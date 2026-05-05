BVB, actualités et rumeurs : il serait tout à fait partant pour un transfert ! Le Borussia Dortmund va-t-il bientôt devoir se séparer de Serhou Guirassy ?

Serhou Guirassy restera-t-il au Borussia Dortmund la saison prochaine ? Selon la chaîne de télévision turque A Spor, des représentants de l’attaquant ont déjà rencontré les responsables de Fenerbahce. L’international guinéen aurait signifié au club stambouliote qu’il était ouvert à un transfert vers les rives du Bosphore.

Selon certaines sources, le joueur de 28 ans serait actuellement poussé vers un départ. Son contrat à Dortmund court encore jusqu’en 2028.

Cette stratégie s’appuie sur une clause libératoire de 35 millions d’euros, qui entrera en vigueur en juillet et fait de l’avant-centre une cible particulièrement attractive pour les grands clubs internationaux.

Si les discussions entre l’entourage de l’attaquant et le club stambouliote semblent bien engagées, des contraintes administratives ralentissent pour l’instant le dossier. Depuis le départ de l’entraîneur Domenico Tedesco, Fener recherche toujours son nouveau directeur sportif. Plusieurs dirigeants ont d’ailleurs démissionné dans le cadre de la réorganisation sportive. Tant que ces postes clés resteront vacants, aucune offre officielle n’est attendue en provenance de la Süper Lig.