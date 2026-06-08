BVB, actualités et rumeurs : confusion autour de Yan Couto ! Un nouvel article contredit la rumeur concernant un intérêt italien

Selon les dernières informations, Yan Couto, latéral droit du Borussia Dortmund, aurait attiré l’attention de la révélation de la Serie A : le Como 1907, actuellement quatrième du championnat, aurait déjà entamé des discussions avec le défenseur brésilien.

Selon Bild, aucun contact direct n’a encore eu lieu entre le club italien, le joueur ou le BVB : pour l’instant, il ne s’agit que d’un intérêt de principe. Une certitude : malgré une saison mitigée, le défenseur ne sera pas cédé à bas prix. Pour ne pas enregistrer de perte, Dortmund réclame entre 20 et 25 millions d’euros.

Par ailleurs, l’avenir de Couto dépend étroitement de la situation à droite de la défense du BVB : son concurrent, Julian Ryerson, serait courtisé par Manchester United.

Si le Norvégien brille lors de la prochaine Coupe du monde et part, une vente de Couto deviendrait alors difficile à envisager pour le BVB. Autre obstacle pour le club lombard, engagé en Ligue des champions : le latéral dispose à Dortmund d’un contrat lucratif courant jusqu’en 2030, rémunéré environ cinq millions d’euros par an. Pour recruter le Brésilien, la formation entraînée par Cesc Fàbregas devra donc accepter de mettre la main à la poche.