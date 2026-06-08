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Yan Couto of DortmundGetty Images
Jochen Tittmar

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BVB, actualités et rumeurs : confusion autour de Yan Couto ! Un nouvel article contredit la rumeur concernant un intérêt italien

Bundesliga
Borussia Dortmund
Y. Couto
Z. Yohanna

Selon un nouveau rapport, les rumeurs de transfert concernant le latéral droit du Borussia Dortmund, Yan Couto, sont infondées. Un jeune talent convoité par le club westphalien s’apprête toutefois à partir pour l’Angleterre. Toutes les actualités et rumeurs concernant le BVB.

Autres actualités et rumeurs concernant le BVB :

  • Une légende du BVB stupéfaite par les prétendues exigences d’Eichhorn
  • Le club aurait encore une chance de recruter une star de la Bundesliga.
  • Enfin, un nouveau prétendant serait entré dans la course pour s’attacher les services de Guirassy.
  • FBL-GER-ITA-FRIENDLY-DORTMUND-JUVENTUSAFP

    BVB, rumeur : un nouvel article dément la rumeur concernant Yan Couto

    Selon les dernières informations, Yan Couto, latéral droit du Borussia Dortmund, aurait attiré l’attention de la révélation de la Serie A : le Como 1907, actuellement quatrième du championnat, aurait déjà entamé des discussions avec le défenseur brésilien. 

    Selon Bild, aucun contact direct n’a encore eu lieu entre le club italien, le joueur ou le BVB : pour l’instant, il ne s’agit que d’un intérêt de principe. Une certitude : malgré une saison mitigée, le défenseur ne sera pas cédé à bas prix. Pour ne pas enregistrer de perte, Dortmund réclame entre 20 et 25 millions d’euros.

    Par ailleurs, l’avenir de Couto dépend étroitement de la situation à droite de la défense du BVB : son concurrent, Julian Ryerson, serait courtisé par Manchester United. 

    Si le Norvégien brille lors de la prochaine Coupe du monde et part, une vente de Couto deviendrait alors difficile à envisager pour le BVB. Autre obstacle pour le club lombard, engagé en Ligue des champions : le latéral dispose à Dortmund d’un contrat lucratif courant jusqu’en 2030, rémunéré environ cinq millions d’euros par an. Pour recruter le Brésilien, la formation entraînée par Cesc Fàbregas devra donc accepter de mettre la main à la poche.

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  • Preußen Münster v SV Elversberg - 2. BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Actualités : Dortmund essuie un revers sur le marché des transferts

    Le Borussia Dortmund essuie un revers sur le marché des transferts : un jeune talent très convoité a préféré la Premier League anglaise au BVB. 

    Brighton & Hove Albion a finalisé l’arrivée de l’attaquant nigérian de 18 ans Zadok Yohanna, sous réserve des dernières autorisations, et lui a proposé un contrat à long terme jusqu’en 2031. Pour le club suédois de l’AIK Solna, ce transfert représente un départ record historique, avec une marge considérable : alors que The Athletic évoque un montant de près de 25 millions d’euros, Sky table sur un fixe de 28 millions d’euros, plus deux millions d’euros de primes.

    Arrivé seulement à l’été 2025 en Suède en provenance de l’Ikon Allah Football Academy, il s’est rapidement illustré sous les couleurs d’AIK Solna avec cinq buts et quatre passes décisives en 18 rencontres, confirmant l’énorme potentiel que les observateurs lui prêtent depuis longtemps. 

    D’après Sky, le BVB, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen avaient tous trois suivi de près l’évolution du jeune joueur, mais ils ont finalement été distancés par les moyens financiers considérables des Anglais dans la course à ce talent de premier plan.

  • Historique des transferts du Borussia Dortmund : les ventes record du BVB

    JoueursPosteCédé àAnnéeIndemnité de transfert
    Ousmane DembéléAttaquantFC Barcelone2017148 millions d’euros
    Jude BellinghamMilieu de terrainReal Madrid2023127 millions d’euros
    Jadon SanchoAttaquantManchester United202285 millions d’euros
    Christian PulisicAttaquantFC Chelsea201864 millions d’euros
    Pierre-Emerick AubameyangAttaquantArsenal FC202363,75 millions d’euros