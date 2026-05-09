BVB, actualités et rumeurs : avant son départ, Julian Brandt a prononcé un discours passionné en défense d’une star du BVB très critiquée

Julian Brandt disputera la semaine prochaine son tout dernier match sous les couleurs du BVB. Après sept ans passés au club, le joueur de 30 ans le quittera cet été, libre de tout transfert. Son contrat, qui arrive à échéance, ne sera pas prolongé.

Invité du podcast officiel du club avant son ultime sortie à domicile face à l’Eintracht Francfort, où il a porté le brassard de capitaine, le milieu offensif a été invité à dévoiler son onze idéal personnel. L’exercice l’a particulièrement ému lorsqu’il est revenu sur un joueur.

Dans les buts, il a nommé Gregor Kobel. La défense à quatre comprend Raphael Guerreiro, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck et Lukasz Piszczek. Au milieu de terrain figurent Jude Bellingham, Marco Reus et, surtout, Emre Can.

« Emre est mon capitaine ! Tout ce que j’ai vécu ici, il l’a vécu aussi. J’ai un très, très grand respect pour lui. C’est quelqu’un de formidable sur le plan humain et, pour moi, c’est aussi un capitaine incroyable. Quelqu’un qui prend ses responsabilités, qui se donne à fond et qui se sacrifie. Il mérite toute l’estime que je peux lui porter », a déclaré Brandt en rendant hommage au capitaine des Schwarzgelben, actuellement en convalescence suite à une rupture des ligaments croisés.

L’attaque est complétée par Jadon Sancho, Karim Adeyemi et Erling Haaland. Brandt entretient d’ailleurs un lien privilégié avec la star norvégienne depuis le début de la pandémie de coronavirus. « J’ai passé beaucoup de temps avec Erling pendant le Covid, car nous n’avions que des séances d’entraînement en binôme. On s’est donc entraînés très souvent ensemble et j’ai découvert une autre facette de sa personnalité. C’était très intéressant, au-delà de ce qu’il représente sur le terrain », explique Brandt.

De manière générale, il évoque une « période incroyable » au BVB et souligne qu’il a toujours évolué dans un groupe « soudé », « qui vivait et s’entraînait les uns pour les autres, qui essayait de s’entraider. J’avais le sentiment qu’il y avait une dynamique saine tout en restant compétitive – et que l’on formait une unité. »

Son avenir pour la saison prochaine demeure incertain : l’Atlético Madrid, qui cherche un successeur à Antoine Griezmann, suit le joueur, lequel envisagerait un départ à l’étranger, sans que rien ne soit encore tranché.