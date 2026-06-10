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Jochen Tittmar

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BVB, actualités et rumeurs : contrairement aux apparences, la lutte ne se joue pas à deux. Le Borussia Dortmund resterait en lice pour recruter le jeune talent Kennet Eichhorn

Bundesliga
Borussia Dortmund
Y. Couto
K. Eichhorn

Contrairement à certaines informations, le Borussia Dortmund resterait en course pour recruter le jeune talent Kennet Eichhorn, dont la clause libératoire expire prochainement. Actualités et rumeurs concernant le BVB.

Autres actualités et rumeurs concernant le BVB :

  • Un ancien joueur formule de graves accusations contre l’entraîneur du BVB, Niko Kovač.
  • À la recherche d’une alternative à Eichhorn, le club aurait coché le nom d’un Argentin.
  • Enfin, le pire scénario plane désormais sur le dossier Schlotterbeck.
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    Selon les rumeurs, le Borussia Dortmund resterait en lice pour recruter Kennet Eichhorn.

    Selon le journal Ruhr Nachrichten, le Borussia Dortmund reste activement dans la course pour recruter Kennet Eichhorn, jeune espoir du Hertha.

    Si les médias évoquent surtout un duel entre le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen, le club de la Ruhr garde un œil attentif sur le dossier et n’a pas abandonné sa candidature.

    Selon le média allemand, une lutte à trois pourrait se dessiner avant l’expiration d’un délai crucial : la clause libératoire du jeune talent ne serait valable que jusqu’au 15 juin.

    Un départ à l’étranger ne serait plus d’actualité. À Dortmund, l’entraîneur Niko Kovac serait un fervent partisan de la venue du jeune joueur de 16 ans.

    Au sein de la direction du BVB, on est convaincu que le jeune joueur possède déjà le potentiel pour apporter immédiatement à une équipe de haut niveau, sans nécessiter plusieurs années de formation supplémentaire.

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  • SchlotterbeckGetty Images

    BVB, Actualités : Nico Schlotterbeck ? Lothar Matthäus désigne son capitaine de défense pour la DFB

    La Coupe du monde 2026 débutera dimanche pour l’équipe d’Allemagne, qui affrontera Curaçao. Par rapport au Mondial au Qatar et à l’Euro à domicile, le groupe a considérablement évolué.

    Dans sa chronique pour Sky, Lothar Matthäus souligne toutefois l’émergence de plusieurs leaders, notamment en défense, où il perçoit déjà une hiérarchie claire. 

    « Je considère Jonathan Tah comme le véritable patron de la défense, davantage que Nico Schlotterbeck, même si ce dernier a parfaitement rempli ses missions lors des deux dernières sorties. Nathaniel Brown a lui aussi convaincu sur le côté gauche de la défense », analyse Matthäus.

    Il cite également deux piliers : « Neuer et le capitaine Kimmich sont les leaders les plus expérimentés de la sélection allemande. »

    Il met enfin en lumière Kai Havertz, qui s’est « imposé comme un leader » et est désormais « incontournable, quel que soit son positionnement sur le terrain ».

  • Historique des transferts du Borussia Dortmund : les ventes record du BVB

    JoueursPosteCédé àAnnéeIndemnité de transfert
    Ousmane DembéléAttaquantFC Barcelone2017148 millions d’euros
    Jude BellinghamMilieu de terrainReal Madrid2023127 millions d’euros
    Jadon SanchoAttaquantManchester United202285 millions d’euros
    Christian PulisicAttaquantFC Chelsea201864 millions d’euros
    Pierre-Emerick AubameyangAttaquantArsenal FC202363,75 millions d’euros