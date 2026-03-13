Goal.com
BVB, actualités et rumeurs : Felix Nmecha bientôt le joueur le mieux payé grâce à Niklas Süle ?

Suite à la prolongation de son contrat, Felix Nmecha devient le joueur le mieux payé du BVB. À partir de l'été, il pourrait même toucher un salaire record. Les actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

  • felix-nmecha(C)Getty Images

    BVB, actualités : le salaire de Felix Nmecha aurait encore augmenté considérablement en raison de Niklas Süle

    Grâce à la prolongation anticipée de son contrat jusqu'en 2030, Felix Nmecha est devenu, avec Niklas Süle, le joueur le mieux payé du BVB. Selon plusieurs médias, le milieu de terrain central gagnerait désormais dix millions d'euros par an, mais cela ne devrait pas s'arrêter là.

    Comme le rapporte Sky, le salaire du joueur de 25 ans augmentera encore considérablement cet été. Il devrait alors reprendre une partie du salaire de Niklas Süle qui, selon des informations concordantes, ne devrait pas obtenir de nouveau contrat à Dortmund et quittera le club sans indemnité de transfert à la fin de la saison.

    Cependant, Gianluca Di Marzio, spécialiste des transferts, a récemment rapporté le contraire : « Il n'y a pas de nouvelles concernant Süle, et je pense même qu'il pourrait prolonger son contrat avec le Borussia Dortmund. Le BVB a essayé de prolonger son contrat et continuera à le faire. Ils veulent vraiment qu'il reste », a-t-il déclaré à wettfreunde.net.

    Selon Sky, Süle toucherait actuellement un salaire record de 12 à 14 millions d'euros par an. Une somme que Nmecha devrait alors empocher. Nico Schlotterbeck devrait également atteindre ces sommets en cas de prolongation de contrat.

    Comme l'intérêt pour Nmecha est désormais immense, en particulier en Premier League, et que Manchester United, Chelsea, Tottenham et Manchester City, entre autres, auraient manifesté leur intérêt, le BVB a dû garantir au joueur une clause de sortie. 

    Selon le journal Bild, celle-ci s'élèverait à 80 millions d'euros en 2027, et un an plus tard, il serait finalement disponible pour un peu moins cher, à savoir 70 millions d'euros. Si un club financièrement solide faisait jouer cette clause, Nmecha pourrait quitter le BVB rapidement, malgré la prolongation de son contrat. Mais au moins, le Borussia serait alors grassement dédommagé.

  • BVB, Actualités : le Borussia Dortmund rend hommage à son stade légendaire avec un maillot spécial

    Lors du match à domicile contre le HSV le 21 mars, le BVB portera un maillot spécial dédié au 100e anniversaire du légendaire stade Rote Erde.

    Situé à l'ombre du Westfalenstadion, ce stade a accueilli les professionnels du BVB entre 1936 et 1974 et a notamment été le théâtre du match légendaire du siècle contre Benfica Lisbonne en décembre 1963. À l'époque, les Schwarzgelben avaient écrasé les vainqueurs en titre de la Coupe d'Europe sur un score de 5-0. Actuellement, les U23 et les femmes de Dortmund jouent dans ce stade.

    « Le maillot reprend des éléments centraux du design du stade, qui ont été conservés jusqu'à aujourd'hui et qui caractérisent l'atmosphère particulière de ce lieu historique », peut-on lire sur le site Internet du club de Dortmund : « Ainsi, le motif sur le devant s'inspire des deux portes d'entrée du stade, en particulier de la porte Marathon, très caractéristique. Les manches, le col et le flocage font référence à la piste caractéristique qui entoure la pelouse et qui fait partie intégrante de la vie sportive depuis des décennies. Les couleurs et l'aspect du logo du BVB s'inspirent du grès des murs qui encadrent le stade depuis son ouverture en 1926. Au dos du maillot, on peut lire l'inscription « 100 ans du stade Rote Erde ».

  • BVB - Calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund

    dateMatch
    14 mars, 15h30BVB - FC Augsbourg (Bundesliga)
    21 mars, 18h30BVB - Hambourg SV (Bundesliga)
    4 avril, 18h30VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
    11 avril, 15h30BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

