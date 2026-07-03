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Fabio SilvaGetty Images
Jonas Rütten

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BVB, actualités et rumeurs : de nombreux clubs seraient intéressés ! Fabio Silva s'apprête-t-il finalement à quitter le Borussia Dortmund à la dernière minute ?

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Fabio Silva suscite l’intérêt de plusieurs clubs. Salih Özcan aurait reçu une offre alléchante. Les dernières actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

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  • Fabio Silva Borussia Dortmund 2026Getty Images

    BVB, Actualités : Fabio Silva serait très courtisé, mais son départ est pratiquement exclu.

    Fabio Silva suscite l’intérêt de plusieurs clubs espagnols. D’après l’expert italien du mercato Rudy Galetti, la Real Sociedad, Villarreal, le Real Betis, l’Espanyol Barcelone et le Celta Vigo suivent de près le jeune Portugais de 23 ans. D’autres formations surveilleraient également sa situation au BVB.

    Quoi qu’il en soit, un départ de l’attaquant ne figure pas à l’ordre du jour pour le BVB cet été. Certes, Silva n’a guère convaincu devant le but lors de sa première saison complexe à Dortmund, et son arrivée avait déjà été perturbée par une opération aux adducteurs, suivie d’une longue période de convalescence avant ses débuts. 

    Remplaçant le plus souvent sous les ordres de Niko Kovač, il a néanmoins fait preuve d’un engagement constant et d’une bonne lecture du jeu, se distinguant surtout comme passeur décisif. Au final, il a pris part à dix buts en 39 matchs officiels, une statistique perfectible mais loin d’être catastrophique.

    En Liga, il a connu la deuxième meilleure saison de sa carrière en termes de buts marqués. Ses dix buts en 25 matchs avec Las Palmas lors de la saison 2024/25 n’ont été surpassés que par ses onze réalisations en 32 rencontres sous les couleurs du RSC Anderlecht. Après une saison de prêt aux Canaries, il a rejoint le BVB en provenance de Wolverhampton pour un montant avoisinant les 23 millions d’euros.

    Là-bas, après seulement six mois, une brève tension serait survenue : Sky et Sport Bild ont rapporté que Silva, frustré par son statut de remplaçant derrière Serhou Guirassy, perdait patience et envisageait un départ précipité cet hiver. Mais Sebastian Kehl, alors directeur sportif, a immédiatement démenti ces rumeurs. « Fabio reste », a-t-il tranché peu avant Noël, avant d’ajouter : « Je n’ai absolument aucune envie de le laisser partir. Pourquoi le ferions-nous ? »

    À Dortmund, Silva est encore sous contrat jusqu’en 2030. Il pourrait même obtenir davantage de titularisations dès la saison prochaine, Niko Kovac lui accordant sans doute plus de chances dès le coup d’envoi, d’autant que le maintien de Guirassy et de Karim Adeyemi au sein de l’effectif reste très incertain. Guirassy laisse entendre depuis plusieurs semaines qu’il pourrait partir cet été, tandis que le contrat d’Adeyemi expire en 2027 et une prolongation semble désormais peu probable. Le BVB ne souhaite pas le laisser partir gratuitement, ce qui pourrait pousser le club à le céder dès le mercato estival.

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  • Borussia Dortmund v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Actualités : Salih Özcan aurait reçu une offre alléchante

    L'aventure de Salih Özcan au BVB s'est officiellement achevée début juillet, après quatre saisons compliquées. Désormais sans club, le milieu de terrain turc dispose toutefois d'une première option concrète pour rebondir.

    Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Yagiz Sabuncuoglu, Besiktas Istanbul aurait déjà pris contact avec le milieu de terrain de 28 ans, participant à la Coupe du monde, et lui aurait soumis une offre de contrat. Pour l’instant, aucun détail n’a filtré. 

    Outre cette piste turque, un retour au 1. FC Cologne, où il a été formé et s’est imposé, est régulièrement évoqué pour l’avenir du joueur.

    Formé au club, il a gravi tous les échelons des équipes de jeunes du « Effzeh » avant de s’imposer comme un élément clé du milieu de terrain après un prêt de deux ans au Holstein Kiel. Après 128 matchs officiels, il a rejoint le BVB à l’été 2022 contre cinq millions d’euros, mais n’a jamais réussi à s’imposer durablement comme titulaire.

    Exclu des plans du BVB, il a été prêté au VfL Wolfsburg, sans davantage s’imposer. Le prêt a été interrompu dès l’hiver 2025. Après 96 matchs officiels, il a désormais définitivement quitté le BVB.

  • Historique des transferts du Borussia Dortmund : les ventes record du BVB

    JoueursPosteCédé àAnnéeIndemnité de transfert
    Ousmane DembéléAttaquantFC Barcelone2017148 millions d’euros
    Jude BellinghamMilieu de terrainReal Madrid2023127 millions d'euros
    Jadon SanchoAttaquantManchester United202185 millions d’euros
    Christian PulisicAttaquantFC Chelsea201964 millions d’euros
    Pierre-Emerick AubameyangAttaquantFC Arsenal201863,75 millions d’euros
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