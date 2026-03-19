BVB, actualités et rumeurs : alors qu'une augmentation de salaire est en vue ! Une star du Borussia Dortmund s'apprête-t-elle à partir pour environ 40 millions d'euros ?

Autres actualités et rumeurs concernant le BVB :
- Rencontre explosive : un remaniement majeur se profile-t-il au BVB ?
- Un nouveau retour de Jadon Sancho se profile-t-il au BVB ?
- Kehl et Ricken sur le point de quitter le BVB ?
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L'avenir de l'attaquant du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, semble toujours très incertain. Selon le podcast « Auffe Süd » de Sky Sport, les négociations concernant la prolongation de son contrat, qui expire en 2027, se trouvent actuellement « davantage dans une impasse que dans une phase de progrès ».
Selon cette source, une nouvelle offre de contrat du BVB serait sur la table, qui augmenterait le salaire d'Adeyemi et lui permettrait de « rejoindre le peloton de tête » en termes de revenus. Les responsables de Dortmund ne souhaitent toutefois pas céder à toutes les exigences – et il en va de même, contrairement à Felix Nmecha (qui a récemment prolongé son contrat) et Nico Schlotterbeck (qui doit absolument prolonger), en ce qui concerne la clause de départ.
Le BVB ne serait pas disposé à accepter le montant de la clause libératoire exigé par Jorge Mendes, le conseiller d'Adeyemi. C'est notamment pour cette raison que les deux parties se trouvent actuellement dans une impasse dans les négociations.
Pour le Borussia, cela crée une certaine pression à mesure que le temps passe. En effet, le club ne souhaite en aucun cas laisser partir Adeyemi sans indemnité de transfert en 2027, et une vente cet été pourrait donc être envisagée si l'international allemand n'a pas prolongé d'ici là. Sky estime qu'une indemnité de transfert d'environ 40 millions d'euros serait réaliste avec un an de contrat restant.
Adeyemi, arrivé en 2022 en provenance du RB Salzbourg pour 30 millions d'euros, n'est actuellement pas titulaire au BVB. Maximilian Beier lui a ravi sa place dans l'attaque de Dortmund, et Adeyemi n'est plus que rarement utilisé comme joker depuis le banc. Au total, le joueur de 24 ans totalise cette saison neuf buts et cinq passes décisives en 35 apparitions.
En janvier, des rumeurs avaient circulé selon lesquelles Sebastian Kehl, directeur sportif du Borussia Dortmund, pourrait succéder à Stefan Kuntz au Hambourg SV, dont le club nord-allemand s'était séparé en début d'année.
Kehl s'est délibérément abstenu de tout commentaire sur ces rumeurs, sans pour autant les démentir. De nouvelles spéculations concernant un éventuel engagement de Kehl auprès des Rothosen ont désormais été relayées dans le podcast « HSV, wir müssen reden » du Hamburger Abendblatt.
Comme le rapporte le journaliste de la WAZ Christian Woop dans ce podcast, un transfert de Kehl au HSV « s'inscrirait parfaitement dans ses projets d'avenir ». Selon lui, le quadragénaire souhaiterait occuper un poste de premier plan, perspective qui lui fait défaut au BVB compte tenu de la nomination de Lars Ricken au poste de directeur sportif.
De plus, Sky a récemment rapporté que le Borussia ne souhaitait pas, pour l'instant, prolonger les contrats de Kehl et Ricken, qui expirent en 2027. Et selon l'Abendblatt, on connaît très bien à Dortmund les ambitions de Kehl d'assumer encore plus de responsabilités et ne serait donc pas trop surpris par d'éventuels souhaits de départ.
On peut toutefois se demander si Hambourg manifesterait réellement un intérêt concret pour Kehl. Selon certaines informations, l'actuel directeur sportif du HSV, Claus Costa, ainsi que l'ancien patron du Bayern, Hasan Salihamidzic, qui a lui-même joué pour le club hambourgeois (de 1995 à 1998), seraient également candidats à la succession de Kuntz. Le HSV souhaite clarifier la situation concernant la nomination d’un nouveau responsable d’ici mai au plus tard.
Carsten Cramer, directeur général du Borussia Dortmund, a clairement formulé ses ambitions pour l'avenir du BVB.
« Bien sûr, le Borussia Dortmund veut et doit remporter des titres », a souligné Cramer dans une interview accordée au WAZ. Un des piliers de cette stratégie sera le léger remaniement de l'effectif qui s'imposera après les départs, sans indemnité de transfert, de joueurs très bien payés tels que Julian Brandt, Niklas Süle et Salih Özcan, prévus cet été.
« Nous voulons passer à l’étape suivante. Pour cela, il faut procéder à quelques ajustements ici et là et être prêt à rompre avec les vieilles habitudes », a déclaré Cramer pour expliquer l’orientation du club de Dortmund.
Pour cela, il faut « faire preuve de courage et, face aux décisions, voir les conséquences comme des opportunités et non pas toujours comme des sources d’inquiétude », a poursuivi l’homme de 57 ans. « Si, face aux changements, je ne me pose toujours que la question des risques, je ne ferai jamais preuve de courage. »
Date
Match
21 mars, 18h30
BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
4 avril, 18h30
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 avril, 15 h 30
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 avril, 15h30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".