Mais la séparation était encore trop récente pour cela, et un peu de recul fait du bien pour l’instant. Weidenfeller garde néanmoins l’espoir qu’ils puissent un jour à nouveau jouer ensemble sous le maillot noir et jaune.

  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    BVB, rumeur : le flirt avec Marco Senesi passerait à la vitesse supérieure

    Le Borussia Dortmund pourrait, selon certaines sources, nourrir à nouveau des espoirs fondés dans la course à Marcos Senesi. Alors que l'Argentin semblait depuis longtemps destiné à rejoindre d'autres grands clubs, la situation a récemment évolué en faveur du BVB.

    Comme le rapporte le journal sportif italien Corriere dello Sport, la Juventus Turin aurait perdu du terrain dans la course pour le défenseur central. Bien que les Italiens auraient déjà présenté un contrat prêt à être signé, leur offre financière ne semble pas pouvoir rivaliser avec celle de la concurrence, ce qui les pousse à chercher des alternatives.

    Senesi, dont le contrat avec l'AFC Bournemouth expire cet été, est libre de tout transfert et donc très convoité. Outre Aston Villa, qui semble actuellement avoir de bonnes chances, le Borussia Dortmund aurait également fait une offre concrète et disposerait toujours de bonnes chances, selon l'article. Par ailleurs, l'AS Rome ainsi que plusieurs clubs de Premier League ont manifesté leur intérêt. L'Atlético Madrid et le FC Barcelone ont également été récemment associés au joueur de 28 ans.

    Au BVB, la planification défensive bat déjà son plein. Indépendamment d’une éventuelle prolongation de contrat de Nico Schlotterbeck, il y a un besoin en défense centrale – notamment en raison du départ imminent de Niklas Süle et d’autres incertitudes concernant l’effectif. Avec Senesi, Dortmund recruterait un gaucher expérimenté qui pourrait apporter son aide immédiatement. Cependant, la concurrence est déjà rude à son poste de prédilection : outre Schlotterbeck, Ramy Bensebaini et le jeune talent Luca Reggiani font également partie de l'effectif.

    De nombreux éléments indiquent que Senesi quittera Bournemouth cet été pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière – idéalement dans un club offrant des perspectives internationales. Reste à voir si l'Argentin rejoindra effectivement Dortmund.

  • BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund

    Date

    Match

    4 avril, 18h30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 avril, 15h30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 avril, 15h30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

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