Goal.com
En directBillets
Preußen Münster v SV Elversberg - 2. BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduit par

BVB : actualités et rumeurs de transfert – selon un rapport, quatre nouveaux joueurs seraient dans le viseur du Borussia Dortmund

Bundesliga
Borussia Dortmund
S. Guirassy
J. Ryerson
M. O'Riley

Le Borussia Dortmund s’intéresserait à quatre recrues potentielles. Julian Ryerson est très courtisé. Serhou Guirassy tire un bilan sans concession de sa saison. Toutes les actualités et rumeurs concernant le BVB.

Autres actualités et rumeurs concernant le BVB :

  • Le club de Dortmund pourrait-il revoir sa position sur un éventuel transfert de Sancho ?
  • Le club de la Ruhr officialise six départs en une seule annonce.
  • Un international pourrait-il quitter le club dès cet été ?
  • FBL-FRA-LIGUE1-METZ-MARSEILLEAFP

    BVB : quatre nouveaux joueurs pourraient rejoindre le Borussia Dortmund cet été.

    Après les arrivées officielles de Justin Lerma, Kaua Prates et Joane Gadou, le Borussia Dortmund continue de renforcer son effectif pour la saison prochaine. D’autres noms circulent déjà au BVB.

    Selon Sky, le club s’intéresserait à Matt O’Riley, milieu de terrain de Brighton & Hove Albion. Les dirigeants auraient déjà récolté des informations sur le joueur et sondé les conditions d’un éventuel transfert. Les recruteurs et l’entraîneur Niko Kovac se montreraient convaincus par le profil du Danois de 25 ans.

    Parallèlement, le club s’intéresserait à Vasilije Kostov, jeune milieu de terrain de 18 ans toujours sous contrat avec l’Étoile rouge de Belgrade jusqu’en 2028. Son conseiller se serait déjà rendu à Dortmund il y a quelques semaines pour des premières discussions.

    Toutefois, l’opération s’annonce onéreuse : le club anglais réclamerait environ 25 millions d’euros, et Kostov intéresserait aussi le RB Leipzig, l’Inter Milan ainsi que plusieurs cadors de Premier League.

    En attaque, la piste menant à Ethan Nwaneri (Arsenal FC) serait à nouveau concrète : le directeur sportif Ole Book s’est à nouveau renseigné sur ce gaucher de 19 ans.

    Le joueur, sous contrat jusqu’en 2030 avec les Gunners, serait ouvert à un départ vers la Strobelallee, mais l’opération s’annonce coûteuse. Prêté cette saison à l’Olympique de Marseille, il a pu accumuler du temps de jeu ; reste à savoir si Arsenal acceptera de le laisser partir à nouveau.

    Enfin, l’attaquant de Lille Matias Fernandez-Pardo, auteur de huit buts et cinq passes décisives en 2025/26, figure aussi sur les radars du BVB, qui a déjà pris contact malgré une demande supérieure à 30 millions d’euros et l’absence de clause libératoire.

    Enfin, le jeune talent colombien Samuel Martinez, 17 ans, continue de séduire les Jaune et Noir, même si la concurrence anglaise s’annonce vive.

    • Publicité
  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Actualités : Serhou Guirassy dresse un bilan sans concession de la saison

    Deuxième de Bundesliga, éliminé au stade des barrages de la Ligue des champions puis sorti en huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne : tel est le bilan mitigé de la saison du Borussia Dortmund. Un bilan qui laisse l’attaquant Serhou Guirassy loin d’être satisfait.

    Interrogé sur le plus beau moment de l’exercice écoulé, l’attaquant a coupé court : « Franchement, il n’y en a pas eu beaucoup, car nous n’avons rien gagné. Eliminés de la Coupe, éliminés de la Ligue des champions, il n’y a donc pas eu beaucoup de grands moments. »

    L’attaquant guinéen enfonce le clou : « La deuxième place ne nous suffit pas, car quand on joue pour Dortmund, on veut remporter des titres. La Bundesliga est exigeante, mais nous avons aussi échoué en Coupe d’Allemagne. Au final, la saison n’a pas offert de grands moments. »

    Depuis plusieurs semaines, un départ est pressenti pour l’attaquant de 30 ans. Selon les dernières informations, Fenerbahce aurait récemment franchi une étape décisive dans les discussions avec le joueur. Le président du club, Sadettin Saran, aurait même tenu un entretien personnel avec l’avant-centre du BVB, et plusieurs sources évoquent déjà un « accord de principe ».

    Sous contrat jusqu’en 2028 avec le BVB, l’attaquant aurait toutefois déjà acté son départ cet été, d’après Sky Sport. Des cadors comme le Real Madrid ou Manchester City, capables de lever sa clause à 40 millions d’euros, ne se sont pas encore manifestés. Outre Fener, Tottenham et l’AC Milan suivraient aussi le dossier.

  • Julian RyersonGetty

    Selon les rumeurs, Manchester United s’intéresserait de près à Julian Ryerson, défenseur du Borussia Dortmund.

    Selon Sky, Manchester United s’est renseigné sur Julian Ryerson.

    La réalisation d’un tel transfert dépendra toutefois de plusieurs facteurs. Si le deal se concrétise, le Borussia réclamera au moins 30 millions d’euros pour le Norvégien, sous contrat jusqu’en 2028. 

    Le joueur, déjà évoqué du côté du FC Barcelone plus tôt dans la saison, a délivré 18 passes décisives toutes compétitions confondues. Interrogé sur ces rumeurs le week-end dernier, il a répondu avec ironie à un journaliste : « Tu es vraiment malin. Tu en sais plus que moi. J’ai un contrat de deux ans ici. Je ne m’en fais donc pas plus que ça. »

  • BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    DateConcoursMatch
    18 juilletMatch amicalRot-Weiß Oberhausen – BVB
    29 juilletMatch amicalCerezo Osaka – BVB
    1er aoûtMatch amicalFC Tokyo – BVB