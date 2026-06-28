But ou passe décisive : qu’est-ce qui a le plus réjoui Jude Bellingham, le « Galactico » du Real Madrid, lors de la victoire cruciale de l’Angleterre face au Panama en Coupe du monde ?

Bellingham s'est une nouvelle fois illustré sous les couleurs de son pays, faisant preuve du sang-froid et de la qualité qui lui ont valu d'être considéré comme le seul joueur anglais à vraiment être à la hauteur des attentes. Après une première mi-temps prudente, le joueur de 22 ans a ouvert le score d’une finition astucieuse sur corner, avant de délivrer un centre millimétré pour le deuxième but des Three Lions. Malgré ses exploits individuels, Bellingham a insisté sur la priorité collective alors que l’équipe s’apprête à rejoindre Atlanta pour les 16es de finale face à la RD Congo.

« Première étape franchie », a déclaré Bellingham. « Nous sommes venus ici pour y aller étape par étape. