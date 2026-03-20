BVB, actualités et rumeurs : il semble manquer de perspectives sportives ! Un départ amer se profile-t-il au Borussia Dortmund ?

Markus Krösche occupera-t-il bientôt un poste à haute responsabilité au BVB ? Ces spéculations ont pris un nouvel élan mercredi dernier, lorsqu'une rencontre privée et un dîner entre le directeur sportif de l'Eintracht Francfort et l'entraîneur principal de Dortmund, Niko Kovac, ont été rapportés.
Ces derniers temps, les spéculations allaient bon train quant à la possibilité que Kovac et Krösche deviennent collègues au BVB dans un avenir proche. Selon les informations de Sky, le directeur sportif Lars Ricken et le directeur sportif Sebastian Kehl sont tous deux sur la sellette chez les Noir et Jaune – leurs contrats, qui courent jusqu'en 2027, ne devraient en tout cas pas être prolongés pour l'instant.
Si ces départs devaient effectivement se concrétiser, Krösche serait un successeur tout désigné. À l’Eintracht Francfort, l’homme de 45 ans envisagerait de partir, selon un article du Bild, car il ne serait pas d’accord avec le décalage entre les attentes économiques et sportives.
Cependant, Kovac a confirmé lors de la conférence de presse précédant le match de Bundesliga contre le Hambourg SV que la rencontre n’avait porté que sur des sujets privés. Tout le reste serait « tiré par les cheveux ». La rencontre avec Krösche aurait été fortuite, l’entraîneur du BVB se trouvant à Francfort à l’occasion du 70e anniversaire de Peter Fischer, légende de l’Eintracht et ancien président du club.
À l'origine, Kovac avait en effet prévu de ne rencontrer que son ancien collègue de l'Eintracht, Jan Martin Strasheim, l'actuel directeur des médias et de la communication de l'Eintracht, qu'il connaît depuis leur passage commun à Francfort (2016-2018). Krösche se serait alors joint spontanément à cette rencontre.