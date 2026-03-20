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BVB, actualités et rumeurs : il semble manquer de perspectives sportives ! Un départ amer se profile-t-il au Borussia Dortmund ?

À l'avenir, le BVB souhaite miser encore davantage sur les jeunes talents. L'un d'entre eux, que les Borussiens auraient volontiers gardé plus longtemps dans leur équipe, semble désormais sur le point de quitter ce grand club. Actualités et rumeurs concernant le BVB.

Autres actualités et rumeurs concernant le BVB :

- Il a récemment offert un moment à couper le souffle ! Le BVB serait sur le point de conclure une prolongation de contrat à long terme

- Dix millions d'euros de salaire en moins ? Des détails intéressants sur le retour éventuel de Sancho ont été révélés

- Rencontre extrêmement explosive entre Niko Kovac et un dirigeant de la Bundesliga

  • U17 4-Nations Tournament: Germany v ItalyGetty Images Sport

    BVB, rumeur : le BVB va-t-il perdre un joyau de son attaque ?

    Comme le rapporte Ruhr24, Nick Cherny pourrait ne plus jouer pour le Borussia Dortmund à l'avenir. Selon ces informations, le jeune attaquant polyvalent de 18 ans, dont la saison s'achève probablement prématurément en raison d'une blessure, préférerait ne pas prolonger son contrat qui arrive à échéance.

    Ce n'est qu'à l'été 2023 que ce triple international allemand U18, issu du centre de formation de l'Arminia Bielefeld, avait rejoint le BVB. Tant avec l'Arminia qu'avec le Borussia, ce milieu de terrain redoutable devant le but a remporté le championnat U17. Avec l'équipe réserve de Dortmund, il a inscrit deux buts en dix apparitions en Regionalliga West cette saison – ce n'est pas la seule raison pour laquelle les responsables du BVB étaient très intéressés par la négociation d'un nouveau contrat.

    Mais selon l'article, ce jeune talent ne disposerait pas de suffisamment d'opportunités de progression au BVB. Il y aurait en effet des clubs intéressés en Bundesliga ainsi qu'en 2. Bundesliga. Il est donc fort possible que Cherny ne joue plus jamais pour les Jaune et Noir, pour la deuxième équipe desquels il a marqué pour la dernière fois début février lors du match contre le Wuppertaler SV (2-2).

    « Il était sur la très bonne voie. C'est d'autant plus amer que nous ne puissions plus compter sur lui », a déclaré l'entraîneur principal Daniel Rios du BVB II.

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    BVB, rumeur : la tendance serait claire ! Voici où en est l'avenir de Schlotterbeck

    C'est la question qui occupe toutes les pensées au Borussia Dortmund : Nico Schlotterbeck va-t-il partir ou rester ? Comme le rapporte Sky, une nouvelle série de négociations qui s'est tenue lundi dernier entre Björn Etzel, l'agent de Schlotterbeck, et les responsables du BVB, notamment Sebastian Kehl et Lars Ricken, aurait donné un nouveau souffle à ces négociations.

    Bien qu'aucune avancée décisive n'ait été réalisée, le joueur, qui compte 23 sélections en équipe nationale allemande, serait désormais plutôt enclin à prolonger son contrat. Les raisons en seraient, d'une part, que le BVB a réussi à envoyer un signal important avec la prolongation de Felix Nmecha. D'autre part, Schlotterbeck aurait pris note avec bienveillance du fait que les départs de Julian Brandt, Niklas Süle ou Salih Özcan ont enfin permis d'accélérer un renouveau et que le jeu sur les ailes devrait à nouveau jouer un rôle plus important à l'avenir.

    Si le Borussia parvient à prolonger son contrat, qui court jusqu'en 2027, le BVB disposerait toujours d'un leader incontesté, d'une figure de référence et d'un mentor derrière lequel des talents tels que Luca Reggiani pourraient s'épanouir. De plus, ce gaucher de 26 ans rejoindrait alors le cercle des joueurs les mieux payés.

