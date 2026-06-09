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Jochen Tittmar

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BVB : actualités et rumeurs. De nouvelles discussions ont eu lieu. Un buteur de la Bundesliga se verrait « très bien » rejoindre Dortmund

Bundesliga
Borussia Dortmund
F. Asllani

Fisnik Asllani se montrerait réceptif à l’idée de rejoindre le Borussia Dortmund. Par ailleurs, un jeune talent serait sur le point de prolonger son contrat à long terme. Actualités et rumeurs concernant le BVB.

Autres actualités et rumeurs concernant le BVB :

  • Le club de Dortmund aurait formulé une première offre pour un transfert inattendu.
  • Départ ? Guirassy aurait déjà pris une première décision concernant un éventuel transfert.
  • Enfin, un nouveau rapport infirme la rumeur d’un intérêt italien pour Couto.
  • Fisnik Asllani TSG Hoffenheim 2025getty

    Selon les rumeurs, Fisnik Asllani envisagerait un transfert au Borussia Dortmund.

    Selon Bild, Fisnik Asllani figure toujours parmi les attaquants surveillés de près par le Borussia Dortmund.

    Le joueur de 23 ans, qui évolue au TSG Hoffenheim, est vu en interne comme un renfort potentiel pour l’attaque, notamment si des départs venaient à se confirmer cet été dans l’effectif du BVB.

    Selon le média allemand, de nouveaux échanges ont récemment eu lieu entre l’entourage de l’international kosovar et le BVB. Le joueur se dit « tout à fait disposé » à rejoindre Dortmund, tandis que le club a réitéré son intérêt. Toutefois, les dirigeants ont précisé que toute démarche concrète attendra la confirmation de départs au sein de l’effectif actuel.

    L’avenir de Serhou Guirassy et de Karim Adeyemi entre en ligne de compte : tant que ces deux attaquants demeurent à Dortmund, l’arrivée de l’avant-centre d’Hoffenheim paraît peu probable. En revanche, si l’un de ces joueurs clés partait, le dossier pourrait vite prendre de l’ampleur.

    Ces derniers mois, l’attaquant s’est forgé une solide réputation. Dès son passage au SV Elversberg, ses performances avaient attiré l’attention de plusieurs clubs de Bundesliga. Depuis son arrivée à Hoffenheim, il a confirmé son potentiel à un échelon supérieur et attire désormais l’intérêt de nombreux clubs prestigieux.

    Selon les informations circulant, une clause de départ de 30 millions d’euros s’appliquerait aux clubs ayant participé à la Ligue des champions au cours des trois dernières années ; les autres devraient s’attendre à un transfert d’environ 25 millions.

    La donne pourrait toutefois se compliquer pour Dortmund : le RB Leipzig suit aussi le dossier et la concurrence s’intensifierait si le BVB, qui privilégie d’abord ses ventes, tardait à prendre une décision.

    Un atout non négligeable pour le BVB : le directeur sportif Ole Book le connaît depuis leur passage commun à Elversberg et défend activement sa venue. Si une vente importante libérait de la marge financière, une offensive du club jaune et noir pourrait alors être lancée sans tarder.

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  • BookGetty Images

    Selon les rumeurs, le Borussia Dortmund envisagerait de prolonger le contrat d’Enzo Duarte.

    Le Borussia Dortmund poursuit ses projets d’avenir avec le jeune talent Enzo Duarte. Selon le journal Ruhr Nachrichten, le BVB s’efforce de fidéliser à long terme ce milieu de terrain de 17 ans. 

    Selon le journal, un premier contrat professionnel de quatre à cinq ans est envisagé pour le jeune Luxembourgeois, dont le contrat de formation court actuellement jusqu’en 2028.

    Selon le quotidien, les deux parties sont en pourparlers depuis plusieurs semaines déjà au sujet de ce futur accord. Les négociations se seraient déroulées « dans la plus grande discrétion ». 

    En interne, le jeune Luxembourgeois est perçu comme un joueur à fort potentiel. Les observateurs estiment qu’il possède les qualités nécessaires pour s’imposer, à terme, au sein de l’effectif professionnel sous les ordres de l’entraîneur Niko Kovac. 

    Il n’a toutefois pas encore disputé son premier match officiel avec l’équipe professionnelle du BVB. Le jeune homme de 17 ans a déjà disputé cinq rencontres avec l’équipe nationale du Luxembourg, où il a récemment fait ses débuts en tant que titulaire.

  • Historique des transferts du Borussia Dortmund : les ventes record du BVB

    JoueursPosteCédé àAnnéeIndemnité de transfert
    Ousmane DembéléAttaquantFC Barcelone2017148 millions d’euros
    Jude BellinghamMilieu de terrainReal Madrid2023127 millions d’euros
    Jadon SanchoAttaquantManchester United202285 millions d’euros
    Christian PulisicAttaquantFC Chelsea201864 millions d’euros
    Pierre-Emerick AubameyangAttaquantArsenal FC202363,75 millions d’euros