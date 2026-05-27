Le Borussia Dortmund entend réduire l'écart qui le sépare du Bayern Munich la saison prochaine grâce à la cohésion du groupe et à un football plus attractif. « Mon objectif est clair : nous voulons bâtir un groupe uni. Pour réussir, il nous faut de la cohésion, de l’unité. C’est essentiel », déclare Lars Ricken, le directeur sportif, au magazine Sport Bild. « Sur le terrain, nous voulons incarner deux choses : le travail et le spectacle. »

« Nous venons d’une ville au caractère ouvrier. Se battre pour la victoire, se soutenir mutuellement : telles sont nos valeurs. Nous voulons gagner en créativité pour rendre notre jeu encore plus attrayant », ajoute-t-il.

La saison prochaine, nous voulons « nous rapprocher encore davantage du FC Bayern – et surtout remporter les duels directs contre le Bayern. Nous y travaillons déjà », déclare Ricken. Il convient toutefois d’évaluer « de manière réaliste » l’écart avec le champion d’Allemagne : malgré la cinquième meilleure saison de l’histoire du club, le retard était de 16 points.

Le nouveau directeur sportif Ole Book a salué la solidité défensive du BVB, meilleure défense de Bundesliga la saison passée, tout en pointant un potentiel d’amélioration dans le secteur offensif. « Si nous parvenons à gagner encore plus de créativité et de puissance offensive lors de la nouvelle saison, nous pourrons devenir encore plus forts », a déclaré Book : « Pour cela, nous voulons passer à la vitesse supérieure en attaque. »

Au poste d’entraîneur, le BVB mise sur la continuité. « Nous avons déjà eu des discussions en interne avec l’entraîneur principal Niko Kovac, dont le contrat court jusqu’en 2027, et nous sommes sereins : notre relation de confiance est très forte », assure Ricken. Une grande estime mutuelle existe pour franchir ensemble les prochaines étapes : « La constance à ce poste est très importante pour moi. » Book a souligné que les possibilités d’amélioration seraient discutées « ensemble ». Les échanges avec Kovac sont « très bons et très intenses. J’ai l’impression que nous avançons dans la même direction. »