La Coupe du monde 2026 débutera dimanche pour l’équipe d’Allemagne, qui affrontera Curaçao. Par rapport au Mondial au Qatar et à l’Euro à domicile, le groupe a considérablement évolué.
Dans sa chronique pour Sky, Lothar Matthäus souligne toutefois l’émergence de plusieurs leaders, notamment en défense, où il perçoit déjà une hiérarchie claire.
« Je considère Jonathan Tah comme le véritable patron de la défense, davantage que Nico Schlotterbeck, même si ce dernier a parfaitement rempli ses missions lors des deux dernières sorties. Nathaniel Brown a lui aussi convaincu sur le côté gauche de la défense », analyse Matthäus.
Il cite également deux piliers : « Neuer et le capitaine Kimmich sont les leaders les plus expérimentés de la sélection allemande. »
Il met enfin en lumière Kai Havertz, qui s’est « imposé comme un leader » et est désormais « incontournable, quel que soit son positionnement sur le terrain ».