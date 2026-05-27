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BVB, actualités et rumeurs : des indemnités de transfert trop élevées ? Selon les dernières informations, deux cibles du Borussia Dortmund seraient hors de portée financière du club

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Borussia Dortmund
K. Karetsas
D. Moreira
G. Kobel

Selon les dernières informations, le BVB n’aurait pas les moyens financiers d’acquérir deux joueurs actuellement évoqués dans les couloirs du mercato. Toutes les actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

Retrouvez toute l’actualité du BVB :

  • Les départs du BVB tournent à la farce : les plus gros flops de transfert de la Bundesliga
  • Moins d’un cinquième de la somme initiale : le BVB reçoit une offre dérisoire pour un méga-talent.
  • « C’est douloureux pour lui » : un joueur professionnel du BVB vit une année 2026 catastrophique.
  • Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    Selon la rumeur, le BVB Dortmund aurait renoncé à deux cibles de transfert, jugées trop onéreuses.

    Le Borussia Dortmund devrait finalement renoncer à Konstantinos Karetsas (KRC Genk) et Diego Moreira (Racing Strasbourg).

    Selon Sky, le club allemand devrait être écarté de la course à Konstantinos Karetsas (KRC Genk) et Diego Moreira (Racing Strasbourg). La raison ? Les montants des transferts exigés par les clubs respectifs, que le BVB ne serait pas prêt à payer, d’après certaines informations.

    Pour Karetsas, Genk réclamerait entre 35 et 40 millions d’euros, un montant jugé trop risqué par le BVB au regard des 18 ans du milieu offensif.

    Concernant Moreira, outre l’indemnité réclamée, son profil d’ailier gauche ou droit ne correspond pas au système 3-4-3 de l’entraîneur Niko Kovac.

    Pour l’instant, le club a enregistré trois arrivées : le défenseur central Joane Gadou, recruté environ 20 millions d’euros en provenance de RB Salzbourg, ainsi que les jeunes talents Kaua Prates et Justin Lerma.

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  • Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Actualités : Dortmund veut convaincre par « le travail et le spectacle »

    Le Borussia Dortmund entend réduire l'écart qui le sépare du Bayern Munich la saison prochaine grâce à la cohésion du groupe et à un football plus attractif. « Mon objectif est clair : nous voulons bâtir un groupe uni. Pour réussir, il nous faut de la cohésion, de l’unité. C’est essentiel », déclare Lars Ricken, le directeur sportif, au magazine Sport Bild. « Sur le terrain, nous voulons incarner deux choses : le travail et le spectacle. »

    « Nous venons d’une ville au caractère ouvrier. Se battre pour la victoire, se soutenir mutuellement : telles sont nos valeurs. Nous voulons gagner en créativité pour rendre notre jeu encore plus attrayant », ajoute-t-il.

    La saison prochaine, nous voulons « nous rapprocher encore davantage du FC Bayern – et surtout remporter les duels directs contre le Bayern. Nous y travaillons déjà », déclare Ricken. Il convient toutefois d’évaluer « de manière réaliste » l’écart avec le champion d’Allemagne : malgré la cinquième meilleure saison de l’histoire du club, le retard était de 16 points.

    Le nouveau directeur sportif Ole Book a salué la solidité défensive du BVB, meilleure défense de Bundesliga la saison passée, tout en pointant un potentiel d’amélioration dans le secteur offensif. « Si nous parvenons à gagner encore plus de créativité et de puissance offensive lors de la nouvelle saison, nous pourrons devenir encore plus forts », a déclaré Book : « Pour cela, nous voulons passer à la vitesse supérieure en attaque. »

    Au poste d’entraîneur, le BVB mise sur la continuité. « Nous avons déjà eu des discussions en interne avec l’entraîneur principal Niko Kovac, dont le contrat court jusqu’en 2027, et nous sommes sereins : notre relation de confiance est très forte », assure Ricken. Une grande estime mutuelle existe pour franchir ensemble les prochaines étapes : « La constance à ce poste est très importante pour moi. » Book a souligné que les possibilités d’amélioration seraient discutées « ensemble ». Les échanges avec Kovac sont « très bons et très intenses. J’ai l’impression que nous avançons dans la même direction. »

  • KobelGetty Images

    BVB, Actualités : Kobel forfait avec l’équipe nationale suisse

    Le gardien Gregor Kobel n’est pas encore autorisé à rejoindre l’équipe nationale suisse.

    Le gardien numéro un de la Nati est actuellement indisponible en raison d’une maladie et ne peut donc pas encore rejoindre le groupe. Il ne pourra s’intégrer au rassemblement qu’après avoir reçu l’accord des services médicaux du club.

    Lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la Suisse affrontera le Qatar, la Bosnie-Herzégovine et le Canada lors de la phase de groupes. Avant le départ pour les États-Unis, un match amical contre la Jordanie aura lieu à Saint-Gall.

  • BVB FansGetty Images

    BVB, Actualités : le Borussia Dortmund augmente le prix des abonnements

    Le Borussia Dortmund a annoncé une hausse des abonnements pour la saison 2026/2027.

    Selon l’annonce transmise aux abonnés, les places assises grimperont de 2 à 4 % pour l’exercice 2026/27.

    Même les abonnements debout et les places pour personnes en situation de handicap seront concernés, avec une hausse de 2 %. Concrètement, sur les 17 matchs à domicile de Bundesliga, un supporter de la tribune sud devra s’acquitter de cinq euros supplémentaires pour son billet debout.

  • BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    Date

    Concours

    Match

    18 juillet

    Match amical

    Rot-Weiß Oberhausen – BVB

    29 juillet

    Match amical

    Cerezo Osaka – BVB

    1er août

    Match amical

    FC Tokyo – BVB