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Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

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BVB : actualités et rumeurs. L’attaquant n’a pas pris part aux entraînements depuis plusieurs jours, et Borussia Dortmund pourrait devoir se passer de l’un de ses joueurs clés

Bundesliga
Borussia Dortmund
S. Guirassy

Le Borussia Dortmund pourrait être privé d’une de ses stars ce week-end. Un rendez-vous est également annulé pour l’été prochain. Toutes les actualités et rumeurs concernant le BVB.

Autres actualités et rumeurs concernant le BVB :

  • Le club de Dortmund travaillerait sur un transfert retentissant
  • Le club veut à tout prix éviter un « scénario catastrophe » avant la saison prochaine.
  • Un nom surprenant ! Le club songerait à recruter un attaquant très courtisé.
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDAFP

    BVB, rumeur : Serhou Guirassy pourrait déclarer forfait pour la rencontre face à Fribourg.

    À la veille de recevoir le SC Fribourg, le Borussia Dortmund s’inquiète pour Serhou Guirassy : l’attaquant pourrait déclarer forfait.

    Lors de la rencontre face au TSG Hoffenheim (1-2), l’attaquant avait bien inscrit l’égalisation, mais il semblait déjà gêné. Selon Sky, il a en fait subi une commotion cérébrale lors d’une action défensive dans sa propre surface de réparation.

    Tout a commencé à la 84^e minute : lors d’une tentative de dégagement dans sa propre surface, l’attaquant a été séché par Ozan Kabak. Aucune sanction individuelle n’a été infligée au défenseur de Hoffenheim, mais les conséquences pour le joueur du BVB se sont avérées sérieuses. La commotion cérébrale n’a été diagnostiquée qu’après le coup de sifflet final.

    Les conséquences se font toujours sentir : l’attaquant n’a pas pris part aux séances d’entraînement ce week-end ni en début de semaine. Son implication dans le match contre Fribourg reste donc incertaine, une décision finale étant attendue d’ici quelques jours.

    Son forfait serait un coup dur pour le BVB : avec 19 buts et six passes décisives toutes compétitions confondues, l’attaquant est le meilleur artificier du club cette saison.

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    Selon les rumeurs, le Borussia Dortmund renoncerait à son traditionnel stage d’été.

    Selon les informations du journal Ruhr Nachrichten, le Borussia Dortmund réorganise son programme estival afin de s’adapter à un calendrier exceptionnel. 

    Après un séjour unique à Saalfelden, en Autriche, durant l’été 2025, le club annonce qu’il renoncera totalement au traditionnel stage de préparation pour la saison 2026/27. À l’exception d’une tournée asiatique prévue fin juillet, l’accent sera mis sur des séances d’entraînement au centre d’entraînement du club.

    Cette organisation répond à un calendrier surchargé : la Coupe du monde à venir laissera peu de temps de récupération aux internationaux du club, qui enchaîneront donc deux compétitions majeures sans véritable transition.

    En interne, il est prévu que chaque joueur professionnel participant à la Coupe du monde bénéficie d’au moins trois semaines de repos après l’élimination de son équipe. Mais ce calendrier contraignant crée un dilemme : dans le pire des cas, cette pause sera immédiatement suivie de la phase suivante de la préparation, sans véritable période de transition. Dans ces conditions, les joueurs concernés ne disposeraient d’aucune phase de réadaptation progressive au rythme du club après la compétition et leurs vacances.

  • BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    Date du matchMatch
    26 avril à 17h30BVB – Fribourg
    3 mai à 17h30Mönchengladbach - BVB
    8 mai à 20h30BVB - Francfort
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