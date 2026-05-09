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BVB, actualités et rumeurs : avant son départ, Julian Brandt a prononcé un discours passionné en défense d’une star du BVB très critiquée

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Borussia Dortmund vs Eintracht Francfort
Borussia Dortmund
Eintracht Francfort
N. Kovac
J. Brandt
E. Can
T. Reitz

Julian Brandt a prononcé un discours passionné en défense d’un coéquipier. L’un des meilleurs buteurs du club devrait quitter le BVB. Toutes les actualités et rumeurs concernant le Borussia Dortmund.

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  • Julian BrandtGetty Images

    BVB, Actualités : Julian Brandt dévoile son onze idéal et se laisse emporter par l’émotion pour l’un des joueurs.

    Julian Brandt disputera la semaine prochaine son tout dernier match sous les couleurs du BVB. Après sept ans passés au club, le joueur de 30 ans le quittera cet été, libre de tout transfert. Son contrat, qui arrive à échéance, ne sera pas prolongé.

    Invité du podcast officiel du club avant son ultime sortie à domicile face à l’Eintracht Francfort, où il a porté le brassard de capitaine, le milieu offensif a été invité à dévoiler son onze idéal personnel. L’exercice l’a particulièrement ému lorsqu’il est revenu sur un joueur. 

    Dans les buts, il a nommé Gregor Kobel. La défense à quatre comprend Raphael Guerreiro, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck et Lukasz Piszczek. Au milieu de terrain figurent Jude Bellingham, Marco Reus et, surtout, Emre Can.

    « Emre est mon capitaine ! Tout ce que j’ai vécu ici, il l’a vécu aussi. J’ai un très, très grand respect pour lui. C’est quelqu’un de formidable sur le plan humain et, pour moi, c’est aussi un capitaine incroyable. Quelqu’un qui prend ses responsabilités, qui se donne à fond et qui se sacrifie. Il mérite toute l’estime que je peux lui porter », a déclaré Brandt en rendant hommage au capitaine des Schwarzgelben, actuellement en convalescence suite à une rupture des ligaments croisés.

    L’attaque est complétée par Jadon Sancho, Karim Adeyemi et Erling Haaland. Brandt entretient d’ailleurs un lien privilégié avec la star norvégienne depuis le début de la pandémie de coronavirus. « J’ai passé beaucoup de temps avec Erling pendant le Covid, car nous n’avions que des séances d’entraînement en binôme. On s’est donc entraînés très souvent ensemble et j’ai découvert une autre facette de sa personnalité. C’était très intéressant, au-delà de ce qu’il représente sur le terrain », explique Brandt.

    De manière générale, il évoque une « période incroyable » au BVB et souligne qu’il a toujours évolué dans un groupe « soudé », « qui vivait et s’entraînait les uns pour les autres, qui essayait de s’entraider. J’avais le sentiment qu’il y avait une dynamique saine tout en restant compétitive – et que l’on formait une unité. »

    Son avenir pour la saison prochaine demeure incertain : l’Atlético Madrid, qui cherche un successeur à Antoine Griezmann, suit le joueur, lequel envisagerait un départ à l’étranger, sans que rien ne soit encore tranché.

    • Le onze de choc de Brandt au BVB : Kobel - Piszczek, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Can - Bellingham, Reus - Adeyemi, Haaland, Sancho.
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  • Tony ReitzGetty Images

    BVB, Actualités : le jeune prodige Reitz s’apprête à partir.

    Selon Sky, Toni Reitz devrait quitter le BVB l’été prochain.

    Le milieu de 21 ans, dont le contrat court jusqu’en 2027, aurait déjà plusieurs offres de clubs de deuxième division. 

    Le frère cadet de Rocco Reitz, futur joueur de Leipzig, porte actuellement le brassard de l’équipe réserve du BVB en Regionalliga et y est le meilleur buteur avec 16 réalisations ou passes décisives en 30 matchs.

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Actualités : « Pas encore au top ! » Emre Can fait le point sur sa rééducation

    Le BVB devra encore se passer de son capitaine Emre Can pendant un bon moment. Le joueur de 32 ans a toutefois fait le point sur ses progrès en rééducation.

    « Je me sens déjà mieux, mais je ne suis pas encore totalement rétabli. Je peux à nouveau marcher sans béquilles et appuyer sur mon genou. Malheureusement, la route sera encore longue », a expliqué le milieu de terrain lors de la présentation du nouveau maillot domicile du club pour la saison à venir.

    Victime d’une rupture des ligaments croisés lors du clasico face au FC Bayern fin février, le milieu de terrain a vu son contrat, initialement conclu jusqu’en 2026, prolongé d’une saison supplémentaire par les dirigeants noir et jaune.

    « Je suis heureux de continuer à faire partie du Borussia Dortmund. Le BVB est un club spécial et je tiens à remercier chaleureusement tout le monde pour son soutien. Mon objectif est de retrouver la forme le plus vite possible, de revenir sur le terrain avec mes coéquipiers et de connaître le succès avec le club », a déclaré Can, soulignant qu’il était « Borusse de bout en bout ».

    Son retour sur les terrains n’est pas attendu avant la fin de l’automne au plus tôt.

  • BVB – Calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    DateConcoursMatch
    16 maiBundesligaWerder Brême vs. BVB
    18 juilletMatch amicalRot-Weiß Oberhausen – BVB
    29 juilletMatch amicalCerezo Osaka - BVB
    1er aoûtMatch amicalFC Tokyo – BVB
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