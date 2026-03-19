BVB, actualités et rumeurs : alors qu'une augmentation de salaire est en vue ! Une star du Borussia Dortmund s'apprête-t-elle à partir pour environ 40 millions d'euros ?

L'avenir de l'attaquant du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, semble toujours très incertain. Selon le podcast « Auffe Süd » de Sky Sport, les négociations concernant la prolongation de son contrat, qui expire en 2027, se trouvent actuellement « davantage dans une impasse que dans une phase de progrès ».

Selon cette source, une nouvelle offre de contrat du BVB serait sur la table, qui augmenterait le salaire d'Adeyemi et lui permettrait de « rejoindre le peloton de tête » en termes de revenus. Les responsables de Dortmund ne souhaitent toutefois pas céder à toutes les exigences – et il en va de même, contrairement à Felix Nmecha (qui a récemment prolongé son contrat) et Nico Schlotterbeck (qui doit absolument prolonger), en ce qui concerne la clause de départ.

Le BVB ne serait pas disposé à accepter le montant de la clause libératoire exigé par Jorge Mendes, le conseiller d'Adeyemi. C'est notamment pour cette raison que les deux parties se trouvent actuellement dans une impasse dans les négociations.

Pour le Borussia, cela crée une certaine pression à mesure que le temps passe. En effet, le club ne souhaite en aucun cas laisser partir Adeyemi sans indemnité de transfert en 2027, et une vente cet été pourrait donc être envisagée si l'international allemand n'a pas prolongé d'ici là. Sky estime qu'une indemnité de transfert d'environ 40 millions d'euros serait réaliste avec un an de contrat restant.

Adeyemi, arrivé en 2022 en provenance du RB Salzbourg pour 30 millions d'euros, n'est actuellement pas titulaire au BVB. Maximilian Beier lui a ravi sa place dans l'attaque de Dortmund, et Adeyemi n'est plus que rarement utilisé comme joker depuis le banc. Au total, le joueur de 24 ans totalise cette saison neuf buts et cinq passes décisives en 35 apparitions.