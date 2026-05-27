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BVB, actualités et rumeurs : des indemnités de transfert trop élevées ? Selon les dernières informations, deux cibles du Borussia Dortmund seraient trop onéreuses pour le club allemand

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Mercato
Borussia Dortmund
K. Karetsas
D. Moreira
G. Kobel

Selon les dernières informations, le BVB n’aurait pas les moyens financiers d’acquérir deux joueurs actuellement évoqués dans les couloirs du mercato. Toutes les actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

Retrouvez toute l'actualité du BVB :

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  • Moins d’un cinquième de la somme initiale : le BVB reçoit une offre dérisoire pour un méga-talent.
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  • Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    Selon la rumeur, le BVB Dortmund aurait renoncé à deux cibles de transfert, jugées trop onéreuses.

    Le Borussia Dortmund devrait finalement renoncer à Konstantinos Karetsas (KRC Genk) et Diego Moreira (Racing Strasbourg).

    Selon Sky, le club allemand serait sur le point d’être éliminé de la course à Konstantinos Karetsas (KRC Genk) et Diego Moreira (Racing Strasbourg). La raison : les montants des transferts réclamés par les clubs concernés, que le BVB ne serait pas disposé à payer, d’après les informations disponibles.

    Pour Karetsas, Genk réclamerait entre 35 et 40 millions d’euros, une somme considérée comme trop risquée par le BVB au regard des 18 ans du milieu offensif.

    Concernant Moreira, outre l’indemnité réclamée, son profil d’ailier gauche ou droit ne correspond pas au système 3-4-3 de l’entraîneur Niko Kovac.

    Pour l’instant, le club a enregistré trois arrivées : le défenseur central Joane Gadou, recruté environ 20 millions d’euros en provenance de RB Salzbourg, ainsi que les jeunes talents Kaua Prates et Justin Lerma.

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  • KobelGetty Images

    BVB, Actualités : Kobel forfait avec l’équipe nationale suisse

    Le gardien Gregor Kobel n’est pas encore autorisé à rejoindre l’équipe nationale suisse.

    Le gardien numéro un de la Nati est actuellement indisponible en raison d’une maladie et ne peut donc pas encore rejoindre le groupe. Il ne pourra s’intégrer à la sélection que lorsque le staff médical du BVB lui aura donné son feu vert.

    Lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la Suisse affrontera le Qatar, la Bosnie-Herzégovine et le Canada lors de la phase de groupes. Avant le départ pour les États-Unis, un match amical contre la Jordanie aura lieu à Saint-Gall.

  • BVB FansGetty Images

    BVB, Actualités : le Borussia Dortmund augmente le prix des abonnements

    Le Borussia Dortmund a annoncé une hausse des abonnements pour la saison 2026/2027.

    Selon l’annonce faite aux abonnés, les tarifs des places assises progresseront de 2 à 4 % pour l’exercice 2026/27.

    Même les abonnements debout et les places pour personnes en situation de handicap seront concernés par une hausse de 2 %. Concrètement, sur une saison complète de 17 matchs à domicile en Bundesliga, un supporter de la tribune sud devra s’acquitter de cinq euros supplémentaires pour son billet debout.

  • BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    Date

    Concours

    Match

    18 juillet

    Match amical

    Rot-Weiß Oberhausen – BVB

    29 juillet

    Match amical

    Cerezo Osaka – BVB

    1er août

    Match amical

    FC Tokyo – BVB