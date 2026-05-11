BVB, actualités et rumeurs – « Il a de grands chaussons à remplir » : va-t-il prendre la succession de Julian Brandt au Borussia Dortmund ?

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L’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, estime que le jeune milieu de terrain Samuele Inacio pourrait prendre la relève de Julian Brandt, dont le départ est prévu cet été.
« Je pense que nous avons déjà assisté aujourd’hui à un petit changement de génération. Jule (Brandt, ndlr) a passé sept belles années ici, il a marqué de nombreux buts importants », a déclaré Kovac lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire 3-2 contre l’Eintracht Francfort vendredi. Il a ensuite salué la performance d’Inacio, auteur de son premier but en Bundesliga face à l’Eintracht : « Avec Samuele, je dois veiller à ne pas susciter trop d’attentes, mais le garçon a montré aujourd’hui, et lors des derniers matchs, qu’il veut, qu’il agit, qu’il se bat et qu’il travaille sans relâche. Il est très doué balle au pied – il a déjà créé de nombreuses occasions lors des dernières rencontres. »
« Même si c’est encore entre guillemets, il pourrait devenir le successeur de Jule », a-t-il ajouté. Le contrat de Brandt, qui expire cet été, ne sera pas renouvelé : le joueur de 30 ans quittera le Borussia sans indemnité de transfert, sa prochaine destination restant à déterminer. Le club a justement besoin d’un nouveau meneur pour compenser le départ de Brandt, et pourrait déjà détenir la solution en interne avec Inacio.
« Le niveau est élevé. Samuele n’a que 18 ans, tandis que Jule en a 30 ; il lui faut donc du temps. Si il reste lucide et en bonne santé, il a tout pour devenir un grand joueur », poursuit Kovac au sujet du jeune Italien, arrivé en 2024 en provenance du centre de formation de l’Atalanta Bergame. Le directeur sportif Lars Ricken a également ouvertement évoqué de grands projets pour ce meneur de jeu très talentueux : « Il a été titulaire pour la troisième fois consécutive et a joué l’intégralité des deux derniers matchs. Il ne faut pas se mettre de pression inutilement, mais c’est bien sûr un signe pour la saison à venir. »
L’international U19 italien, déjà suivi par des cadors comme le FC Barcelone ou le PSG, devrait prochainement prolonger son contrat avec le BVB.
Le Borussia Dortmund a officialisé, dimanche, le départ inattendu de Marcel Schmelzer. L’ex-défenseur du BVB quittera ses fonctions d’entraîneur adjoint de l’équipe U23 en fin de saison.
« Nous attendons notre deuxième enfant en septembre. C’est désormais ma priorité », a-t-il confié au Ruhr Nachrichten pour expliquer son congé.
Passé des terrains à la touche en 2023, un an après avoir raccroché les crampons, l’ancien latéral avait d’abord intégré le staff de l’équipe U17 du BVB avant d’être promu, l’été dernier, au poste d’adjoint de la réserve. Avec cette formation, il a manqué de peu la remontée directe en 3^e division et pointe actuellement à la quatrième place à une journée de la conclusion du championnat de Regionalliga West.
Fin mars, Sebastian Kehl a été démis de ses fonctions de directeur sportif du Borussia Dortmund. Vendredi soir, avant la dernière rencontre à domicile de Bundesliga contre l’Eintracht Francfort (3-2), il a officiellement fait ses adieux au Signal-Iduna-Park.
Le lendemain, il assistait au match à domicile du club de quatrième division Rot-Weiß Erfurt face au Hertha Zehlendorf (5-2). Faut-il y voir les prémices d’une surprise ?
En réalité, ce déplacement à Erfurt était strictement privé. « Nous nous connaissons depuis toujours, il est simplement venu me rendre visite », a confirmé l’entraîneur d’Erfurt, Fabian Gerber. Kehl a assisté à la rencontre des Thuringiens depuis les tribunes avant de se rendre à la conférence de presse.
Les deux hommes, aujourd’hui âgés de 46 ans, ont évolué ensemble dans les équipes de jeunes de Hanovre 96, avant de faire leurs débuts professionnels en Basse-Saxe en 1998. Ils ont ensuite été coéquipiers au SC Fribourg pendant six mois, jusqu’au départ de Kehl pour le BVB en début d’année 2002.
Date
Concours
Match
16 mai
Bundesliga
Werder Brême vs. BVB
18 juillet
Match amical
Rot-Weiß Oberhausen – BVB
29 juillet
Match amical
Cerezo Osaka – BVB
1er août
Match amical
FC Tokyo – BVB