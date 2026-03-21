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Christian Guinin

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BVB, actualités et rumeurs : il pourrait succéder à un ancien entraîneur du FC Barcelone ! L'ancien entraîneur de Dortmund, Edin Terzic, va-t-il faire son retour ?

Edin Terzic pourrait bientôt faire son retour sur le banc des entraîneurs et succéder ainsi à un ancien entraîneur du FC Barcelone. Actualités et rumeurs concernant le BVB.

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  • Edin TerzicImago Images

    BVB, rumeur : Terzic ferait-il son retour en Liga ?

    L'ancien entraîneur du BVB, Edin Terzic, pourrait bientôt faire son retour sur le banc.

    Selon le journal espagnol AS, l'entraîneur de 43 ans est l'un des favoris pour succéder à Ernesto Valverde à l'Athletic Bilbao.

    Le vétéran des bancs de touche, qui a entraîné le FC Barcelone entre 2017 et 2020, a annoncé vendredi dans un communiqué qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat avec le club basque, qui expire cet été : « J'ai mûrement réfléchi à cette décision et j'en ai discuté avec le club. Il reste encore dix matchs à disputer, au cours desquels nous pouvons encore gagner beaucoup », a déclaré Valverde.

    Terzic est sans poste d'entraîneur depuis son départ du BVB à l'été 2024. Il a entraîné les « Schwarzgelben » à deux reprises, entre 2020 et 2021 ainsi qu'entre 2022 et 2024, et les a menés à la victoire en Coupe d'Allemagne en 2021. Il a également mené le Borussia en finale de la Ligue des champions en 2023/24, où l'équipe s'est inclinée de justesse face au Real Madrid.

    Terzic aurait déjà refusé plusieurs offres de clubs européens, dont celle de l'AS Monaco. Son objectif serait la Premier League. Terzic connaît déjà bien le championnat anglais. De 2015 à 2017, il a été entraîneur adjoint de Slaven Bilic (57 ans) à West Ham United.

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  • Borussia Dortmund v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, rumeur : prolongation du contrat de Can avant le match contre le HSV ?

    On sait depuis un certain temps déjà qu'Emre Can va prolonger son contrat avec le Borussia Dortmund.

    Selon les informations de Sky, la formalité officielle devrait désormais être accomplie : la poursuite de la collaboration devrait être annoncée avant le match du BVB samedi soir contre le HSV.

    Can, capitaine du BVB depuis l'été 2023, s'était déchiré le ligament croisé du genou gauche lors du match au sommet de la Bundesliga contre le Bayern Munich (2-3) il y a quelques semaines. Par la suite, des spéculations avaient couru quant à savoir s'il avait peut-être disputé son dernier match pour les Noir et Jaune, son contrat arrivant à échéance à la fin de la saison.

    Quelques jours seulement après sa blessure, le directeur sportif Lars Ricken a toutefois confirmé que le club comptait toujours sur le joueur de 32 ans : « Nous avons une immense estime pour Emre. C’est aussi pour cette raison que nous voulons le soutenir dans son retour au jeu au-delà du 30 juin et prolonger son contrat qui arrive à échéance. »

  • BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund

    Date

    Match

    21 mars, 18h30

    BVB - Hamburger SV (Bundesliga)

    4 avril, 18h30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 avril, 15 h 30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 avril, 15h30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

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