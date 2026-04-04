L'entraîneur du BVB, Niko Kovac, a réagi aux critiques formulées par le sélectionneur national autrichien Ralf Rangnick concernant les connaissances en allemand de Carney Chukwuemeka.

Lors de la conférence de presse précédant le match de Dortmund contre le VfB Stuttgart samedi soir (18h30), Kovac a déclaré : « Nous sommes un club international, nous évoluons dans un monde globalisé. Il est donc important qu’un entraîneur parle plusieurs langues, et ici, nous parlons vraiment beaucoup anglais. »

Cela se reflète également dans la situation sportive actuelle. « Si nous ne nous comprenions pas, nous ne serions pas là où nous en sommes », a expliqué l’entraîneur des Schwarzgelben, qui ne voyait aucun problème à communiquer uniquement en anglais avec le milieu de terrain : « C’est tout à fait normal au basket. C’est de plus en plus courant au handball aussi. Et dans le football, ça devient de plus en plus international. Donc, de ce point de vue, ce n’est absolument pas un problème pour nous. »

Rangnick avait auparavant dénoncé le fait que Chukwuemeka, qui vient de passer de la fédération anglaise à la fédération autrichienne et qui est désormais éligible pour jouer pour la République alpine, ne possède aucune connaissance de l’allemand, bien qu’il soit joueur du Borussia Dortmund depuis longtemps.

« Cela doit être dans l’intérêt des clubs. Ils devraient veiller à ce que des cours d’allemand aient lieu régulièrement. Je ne veux pas que cela soit pris comme une critique, mais j’ai tout de même été surpris. À Leipzig ou à Hoffenheim, c’était obligatoire : trois cours d’allemand par semaine. Ceux qui manquaient ces cours étaient traités comme s’ils avaient manqué l’entraînement. Mais chaque club gère cela différemment, bien sûr. Ce n’est pas facile pour ces jeunes. L’anglais fonctionne partout, et dans notre équipe aussi, il s’en sort très bien », a déclaré Rangnick.

Chukwuemeka, qui a grandi en Angleterre, a fait partie de plusieurs générations des équipes nationales juniors anglaises, mais n’a disputé aucun match avec l’équipe A des Three Lions, ce qui a rendu son transfert possible. Depuis août, il est titulaire au BVB.