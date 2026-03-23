BVB, actualités et rumeurs : des relations difficiles avec son supérieur ? De nouveaux détails sur le départ de Sebastian Kehl du Borussia Dortmund ont été révélés

De nouveaux détails ont été révélés concernant la séparation entre le Borussia Dortmund et Sebastian Kehl.

Selon un article du journal Bild, il y aurait eu des « divergences insurmontables » au sein de la direction du BVB, provoquées principalement par une relation difficile entre Kehl et son supérieur direct, le directeur sportif Lars Ricken.

La cause de cette rupture remonte au printemps 2024, lorsque, de manière quelque peu surprenante, Ricken – alors encore responsable du centre de formation des « Noir et Jaune » – a succédé à Hans-Joachim Watzke au poste de directeur sportif, au lieu de Kehl.

Kehl aurait longtemps espéré obtenir ce poste et aurait donc été déçu de ne pas l'avoir obtenu et d'avoir dû se contenter de celui de directeur sportif.

De plus, le journal révèle que la décision de se séparer de Kehl avait déjà été prise avant le match de samedi soir contre le HSV. Afin de procéder à une rupture plus nette compte tenu de la trêve internationale à venir, on aurait toutefois attendu la fin du match pour l'annoncer, selon le kicker.

C'est lors d'un entretien dimanche matin au siège du BVB à Dortmund-Brackel que la décision a été communiquée à Kehl au cours d'une conversation d'environ une heure. Le communiqué officiel du club parle d'une séparation « à l'amiable ».

Depuis 2018, Kehl a dirigé pendant quatre ans le département des joueurs professionnels du BVB, période durant laquelle Dortmund a remporté la Coupe d'Allemagne en 2021. À l'été 2022, l'ancien joueur professionnel du BVB a pris le poste de directeur sportif, et en 2024, les Noir et Jaune ont atteint la finale de la Ligue des champions.