BVB, actualités et rumeurs : Felix Nmecha bientôt le joueur le mieux payé grâce à Niklas Süle ?

Grâce à la prolongation anticipée de son contrat jusqu'en 2030, Felix Nmecha est devenu, avec Niklas Süle, le joueur le mieux payé du BVB. Selon plusieurs médias, le milieu de terrain central gagnerait désormais dix millions d'euros par an, mais cela ne devrait pas s'arrêter là.

Comme le rapporte Sky, le salaire du joueur de 25 ans augmentera encore considérablement cet été. Il devrait alors reprendre une partie du salaire de Niklas Süle qui, selon des informations concordantes, ne devrait pas obtenir de nouveau contrat à Dortmund et quittera le club sans indemnité de transfert à la fin de la saison.

Cependant, Gianluca Di Marzio, spécialiste des transferts, a récemment rapporté le contraire : « Il n'y a pas de nouvelles concernant Süle, et je pense même qu'il pourrait prolonger son contrat avec le Borussia Dortmund. Le BVB a essayé de prolonger son contrat et continuera à le faire. Ils veulent vraiment qu'il reste », a-t-il déclaré à wettfreunde.net.

Selon Sky, Süle toucherait actuellement un salaire record de 12 à 14 millions d'euros par an. Une somme que Nmecha devrait alors empocher. Nico Schlotterbeck devrait également atteindre ces sommets en cas de prolongation de contrat.

Comme l'intérêt pour Nmecha est désormais immense, en particulier en Premier League, et que Manchester United, Chelsea, Tottenham et Manchester City, entre autres, auraient manifesté leur intérêt, le BVB a dû garantir au joueur une clause de sortie.

Selon le journal Bild, celle-ci s'élèverait à 80 millions d'euros en 2027, et un an plus tard, il serait finalement disponible pour un peu moins cher, à savoir 70 millions d'euros. Si un club financièrement solide faisait jouer cette clause, Nmecha pourrait quitter le BVB rapidement, malgré la prolongation de son contrat. Mais au moins, le Borussia serait alors grassement dédommagé.