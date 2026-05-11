BVB, actualités et rumeurs – « Il a de grands chaussons à remplir » : va-t-il prendre la succession de Julian Brandt au Borussia Dortmund ?

L’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, estime que le jeune milieu de terrain Samuele Inacio pourrait prendre la relève de Julian Brandt, dont le départ est prévu cet été.

« Je pense que nous avons déjà assisté aujourd’hui à un petit changement de génération. Jule (Brandt, ndlr) a passé sept belles années ici, il a marqué de nombreux buts importants », a déclaré Kovac lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire 3-2 contre l’Eintracht Francfort vendredi. Il a ensuite salué la performance d’Inacio, auteur de son premier but en Bundesliga face à l’Eintracht : « Avec Samuele, je dois veiller à ne pas susciter trop d’attentes, mais le garçon a montré aujourd’hui, et lors des derniers matchs, qu’il veut, qu’il agit, qu’il se bat et qu’il travaille sans relâche. Il est très doué balle au pied – il a déjà créé de nombreuses occasions lors des dernières rencontres. »

« Même si c’est encore entre guillemets, il pourrait devenir le successeur de Jule », a-t-il ajouté. Le contrat de Brandt, qui expire cet été, ne sera pas renouvelé : le joueur de 30 ans quittera le Borussia sans indemnité de transfert, sa prochaine destination restant à déterminer. Le club a justement besoin d’un nouveau meneur pour compenser le départ de Brandt, et pourrait déjà détenir la solution en interne avec Inacio.

« Le niveau est élevé. Samuele n’a que 18 ans, tandis que Jule en a 30 ; il lui faut donc du temps. Si il reste lucide et en bonne santé, il a tout pour devenir un grand joueur », poursuit Kovac au sujet du jeune Italien, arrivé en 2024 en provenance du centre de formation de l’Atalanta Bergame. Le directeur sportif Lars Ricken a également ouvertement évoqué de grands projets pour ce meneur de jeu très talentueux : « Il a été titulaire pour la troisième fois consécutive et a joué l’intégralité des deux derniers matchs. Il ne faut pas se mettre de pression inutilement, mais c’est bien sûr un signe pour la saison à venir. »

L’international U19 italien, déjà suivi par des cadors comme le FC Barcelone ou le PSG, devrait prochainement prolonger son contrat avec le BVB.