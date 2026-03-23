Goal.com
En direct
Sebastian Kehl Lars RickenGetty Images
Christian Guinin

Traduit par

BVB, actualités et rumeurs : des relations difficiles avec son supérieur ? De nouveaux détails sur le départ de Sebastian Kehl du Borussia Dortmund ont été révélés

De nouveaux détails sont révélés suite au départ de Sebastian Kehl du BVB. Y avait-il des divergences insurmontables au sein de la direction des « Noir et Jaune » ? Actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

Plus d'actualités, d'articles et de rumeurs sur le BVB :

  • « Ricken doit lui aussi partir immédiatement » : les réactions au départ de Kehl
  • « Je me suis rarement autant réjoui » : le patron du BVB, Watzke, est ravi de la victoire du Bayern
  • Coup de théâtre au BVB ! Kehl quitte le Borussia Dortmund avec effet immédiat
  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, rumeur : de nouveaux détails sur le départ de Kehl révélés

    De nouveaux détails ont été révélés concernant la séparation entre le Borussia Dortmund et Sebastian Kehl.

    Selon un article du journal Bild, il y aurait eu des « divergences insurmontables » au sein de la direction du BVB, provoquées principalement par une relation difficile entre Kehl et son supérieur direct, le directeur sportif Lars Ricken.

    La cause de cette rupture remonte au printemps 2024, lorsque, de manière quelque peu surprenante, Ricken – alors encore responsable du centre de formation des « Noir et Jaune » – a succédé à Hans-Joachim Watzke au poste de directeur sportif, au lieu de Kehl.

    Kehl aurait longtemps espéré obtenir ce poste et aurait donc été déçu de ne pas l'avoir obtenu et d'avoir dû se contenter de celui de directeur sportif.

    De plus, le journal révèle que la décision de se séparer de Kehl avait déjà été prise avant le match de samedi soir contre le HSV. Afin de procéder à une rupture plus nette compte tenu de la trêve internationale à venir, on aurait toutefois attendu la fin du match pour l'annoncer, selon le kicker.

    C'est lors d'un entretien dimanche matin au siège du BVB à Dortmund-Brackel que la décision a été communiquée à Kehl au cours d'une conversation d'environ une heure. Le communiqué officiel du club parle d'une séparation « à l'amiable ».

    Depuis 2018, Kehl a dirigé pendant quatre ans le département des joueurs professionnels du BVB, période durant laquelle Dortmund a remporté la Coupe d'Allemagne en 2021. À l'été 2022, l'ancien joueur professionnel du BVB a pris le poste de directeur sportif, et en 2024, les Noir et Jaune ont atteint la finale de la Ligue des champions.

    • Publicité
  • Markus KröscheGetty Images

    BVB, Actualités : Krösche fait le point sur son entretien avec Kovac

    Lors d'une visite à l'émission « Aktuelles Sportstudio » de la ZDF, Markus Krösche a évoqué sa rencontre avec l'entraîneur du BVB, Niko Kovac.

    Le directeur sportif de l'Eintracht Francfort et l'entraîneur de Dortmund se sont retrouvés mardi dernier à Francfort pour un dîner en tête-à-tête. Il ne s'agissait toutefois pas d'évoquer une éventuelle collaboration future ; la conversation s'est plutôt engagée par hasard.

    « C'est une histoire amusante ! En fait, Peter Fischer fêtait ses 70 ans et avait organisé une fête. Niko Kovac était également présent. Notre attaché de presse, Jan Strasheim, est ami avec Niko. J'ai dit que je viendrais dîner avec eux. Nous nous sommes alors assis ensemble et avons parlé de football. Ce qui en est ressorti, c'est la vie d'aujourd'hui », a expliqué Krösche.

    Ces derniers temps, les spéculations allaient bon train quant à la possibilité que Kovac et Krösche deviennent collègues de travail au BVB dans un avenir pas si lointain. Après le départ du directeur sportif Sebastian Kehl, ces rumeurs pourraient bien prendre un nouvel élan.

    En effet, selon un article du journal Bild, le quadragénaire envisagerait de quitter l’Eintracht Francfort, car il ne serait pas d’accord avec le décalage entre les attentes économiques et sportives. Il serait donc « plus incertain que jamais » que Krösche reste à l’Eintracht au-delà de l’été. S’il quitte le club, une nouvelle opportunité sportive intéressante pourrait s’ouvrir pour lui au Borussia Dortmund.

  • 1. FC Köln v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Actualités : Anton pleure le départ de Brandt et Süle

    Waldemar Anton, défenseur central du BVB, regrette que Julian Brandt et Niklas Süle quittent le club à la fin de la saison en cours.

    « Sur le plan personnel, je trouve vraiment dommage que Juli, Niki et Salih nous quittent. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble, traversé beaucoup d’épreuves, beaucoup ri. Chacun d’entre eux a ses qualités, chacun nous manquera à sa manière », a déclaré l’international allemand au journal Ruhr Nachrichten.

    Dans le même temps, cela offre à Dortmund l’occasion d’un nouveau départ complet sur le plan humain. « Quand des joueurs nous quittent, d’autres arrivent, c’est le quotidien du football. Je suis sûr que la direction recrutera de bons joueurs », a déclaré Anton.

    En ce qui concerne les perspectives de succès pour les années à venir, le joueur de 29 ans souhaiterait également que Nico Schlotterbeck prolonge son contrat. « J'en parle avec Schlotti, c'est évident. Au final, c'est sa décision. Il y réfléchit beaucoup. Et il sait très bien, comme tous les autres, que nous serions très heureux s'il restait avec nous. »

  • BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund

    Date

    Match

    4 avril, 18h30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 avril, 15h30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 avril, 15h30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

Bundesliga
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB