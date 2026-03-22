BVB, actualités et rumeurs : « C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment se réjouir » - L'entraîneur de Dortmund, Niko Kovac, explique ce qui le dérange profondément dans le football moderne

En réalité, le sujet portait sur le fait que Niko Kovac, tant il était nerveux, n'a pas pu regarder les trois penalties respectivement tirés par Ramy Bensebaini et Felix Nmecha lors de la spectaculaire victoire 3-2 du Borussia Dortmund contre le Hambourg SV samedi soir, et qu'il s'est détourné. Interrogé à ce sujet par Sky, l'entraîneur du BVB a toutefois révélé ce qui mettait également ses nerfs à rude épreuve sur le banc de touche.

« Je ne peux pas vraiment me réjouir non plus. Le VAR, c’est bien beau, mais on ne sait jamais si quelqu’un va encore lever le doigt et dire que ça ne compte pas », s’est plaint Kovac, estimant que le VAR lui avait peu à peu ôté la joie spontanée que lui procuraient les buts de sa propre équipe. « C’est pour ça qu’on ne peut pas se réjouir – tant qu’on n’a pas la confirmation définitive que c’était un but », a poursuivi le Croate. Mais à ce moment-là, sur le plan émotionnel, « tout est déjà fini ».

Lors du match contre le HSV, la performance de son équipe en première mi-temps n’a pas du tout donné à Kovac de raisons de se réjouir. Il s’est donc montré « très clair » dans les vestiaires à la mi-temps : « Ce qu’on a fait en première mi-temps n’était pas bon, c’était mauvais. Tout le monde ici dans le stade l’a vu et nous l’avons aussi entendu (les sifflets des supporters du BVB, ndlr) quand nous sommes rentrés dans les vestiaires. » Concernant le ton de son discours à la mi-temps, l’entraîneur de 54 ans a déclaré de manière éloquente : « Je suis du signe de la Balance. En fait, je suis donc très équilibré – mais quand la balance bascule, elle bascule. »

À la mi-temps, Dortmund était mené 0-2 par le promu en raison de graves erreurs individuelles. Après la pause, le numéro deux du classement s’est toutefois considérablement amélioré et a finalement remporté une victoire 3-2 à domicile grâce à deux penalties transformés par Ramy Bensebaini et un but de Serhou Guirassy – tous deux entrés en jeu en deuxième mi-temps. « Nous n’étions pas sur le terrain en première mi-temps et nous n’avons pas joué comme nous l’avons fait en deuxième mi-temps. En fait, j’aimerais qu’on joue comme ça dès la première minute, sans qu’il faille le rappeler clairement à la mi-temps », a déclaré Kovac. « En deuxième mi-temps, nous avons été beaucoup plus énergiques, beaucoup plus agressifs et dynamiques, beaucoup plus verticaux. C’est pourquoi nous avons montré en deuxième mi-temps exactement le contraire de ce que nous avions montré en première mi-temps. »

Les joueurs eux-mêmes ont fait preuve d’autocritique quant à leur prestation des 45 premières minutes. « La première mi-temps n’était pas bonne. Il nous manquait beaucoup de choses, c’est pourquoi nous étions logiquement menés 0-2 », a déclaré le gardien Gregor Kobel. « Avoir une première mi-temps comme celle-là, où on s’est pratiquement mis des buts tout seuls, ce n’était bien sûr pas le plan », a expliqué le Suisse. Mais comme le renversement de situation a eu lieu en deuxième mi-temps, cela lui est « en fait égal, car en deuxième mi-temps, on a si bien joué. Trois points, c’est trois points, et c’est tout ce qui compte », a déclaré Kobel.

Le joueur international allemand Felix Nmecha, qui, pour couronner le tout, a également raté un penalty juste avant la mi-temps, a quant à lui résumé cette faible première mi-temps : « Nous n’avions pas le contrôle que nous voulions, nous n’étions pas assez agressifs et nous leur avons offert des buts faciles. » Le fait qu'il n'ait pas réussi son penalty, « c'est le football », a souligné Nmecha. « Je suis très sûr de moi quand je les tire, mais aujourd'hui, ça n'a tout simplement pas marché. J'ai continué à jouer et je suis heureux que nous ayons quand même gagné. »