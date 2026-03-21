BVB, actualités et rumeurs : il pourrait succéder à un ancien entraîneur du FC Barcelone ! L'ancien entraîneur de Dortmund, Edin Terzic, va-t-il faire son retour ?

L'ancien entraîneur du BVB, Edin Terzic, pourrait bientôt faire son retour sur le banc.

Selon le journal espagnol AS, l'entraîneur de 43 ans est l'un des favoris pour succéder à Ernesto Valverde à l'Athletic Bilbao.

Le vétéran des bancs de touche, qui a entraîné le FC Barcelone entre 2017 et 2020, a annoncé vendredi dans un communiqué qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat avec le club basque, qui expire cet été : « J'ai mûrement réfléchi à cette décision et j'en ai discuté avec le club. Il reste encore dix matchs à disputer, au cours desquels nous pouvons encore gagner beaucoup », a déclaré Valverde.

Terzic est sans poste d'entraîneur depuis son départ du BVB à l'été 2024. Il a entraîné les « Schwarzgelben » à deux reprises, entre 2020 et 2021 ainsi qu'entre 2022 et 2024, et les a menés à la victoire en Coupe d'Allemagne en 2021. Il a également mené le Borussia en finale de la Ligue des champions en 2023/24, où l'équipe s'est inclinée de justesse face au Real Madrid.

Terzic aurait déjà refusé plusieurs offres de clubs européens, dont celle de l'AS Monaco. Son objectif serait la Premier League. Terzic connaît déjà bien le championnat anglais. De 2015 à 2017, il a été entraîneur adjoint de Slaven Bilic (57 ans) à West Ham United.