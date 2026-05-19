BVB : actualités et rumeurs de transfert – selon un rapport, quatre nouveaux joueurs seraient dans le viseur du Borussia Dortmund

Après les arrivées officielles de Justin Lerma, Kaua Prates et Joane Gadou, le Borussia Dortmund continue de renforcer son effectif pour la saison prochaine. D’autres noms circulent déjà au BVB.

Selon Sky, le club s’intéresserait à Matt O’Riley, milieu de terrain de Brighton & Hove Albion. Les dirigeants auraient déjà récolté des informations sur le joueur et sondé les conditions d’un éventuel transfert. Les recruteurs et l’entraîneur Niko Kovac se montreraient convaincus par le profil du Danois de 25 ans.

Parallèlement, le club s’intéresserait à Vasilije Kostov, jeune milieu de terrain de 18 ans toujours sous contrat avec l’Étoile rouge de Belgrade jusqu’en 2028. Son conseiller se serait déjà rendu à Dortmund il y a quelques semaines pour des premières discussions.

Toutefois, l’opération s’annonce onéreuse : le club anglais réclamerait environ 25 millions d’euros, et Kostov intéresserait aussi le RB Leipzig, l’Inter Milan ainsi que plusieurs cadors de Premier League.

En attaque, la piste menant à Ethan Nwaneri (Arsenal FC) serait à nouveau concrète : le directeur sportif Ole Book s’est à nouveau renseigné sur ce gaucher de 19 ans.

Le joueur, sous contrat jusqu’en 2030 avec les Gunners, serait ouvert à un départ vers la Strobelallee, mais l’opération s’annonce coûteuse. Prêté cette saison à l’Olympique de Marseille, il a pu accumuler du temps de jeu ; reste à savoir si Arsenal acceptera de le laisser partir à nouveau.

Enfin, l’attaquant de Lille Matias Fernandez-Pardo, auteur de huit buts et cinq passes décisives en 2025/26, figure aussi sur les radars du BVB, qui a déjà pris contact malgré une demande supérieure à 30 millions d’euros et l’absence de clause libératoire.

Enfin, le jeune talent colombien Samuel Martinez, 17 ans, continue de séduire les Jaune et Noir, même si la concurrence anglaise s’annonce vive.