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Waldemar Anton Dortmund 2026Getty
Oliver Maywurm

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BVB, actualités et rumeurs : 40 millions d'euros ! Un grand club européen serait intéressé par Waldemar Anton, défenseur du Borussia Dortmund

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W. Anton
Borussia Dortmund
Manchester United

Selon les dernières rumeurs, Waldemar Anton pourrait quitter le BVB, un départ qui s’annoncerait comme un véritable coup de tonnerre sur le marché des transferts. Toutes les actualités et spéculations concernant le Borussia Dortmund.

Autres actualités et rumeurs concernant le BVB :

  • Karim Adeyemi réagit aux spéculations sur son départ du BVB
  • Pour conserver Guirassy, le club chercherait à recruter au moins une nouvelle star.
  • Julian Brandt pourrait-il rejoindre la Serie A après son départ du BVB ?
  • Waldemar AntonGetty

    BVB, rumeur : un grand club européen s’intéresserait à Waldemar Anton

    Le Borussia Dortmund doit-il craindre le départ de son défenseur central Waldemar Anton ? Selon le Mirror, Manchester United s’intéresserait de près au joueur allemand, qui a participé à la Coupe du monde.

    Selon cette source, le club, troisième de la dernière Premier League, envisagerait une offre de 40 millions d’euros après plusieurs observations du défenseur par ses recruteurs. L’entraîneur Michael Carrick, d’abord arrivé en intérim en début d’année après le départ de Ruben Amorim puis récompensé par un contrat de deux ans supplémentaires suite à une seconde partie de saison convaincante, voudrait, toujours selon le Mirror, recruter urgemment un nouveau défenseur central cet été.

    L’avenir des deux défenseurs centraux Matthijs de Ligt et Lisandro Martinez, souvent blessés, reste incertain. Anton figurerait en tête de la short-list établie par Carrick et son staff. Déjà en mars, Sky évoquait l’intérêt des Anglais pour le joueur du BVB, tandis qu’Aston Villa et l’Atlético de Madrid étaient également cités.

    Reste à savoir si Dortmund envisagera un départ, car Anton est un pilier de l’arrière-garde de Niko Kovac. De plus, la charnière centrale est déjà sous tension : Niklas Süle a pris sa retraite, tandis qu’Emre Can sera encore absent plusieurs mois suite à sa rupture des ligaments croisés.

    Le capitaine de la défense, Nico Schlotterbeck, a certes prolongé son contrat il y a quelques semaines, mais il s’est laissé une porte de sortie en y incluant une clause libératoire, ce qui lui permettrait éventuellement de rejoindre un grand club international après la Coupe du monde.

    Arrivé en 2024 en provenance du VfB Stuttgart, Anton est sous contrat avec le BVB jusqu’en 2028. Âgé de 29 ans, il a récemment intégré la sélection allemande pour la Coupe du monde, où il figure parmi les options en défense centrale derrière les titulaires Schlotterbeck et Jonathan Tah (FC Bayern). En cas d’indisponibilité de Joshua Kimmich, le sélectionneur Julian Nagelsmann pourrait même l’aligner comme arrière droit lors de la compétition qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

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  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Actualités : un club italien s’intéresserait-il à Yan Couto ?

    Yan Couto pourrait-il quitter le Borussia Dortmund cet été ? L’ailier droit disposerait d’une option séduisante pour rejoindre l’Italie.

    Selon l’expert en transferts Matteo Moretto, Como, quatrième de la dernière Serie A et qualifié pour la Ligue des champions, serait actuellement en train de négocier son arrivée.

    Comme le latéral droit n’a pas réussi à s’imposer durablement au BVB au cours de ses deux années passées à Dortmund, le club allemand pourrait se montrer ouvert à un départ du joueur de 24 ans. En 2024, le BVB l’avait d’abord prêté à Manchester City ; un an plus tard, une option d’achat obligatoire a été levée, contraignant le Borussia à débourser un total de 25 millions d’euros pour le recruter.

    Sous contrat jusqu’en 2030, le joueur devrait rapporter au moins la même somme au BVB, qui pourrait donc exiger un chèque de 25 millions d’euros. Pour concrétiser ce dossier, Como, fraîchement qualifié pour la Ligue des champions, devra donc faire preuve de créativité financière.

  • DuranvilleGetty Images

    BVB, Actualités : Dortmund poserait une condition inattendue concernant Julien Duranville

    Après trois ans et demi d’une carrière freinée par de multiples blessures et un temps de jeu limité, le Borussia Dortmund conserve sa confiance en Julien Duranville, jeune talent offensif.

    Selon Sport Bild, le BVB ne céderait le joueur de 20 ans que sous réserve d’une clause de rachat, afin de conserver un droit de regard sur son avenir, même en cas de transfert définitif.

    Si cette condition n’est pas remplie, le BVB envisagerait un nouveau prêt, comme celui accordé au FC Bâle lors du dernier semestre. Malgré un temps de jeu régulier en Suisse, l’ailier n’a pas totalement convaincu.

    Recruté début 2023 pour 8,5 millions d’euros auprès du RSC Anderlecht, l’international belge U21 est toujours sous contrat avec le BVB jusqu’en 2028. Son futur club reste à déterminer : les rumeurs évoquent Strasbourg (Ligue 1) et l’AC Monza, fraîchement promu en Serie A.

    En deux saisons, l’attaquant n’a disputé que 27 matchs avec l’équipe première du BVB, pour un but et une passe décisive.

  • Historique des transferts du Borussia Dortmund : les ventes record du BVB

    Joueurs

    Poste

    Cédé à

    Année

    Indemnité de transfert

    Ousmane Dembélé

    Attaquant

    FC Barcelone

    2017

    148 millions d’euros

    Jude Bellingham

    Milieu de terrain

    Real Madrid

    2023

    127 millions d’euros

    Jadon Sancho

    Attaquant

    Manchester United

    2022

    85 millions d’euros

    Christian Pulisic

    Attaquant

    FC Chelsea

    2018

    64 millions d’euros

    Pierre-Emerick Aubameyang

    Attaquant

    Arsenal FC

    2023

    63,75 millions d’euros