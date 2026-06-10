Selon le journal Ruhr Nachrichten, le Borussia Dortmund reste activement dans la course pour recruter Kennet Eichhorn, jeune espoir du Hertha.

Si les médias évoquent surtout un duel entre le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen, le club de la Ruhr garde un œil attentif sur le dossier et n’a pas abandonné sa candidature.

Selon le média allemand, une lutte à trois pourrait se dessiner avant l’expiration d’un délai crucial : la clause libératoire du jeune talent ne serait valable que jusqu’au 15 juin.

Un départ à l’étranger ne serait plus d’actualité. À Dortmund, l’entraîneur Niko Kovac serait un fervent partisan de la venue du jeune joueur de 16 ans.

Au sein de la direction du BVB, on est convaincu que le jeune joueur possède déjà le potentiel pour apporter immédiatement à une équipe de haut niveau, sans nécessiter plusieurs années de formation supplémentaire.