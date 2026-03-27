BVB, actualités et rumeurs : l'UEFA annonce la sanction infligée à Nico Schlotterbeck après un carton rouge étrange

L'élimination amère du Borussia Dortmund face à l'Atalanta Bergame en huitièmes de finale de la Ligue des champions a des répercussions. Après la défaite tumultueuse 1-4 fin février à Bergame, l'UEFA a désormais infligé plusieurs sanctions au BVB et à ses supporters – et a fixé la sanction à l'encontre de Nico Schlotterbeck.

Le défenseur central a été suspendu pour un match de compétition UEFA pour « comportement antisportif ». Le règlement officiel s'applique donc : un joueur ou un officiel est « automatiquement suspendu pour le prochain match d'une compétition de clubs de l'UEFA ». Une annulation de la sanction est donc exclue.

Détail piquant : Schlotterbeck avait vu le carton rouge depuis le banc de touche – sans raison apparente pour beaucoup. Sa propre version des faits, publiée sur Instagram, était claire : « Après que ce qui m’a semblé être dix joueurs de l’Atalanta se sont levés en même temps et se sont plaints bruyamment, je me suis levé. » Il a ajouté : « Je leur ai dit de se rasseoir. C’est tout. Sans insultes, sans manque de respect ni quoi que ce soit d’autre. »

À ce jour, cette scène suscite encore l’étonnement. Même après le match, cette décision restait inexplicable pour lui : « Même après le match, l’arbitre n’a pas pu m’expliquer pourquoi j’avais reçu ce carton rouge. » Les événements entourant l’expulsion s’étaient déroulés dans la phase finale mouvementée du match.

Manuel Gräfe a fourni une explication a posteriori. L'ancien arbitre de Bundesliga a déclaré au journal Bild : « S'il pénètre ensuite dans la zone de consultation de manière conflictuelle et agressive, ou dans la zone technique adverse ou sur le terrain, il doit être expulsé très rapidement. »

Outre la suspension de Schlotterbeck, le club a également été sanctionné. L’UEFA a prononcé un avertissement pour comportement antisportif de l’équipe. De plus, Dortmund doit payer 13 000 euros pour les dégâts causés au stade et doit s’entendre avec l’Atalanta sur le règlement des autres dégâts causés par les supporters. Une amende supplémentaire de 5 000 euros a été infligée pour les débordements des spectateurs.