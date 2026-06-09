BVB : actualités et rumeurs. De nouvelles discussions ont eu lieu. Un buteur de la Bundesliga se verrait « très bien » rejoindre Dortmund

Selon Bild, Fisnik Asllani figure toujours parmi les attaquants surveillés de près par le Borussia Dortmund.

Le joueur de 23 ans, qui évolue au TSG Hoffenheim, est vu en interne comme un renfort potentiel pour l’attaque, notamment si des départs venaient à se confirmer cet été dans l’effectif du BVB.

Selon le média allemand, de nouveaux échanges ont récemment eu lieu entre l’entourage de l’international kosovar et le BVB. Le joueur se dit « tout à fait disposé » à rejoindre Dortmund, tandis que le club a réitéré son intérêt. Toutefois, les dirigeants ont précisé que toute démarche concrète attendra la confirmation de départs au sein de l’effectif actuel.

L’avenir de Serhou Guirassy et de Karim Adeyemi entre en ligne de compte : tant que ces deux attaquants demeurent à Dortmund, l’arrivée de l’avant-centre d’Hoffenheim paraît peu probable. En revanche, si l’un de ces joueurs clés partait, le dossier pourrait vite prendre de l’ampleur.

Ces derniers mois, l’attaquant s’est forgé une solide réputation. Dès son passage au SV Elversberg, ses performances avaient attiré l’attention de plusieurs clubs de Bundesliga. Depuis son arrivée à Hoffenheim, il a confirmé son potentiel à un échelon supérieur et attire désormais l’intérêt de nombreux clubs prestigieux.

Selon les informations circulant, une clause de départ de 30 millions d’euros s’appliquerait aux clubs ayant participé à la Ligue des champions au cours des trois dernières années ; les autres devraient s’attendre à un transfert d’environ 25 millions.

La donne pourrait toutefois se compliquer pour Dortmund : le RB Leipzig suit aussi le dossier et la concurrence s’intensifierait si le BVB, qui privilégie d’abord ses ventes, tardait à prendre une décision.

Un atout non négligeable pour le BVB : le directeur sportif Ole Book le connaît depuis leur passage commun à Elversberg et défend activement sa venue. Si une vente importante libérait de la marge financière, une offensive du club jaune et noir pourrait alors être lancée sans tarder.