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    BVB, Actualités : Kovac s'exprime sur sa rencontre avec Markus Krösche

    Markus Krösche occupera-t-il bientôt un poste à haute responsabilité au BVB ? Ces spéculations ont pris un nouvel élan mercredi dernier, lorsqu'une rencontre privée et un dîner entre le directeur sportif de l'Eintracht Francfort et l'entraîneur principal de Dortmund, Niko Kovac, ont été rapportés.

    Ces derniers temps, les spéculations allaient bon train quant à la possibilité que Kovac et Krösche deviennent collègues au BVB dans un avenir proche. Selon les informations de Sky, le directeur sportif Lars Ricken et le directeur sportif Sebastian Kehl sont tous deux sur la sellette chez les Noir et Jaune – leurs contrats, qui courent jusqu'en 2027, ne devraient en tout cas pas être prolongés pour l'instant.

    Si ces départs devaient effectivement se concrétiser, Krösche serait un successeur tout désigné. À l’Eintracht Francfort, l’homme de 45 ans envisagerait de partir, selon un article du Bild, car il ne serait pas d’accord avec le décalage entre les attentes économiques et sportives.

    Cependant, Kovac a confirmé lors de la conférence de presse précédant le match de Bundesliga contre le Hambourg SV que la rencontre n’avait porté que sur des sujets privés. Tout le reste serait « tiré par les cheveux ». La rencontre avec Krösche aurait été fortuite, l’entraîneur du BVB se trouvant à Francfort à l’occasion du 70e anniversaire de Peter Fischer, légende de l’Eintracht et ancien président du club.

    À l'origine, Kovac avait en effet prévu de ne rencontrer que son ancien collègue de l'Eintracht, Jan Martin Strasheim, l'actuel directeur des médias et de la communication de l'Eintracht, qu'il connaît depuis leur passage commun à Francfort (2016-2018). Krösche se serait alors joint spontanément à cette rencontre.

  • Niko KovacGetty

    BVB, Actualités : Kovac met en garde contre la fin de saison en Bundesliga

    Une concentration maximale jusqu'à l'atteinte de l'objectif : Niko Kovac estime qu'il n'y a aucune place pour l'expérimentation au Borussia Dortmund, malgré l'avance confortable sur la troisième place. « Il nous reste huit matchs à disputer, dont certains très difficiles contre des concurrents directs », a déclaré Kovac avant le duel contre le Hambourg SV samedi soir (18h30/Sky) : « Cela signifie que nous ne devons en aucun cas nous reposer sur nos lauriers. »

    Si l'on commence à relâcher ses efforts, tout peut arriver en Bundesliga, a ajouté l'entraîneur de 54 ans : « C'est pourquoi nous allons nous montrer assidus. Nous allons travailler. Et si nous voulons essayer quelque chose, nous aurons la préparation de la nouvelle saison pour cela. »

    Face à son ancien club, Kovac attend à nouveau une prestation aussi concentrée que lors de la victoire 2-0 contre le FC Augsbourg le week-end dernier. Si cela réussit, l’avance de huit points sur le TSG Hoffenheim et le VfB Stuttgart pourrait encore s’accroître. Compte tenu des neuf points de retard sur le FC Bayern, qui domine le championnat, la meilleure équipe de la phase retour de la ligue (22 points) n’a sans doute plus aucune chance de se rapprocher de la tête du classement.

    Julian Brandt pourrait franchir une étape importante samedi : l'attaquant, qui quittera le BVB à la fin de la saison, s'apprête à disputer son 300e match sous le maillot noir et jaune.

    (SID)

  • BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund

    Date

    Match

    21 mars, 18h30

    BVB - Hamburger SV (Bundesliga)

    4 avril, 18h30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 avril, 15 h 30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 avril, 15h30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

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