À la veille de recevoir le SC Fribourg, le Borussia Dortmund s’inquiète pour Serhou Guirassy : l’attaquant pourrait déclarer forfait.

Lors de la rencontre face au TSG Hoffenheim (1-2), l’attaquant avait bien inscrit l’égalisation, mais il semblait déjà gêné. Selon Sky, il a en fait subi une commotion cérébrale lors d’une action défensive dans sa propre surface de réparation.

Tout a commencé à la 84^e minute : lors d’une tentative de dégagement dans sa propre surface, l’attaquant a été séché par Ozan Kabak. Aucune sanction individuelle n’a été infligée au défenseur de Hoffenheim, mais les conséquences pour le joueur du BVB se sont avérées sérieuses. La commotion cérébrale n’a été diagnostiquée qu’après le coup de sifflet final.

Les conséquences se font toujours sentir : l’attaquant n’a pas pris part aux séances d’entraînement ce week-end ni en début de semaine. Son implication dans le match contre Fribourg reste donc incertaine, une décision finale étant attendue d’ici quelques jours.

Son forfait serait un coup dur pour le BVB : avec 19 buts et six passes décisives toutes compétitions confondues, l’attaquant est le meilleur artificier du club cette saison.