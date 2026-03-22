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Oliver Maywurm

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BVB, actualités et rumeurs : « C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment se réjouir » - L'entraîneur de Dortmund, Niko Kovac, explique ce qui le dérange profondément dans le football moderne

L'entraîneur du BVB, Niko Kovac, a une bête noire concernant le VAR, tandis que Lothar Matthäus a su faire face aux sifflets le jour de son anniversaire. Actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

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  • KovacGetty

    BVB, Actualités : ce qui dérange énormément Niko Kovac, l'entraîneur du Borussia Dortmund, à propos du VAR

    En réalité, le sujet portait sur le fait que Niko Kovac, tant il était nerveux, n'a pas pu regarder les trois penalties respectivement tirés par Ramy Bensebaini et Felix Nmecha lors de la spectaculaire victoire 3-2 du Borussia Dortmund contre le Hambourg SV samedi soir, et qu'il s'est détourné. Interrogé à ce sujet par Sky, l'entraîneur du BVB a toutefois révélé ce qui mettait également ses nerfs à rude épreuve sur le banc de touche.

    « Je ne peux pas vraiment me réjouir non plus. Le VAR, c’est bien beau, mais on ne sait jamais si quelqu’un va encore lever le doigt et dire que ça ne compte pas », s’est plaint Kovac, estimant que le VAR lui avait peu à peu ôté la joie spontanée que lui procuraient les buts de sa propre équipe. « C’est pour ça qu’on ne peut pas se réjouir – tant qu’on n’a pas la confirmation définitive que c’était un but », a poursuivi le Croate. Mais à ce moment-là, sur le plan émotionnel, « tout est déjà fini ».

    Lors du match contre le HSV, la performance de son équipe en première mi-temps n’a pas du tout donné à Kovac de raisons de se réjouir. Il s’est donc montré « très clair » dans les vestiaires à la mi-temps : « Ce qu’on a fait en première mi-temps n’était pas bon, c’était mauvais. Tout le monde ici dans le stade l’a vu et nous l’avons aussi entendu (les sifflets des supporters du BVB, ndlr) quand nous sommes rentrés dans les vestiaires. » Concernant le ton de son discours à la mi-temps, l’entraîneur de 54 ans a déclaré de manière éloquente : « Je suis du signe de la Balance. En fait, je suis donc très équilibré – mais quand la balance bascule, elle bascule. »

    À la mi-temps, Dortmund était mené 0-2 par le promu en raison de graves erreurs individuelles. Après la pause, le numéro deux du classement s’est toutefois considérablement amélioré et a finalement remporté une victoire 3-2 à domicile grâce à deux penalties transformés par Ramy Bensebaini et un but de Serhou Guirassy – tous deux entrés en jeu en deuxième mi-temps. « Nous n’étions pas sur le terrain en première mi-temps et nous n’avons pas joué comme nous l’avons fait en deuxième mi-temps. En fait, j’aimerais qu’on joue comme ça dès la première minute, sans qu’il faille le rappeler clairement à la mi-temps », a déclaré Kovac. « En deuxième mi-temps, nous avons été beaucoup plus énergiques, beaucoup plus agressifs et dynamiques, beaucoup plus verticaux. C’est pourquoi nous avons montré en deuxième mi-temps exactement le contraire de ce que nous avions montré en première mi-temps. »

    Les joueurs eux-mêmes ont fait preuve d’autocritique quant à leur prestation des 45 premières minutes. « La première mi-temps n’était pas bonne. Il nous manquait beaucoup de choses, c’est pourquoi nous étions logiquement menés 0-2 », a déclaré le gardien Gregor Kobel. « Avoir une première mi-temps comme celle-là, où on s’est pratiquement mis des buts tout seuls, ce n’était bien sûr pas le plan », a expliqué le Suisse. Mais comme le renversement de situation a eu lieu en deuxième mi-temps, cela lui est « en fait égal, car en deuxième mi-temps, on a si bien joué. Trois points, c’est trois points, et c’est tout ce qui compte », a déclaré Kobel.

