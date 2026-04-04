Goal.com
En direct
Niko KovacGetty
Christian Guinin

Traduit par

BVB, actualités et rumeurs - « Dans ce cas, nous ne serions pas là où nous en sommes » : Niko Kovac réplique aux critiques de Ralf Rangnick

Bundesliga
Borussia Dortmund
C. Chukwuemeka
R. Rangnick
N. Kovac
N. Schlotterbeck

Niko Kovac a répondu aux critiques de Ralf Rangnick concernant la barrière linguistique de Carney Chukwuemeka. Actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

Plus d'actualités et d'articles sur le BVB :

  • Le BVB risque de se retrouver face à un dilemme de taille : Schlotterbeck aurait reçu une offre de transfert concrète
  • « Bientôt à court » : une ancienne star du BVB surprend en avouant ses problèmes financiers
  • Un ancien entraîneur de Bundesliga veut faire venir Brandt en Turquie
  • Hamburger SV v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Actualités : Kovac réagit aux critiques de Rangnick

    L'entraîneur du BVB, Niko Kovac, a réagi aux critiques formulées par le sélectionneur national autrichien Ralf Rangnick concernant les connaissances en allemand de Carney Chukwuemeka.

    Lors de la conférence de presse précédant le match de Dortmund contre le VfB Stuttgart samedi soir (18h30), Kovac a déclaré : « Nous sommes un club international, nous évoluons dans un monde globalisé. Il est donc important qu’un entraîneur parle plusieurs langues, et ici, nous parlons vraiment beaucoup anglais. »

    Cela se reflète également dans la situation sportive actuelle. « Si nous ne nous comprenions pas, nous ne serions pas là où nous en sommes », a expliqué l’entraîneur des Schwarzgelben, qui ne voyait aucun problème à communiquer uniquement en anglais avec le milieu de terrain : « C’est tout à fait normal au basket. C’est de plus en plus courant au handball aussi. Et dans le football, ça devient de plus en plus international. Donc, de ce point de vue, ce n’est absolument pas un problème pour nous. »

    Rangnick avait auparavant dénoncé le fait que Chukwuemeka, qui vient de passer de la fédération anglaise à la fédération autrichienne et qui est désormais éligible pour jouer pour la République alpine, ne possède aucune connaissance de l’allemand, bien qu’il soit joueur du Borussia Dortmund depuis longtemps.

    « Cela doit être dans l’intérêt des clubs. Ils devraient veiller à ce que des cours d’allemand aient lieu régulièrement. Je ne veux pas que cela soit pris comme une critique, mais j’ai tout de même été surpris. À Leipzig ou à Hoffenheim, c’était obligatoire : trois cours d’allemand par semaine. Ceux qui manquaient ces cours étaient traités comme s’ils avaient manqué l’entraînement. Mais chaque club gère cela différemment, bien sûr. Ce n’est pas facile pour ces jeunes. L’anglais fonctionne partout, et dans notre équipe aussi, il s’en sort très bien », a déclaré Rangnick.

    Chukwuemeka, qui a grandi en Angleterre, a fait partie de plusieurs générations des équipes nationales juniors anglaises, mais n’a disputé aucun match avec l’équipe A des Three Lions, ce qui a rendu son transfert possible. Depuis août, il est titulaire au BVB.

    • Publicité
  • NICO SCHLOTTERBECK BORUSSIA DORTMUNDGetty Images

    BVB, Actualités : Schlotterbeck se présente aux supporters de Dortmund

    Avant de s'envoler pour Stuttgart en vue du match à l'extérieur contre le VfB, le défenseur central du BVB Nico Schlotterbeck a rencontré les supporters qui l'attendaient à l'aéroport.

    La rencontre s'est déroulée sans aucun problème et dans une ambiance harmonieuse ; le joueur de 26 ans a en effet patiemment signé des autographes pour la cinquantaine de supporters qui l'attendaient.

    Schlotterbeck avait récemment fait sensation avec ses déclarations après la victoire 2-1 de l'équipe nationale allemande contre le Ghana. Il y avait catégoriquement démenti les informations faisant état d'un accord dans les négociations contractuelles avec les « Schwarzgelben », alimentant ainsi de nouvelles spéculations.

    Les négociations entre le joueur et le club s'éternisent depuis des semaines. Entre-temps, le défenseur central aurait même reçu une offre concrète de transfert de la part d'un grand club dont le nom n'a pas été divulgué.

    Dans le même temps, Schlotterbeck tenterait de son côté d'améliorer a posteriori, à son avantage, les conditions déjà négociées avec l'ancien directeur sportif Sebastian Kehl. Le défenseur central souhaiterait ainsi renégocier son salaire et, surtout, sa clause de départ.

  • BVB - Calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund

    Date

    Match

    4 avril, 18h30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 avril, 15h30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 avril, 15h30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04