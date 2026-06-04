BVB, actualités et rumeurs : 40 millions d'euros ! Un grand club européen serait intéressé par Waldemar Anton, défenseur du Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund doit-il craindre le départ de son défenseur central Waldemar Anton ? Selon le Mirror, Manchester United s’intéresserait de près au joueur allemand, qui a participé à la Coupe du monde.

Selon cette source, le club, troisième de la dernière Premier League, envisagerait une offre de 40 millions d’euros après plusieurs observations du défenseur par ses recruteurs. L’entraîneur Michael Carrick, d’abord arrivé en intérim en début d’année après le départ de Ruben Amorim puis récompensé par un contrat de deux ans supplémentaires suite à une seconde partie de saison convaincante, voudrait, toujours selon le Mirror, recruter urgemment un nouveau défenseur central cet été.

L’avenir des deux défenseurs centraux Matthijs de Ligt et Lisandro Martinez, souvent blessés, reste incertain. Anton figurerait en tête de la short-list établie par Carrick et son staff. Déjà en mars, Sky évoquait l’intérêt des Anglais pour le joueur du BVB, tandis qu’Aston Villa et l’Atlético de Madrid étaient également cités.

Reste à savoir si Dortmund envisagera un départ, car Anton est un pilier de l’arrière-garde de Niko Kovac. De plus, la charnière centrale est déjà sous tension : Niklas Süle a pris sa retraite, tandis qu’Emre Can sera encore absent plusieurs mois suite à sa rupture des ligaments croisés.

Le capitaine de la défense, Nico Schlotterbeck, a certes prolongé son contrat il y a quelques semaines, mais il s’est laissé une porte de sortie en y incluant une clause libératoire, ce qui lui permettrait éventuellement de rejoindre un grand club international après la Coupe du monde.

Arrivé en 2024 en provenance du VfB Stuttgart, Anton est sous contrat avec le BVB jusqu’en 2028. Âgé de 29 ans, il a récemment intégré la sélection allemande pour la Coupe du monde, où il figure parmi les options en défense centrale derrière les titulaires Schlotterbeck et Jonathan Tah (FC Bayern). En cas d’indisponibilité de Joshua Kimmich, le sélectionneur Julian Nagelsmann pourrait même l’aligner comme arrière droit lors de la compétition qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.