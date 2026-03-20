BVB, actualités et rumeurs : il semble manquer de perspectives sportives ! Un départ amer se profile-t-il au Borussia Dortmund ?

Comme le rapporte Ruhr24, Nick Cherny pourrait ne plus jouer pour le Borussia Dortmund à l'avenir. Selon ces informations, le jeune attaquant polyvalent de 18 ans, dont la saison s'achève probablement prématurément en raison d'une blessure, préférerait ne pas prolonger son contrat qui arrive à échéance.

Ce n'est qu'à l'été 2023 que ce triple international allemand U18, issu du centre de formation de l'Arminia Bielefeld, avait rejoint le BVB. Tant avec l'Arminia qu'avec le Borussia, ce milieu de terrain redoutable devant le but a remporté le championnat U17. Avec l'équipe réserve de Dortmund, il a inscrit deux buts en dix apparitions en Regionalliga West cette saison – ce n'est pas la seule raison pour laquelle les responsables du BVB étaient très intéressés par la négociation d'un nouveau contrat.

Mais selon l'article, ce jeune talent ne disposerait pas de suffisamment d'opportunités de progression au BVB. Il y aurait en effet des clubs intéressés en Bundesliga ainsi qu'en 2. Bundesliga. Il est donc fort possible que Cherny ne joue plus jamais pour les Jaune et Noir, pour la deuxième équipe desquels il a marqué pour la dernière fois début février lors du match contre le Wuppertaler SV (2-2).

« Il était sur la très bonne voie. C'est d'autant plus amer que nous ne puissions plus compter sur lui », a déclaré l'entraîneur principal Daniel Rios du BVB II.