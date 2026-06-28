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But ou passe décisive : qu’est-ce qui a le plus réjoui Jude Bellingham, le « Galactico » du Real Madrid, lors de la victoire cruciale de l’Angleterre face au Panama en Coupe du monde ?
Le « Galactico » du Real Madrid fait encore des merveilles
Bellingham s'est une nouvelle fois illustré sous les couleurs de son pays, faisant preuve du sang-froid et de la qualité qui lui ont valu d'être considéré comme le seul joueur anglais à vraiment être à la hauteur des attentes. Après une première mi-temps prudente, le joueur de 22 ans a ouvert le score d’une finition astucieuse sur corner, avant de délivrer un centre millimétré pour le deuxième but des Three Lions. Malgré ses exploits individuels, Bellingham a insisté sur la priorité collective alors que l’équipe s’apprête à rejoindre Atlanta pour les 16es de finale face à la RD Congo.
« Première étape franchie », a déclaré Bellingham. « Nous sommes venus ici pour y aller étape par étape. Nous avons très bien réussi les matchs de préparation et nous avons désormais atteint ce premier objectif, qui était de sortir de la phase de poules et de la terminer en tête. Nous devons essayer de nous améliorer à chaque match et c’est à nous de le faire. »
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Fiche d'assistance historique pour Kane
Si son premier but a porté son total dans le tournoi à deux, Bellingham a admis avoir tiré davantage de satisfaction de sa passe décisive à Harry Kane. Cette passe a permis à l’attaquant du Bayern Munich de dépasser officiellement Gary Lineker au classement des meilleurs buteurs anglais de tous les temps en Coupe du monde. La tête imparable de Kane, sa 11e sur la scène internationale, l’a propulsé dans le cercle très fermé des icônes mondiales.
« C’est la passe décisive qui m’a le plus réjoui », a révélé Bellingham. « C’était une belle combinaison, et pouvoir servir Harry, qui ne cesse de se surpasser, c’est incroyable. Il mérite tout cela. On voit les efforts qu’il déploie en tant que capitaine et la façon dont il nous guide. Sa qualité parle d’elle-même : c’est le meilleur. »
Trouver un second souffle dans le New Jersey
L'Angleterre a connu une première mi-temps laborieuse face à une sélection panaméenne bien regroupée, qui a contraint les hommes de Tuchel à la patience. Le message délivré à la pause a été celui d'une persévérance sereine. Bellingham a souligné qu'aucune panique ne régnait dans les vestiaires, les joueurs étant conscients qu'ils devaient simplement élever légèrement l'intensité pour débloquer la situation.
« [À la mi-temps, il a dit] : “Vous vous en sortez bien, continuez comme ça”, a expliqué le milieu de terrain. “Passez à la vitesse supérieure, rien d’extraordinaire. Nous savions à quel niveau nous étions et quel niveau nous voulions atteindre, et nous y sommes parvenus en deuxième mi-temps.” » Ce réglage tactique a porté ses fruits, permettant à l’Angleterre de contrôler le rythme et, finalement, de balayer ses adversaires pour s’assurer les trois points.
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Place désormais aux phases à élimination directe
Le groupe L désormais derrière eux, les « Three Lions » se préparent pour un match à élimination directe mercredi à Atlanta. Le leadership et la forme de Bellingham seront essentiels si l’Angleterre veut répondre aux attentes élevées suscitées par ses précédentes participations au tournoi. L’équipe de Tuchel a montré qu’elle savait gérer la pression liée à son statut de favorite de la poule, mais le joueur phare du Real Madrid ne se fait aucune illusion : la compétition s’annonce désormais bien plus difficile.
Son mental d’acier lui permet d’assumer le poids de toute une nation. Avec déjà deux buts et une passe décisive record à son actif, Bellingham incarne la nouvelle ère des Three Lions. Prochaine étape : les seizièmes de finale face à la RD Congo, où la moindre erreur sera interdite et où le « Galactico » devra encore faire la différence.