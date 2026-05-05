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Jochen Tittmar

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BVB, actualités et rumeurs : il serait tout à fait partant pour un transfert ! Le Borussia Dortmund va-t-il bientôt devoir se séparer de Serhou Guirassy ?

Bundesliga
Borussia Dortmund
S. Guirassy

Serhou Guirassy envisagerait un transfert en Turquie, tandis qu’un jeune talent de premier plan souhaiterait rester au Borussia Dortmund. Voici les dernières actualités et rumeurs concernant le BVB.

Dernière actualité, analyses et rumeurs concernant le BVB :

  • Une tendance claire ? Les dirigeants du club de Dortmund envisagent de s’entretenir prochainement avec Niko Kovač.
  • Un mariage de raison se profile entre le « nouveau BVB » et l’entraîneur.
  • Notes du BVB : Sabitzer n’a donc rien à faire dans le onze de départ de Dortmund.
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    Selon les rumeurs, le club stambouliote de Fenerbahce aurait rencontré l’attaquant Serhou Guirassy, cible de transfert du Borussia Dortmund.

    Serhou Guirassy restera-t-il au Borussia Dortmund la saison prochaine ? Selon la chaîne de télévision turque A Spor, des représentants de l’attaquant ont déjà rencontré les responsables de Fenerbahce. L’international guinéen aurait signifié au club stambouliote qu’il était ouvert à un transfert vers les rives du Bosphore.

    Selon certaines sources, le joueur de 28 ans serait actuellement poussé vers un départ. Son contrat à Dortmund court encore jusqu’en 2028.

    Cette stratégie s’appuie sur une clause libératoire de 35 millions d’euros, qui entrera en vigueur en juillet et fait de l’avant-centre une cible particulièrement attractive pour les grands clubs internationaux. 

    Si les discussions entre l’entourage de l’attaquant et le club stambouliote semblent bien engagées, des contraintes administratives ralentissent pour l’instant le dossier. Depuis le départ de l’entraîneur Domenico Tedesco, Fener recherche toujours son nouveau directeur sportif. Plusieurs dirigeants ont d’ailleurs démissionné dans le cadre de la réorganisation sportive. Tant que ces postes clés resteront vacants, aucune offre officielle n’est attendue en provenance de la Süper Lig.

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  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Selon les rumeurs, le jeune talent Hamzath Mohamadou souhaiterait rester à Dortmund.

    L’attaquant Hamzath Mohamadou, 15 ans seulement, est déjà considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation du BVB. Recruté à Wolfsburg lors de l’été 2024, il n’a pas eu besoin de temps d’adaptation. Malgré son jeune âge, il a fait ses débuts à 14 ans en Youth League, marquant d’emblée lors de sa première apparition. 

    Selon Bild, des clubs comme le Real Madrid et le PSG le surveilleraient déjà. Toutefois, Dortmund peut compter sur sa loyauté : Mohamadou et son entourage misent sur la continuité au BVB, où il est sous contrat jusqu’en 2028.

    En coulisses, son passage progressif vers l’équipe première dès la saison prochaine se prépare déjà. Son aura dépasse même les terrains : il a récemment brillé dans une campagne Adidas aux côtés de Jude Bellingham et Serhou Guirassy.

  • BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    DateConcoursMatch
    8 maiBundesligaBVB contre Eintracht Francfort
    16 maiBundesligaWerder Brême vs. BVB
    18 juilletMatch amicalRot-Weiß Oberhausen – BVB
    29 juilletMatch amicalCerezo Osaka – BVB
    1er aoûtMatch amicalFC Tokyo – BVB
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