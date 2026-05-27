Le Borussia Dortmund devrait finalement renoncer à Konstantinos Karetsas (KRC Genk) et Diego Moreira (Racing Strasbourg).

Selon Sky, le club allemand serait sur le point d’être éliminé de la course à Konstantinos Karetsas (KRC Genk) et Diego Moreira (Racing Strasbourg). La raison : les montants des transferts réclamés par les clubs concernés, que le BVB ne serait pas disposé à payer, d’après les informations disponibles.

Pour Karetsas, Genk réclamerait entre 35 et 40 millions d’euros, une somme considérée comme trop risquée par le BVB au regard des 18 ans du milieu offensif.

Concernant Moreira, outre l’indemnité réclamée, son profil d’ailier gauche ou droit ne correspond pas au système 3-4-3 de l’entraîneur Niko Kovac.

Pour l’instant, le club a enregistré trois arrivées : le défenseur central Joane Gadou, recruté environ 20 millions d’euros en provenance de RB Salzbourg, ainsi que les jeunes talents Kaua Prates et Justin Lerma.