    Le joueur international allemand Felix Nmecha, qui, pour couronner le tout, a également raté un penalty juste avant la mi-temps, a quant à lui résumé cette faible première mi-temps : « Nous n’avions pas le contrôle que nous voulions, nous n’étions pas assez agressifs et nous leur avons offert des buts faciles. » Le fait qu'il n'ait pas réussi son penalty, « c'est le football », a souligné Nmecha. « Je suis très sûr de moi quand je les tire, mais aujourd'hui, ça n'a tout simplement pas marché. J'ai continué à jouer et je suis heureux que nous ayons quand même gagné. »

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  • nico schlotterbeck(C)Getty Images

    BVB, Actualités : Hans-Joachim Watzke se montre « prudemment optimiste » dans l'affaire Nico Schlotterbeck

    Le président du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, s'est exprimé sur l'avenir toujours incertain du défenseur central du BVB, Nico Schlotterbeck.

    « J'aimerais que cela se fasse très rapidement », a déclaré Watzke samedi sur Sky à propos des négociations entre le club et le joueur. Il a ajouté qu'il entretenait « de bonnes relations avec Schlotterbeck et qu'il aimerait qu'il reste. Je suis également – comme Niko (l'entraîneur Kovac, ndlr) l'a déjà dit il y a quelques semaines – prudemment optimiste. »

    Le BVB tient absolument à prolonger le contrat de Schlotterbeck, qui expire en 2027. Le défenseur central a sans cesse repoussé sa décision quant à la signature de l'offre de prolongation qui lui a été faite. Après une nouvelle série de négociations en début de semaine, Schlotterbeck semblerait désormais de plus en plus enclin à rester à Dortmund sur le long terme.

    Ces derniers mois, les spéculations allaient bon train quant à un éventuel transfert cet été si le joueur international allemand ne prolongeait pas son contrat. Des clubs de très haut niveau tels que le Real Madrid, le FC Barcelone ou le FC Liverpool ont récemment été associés à Schlotterbeck.

  • Lothar Matthäus 2026Getty Images

    BVB, Actualités : Lothar Matthäus prend avec philosophie les sifflets des supporters de Dortmund

    Lothar Matthäus a fêté son 65e anniversaire samedi à Dortmund, où il était présent en tant que commentateur pour Sky lors du match en soirée opposant le BVB au Hambourg SV (3-2).

    Avant le match, alors que les tribunes étaient encore loin d'être pleines, Norbert Dickel, le speaker du stade de Dortmund, a demandé aux supporters du BVB de chanter un joyeux anniversaire pour Matthäus. Beaucoup ont d'abord répondu à cette demande, mais rapidement, de plus en plus de sifflets se sont mêlés aux chants. Ce n'est guère surprenant, compte tenu du long passé de Matthäus en tant que joueur du FC Bayern de Munich (de 1984 à 1988 et de 1992 à 2000).

    Le joueur ayant disputé le plus grand nombre de sélections en équipe nationale a tout simplement « joué trop longtemps à Munich », a commenté Dickel avec suffisance. Matthäus a quant à lui pris ces sifflets avec beaucoup de sérénité : « Le Bayern de Munich n’est pas forcément très apprécié ici à Dortmund – mais je remercie tout de même ceux qui n’ont pas seulement sifflé, mais qui ont aussi chanté avec nous. Je suis heureux de pouvoir participer à ce match au sommet aujourd’hui, le jour de mon anniversaire », a déclaré le champion du monde de 1990.

    Plus tard, Matthäus a encore souligné : « Je peux aussi comprendre les sifflets des supporters du BVB. Au début, ils chantaient – puis ils ont su pour qui ils chantaient et se sont dit : "Bon, on va siffler." Mais je l'accepte volontiers, car je l'ai mérité, pas seulement les belles paroles, mais aussi les sifflets. »

  • BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund

    Date

    Match

    4 avril, 18h30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 avril, 15h30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 avril, 15h30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

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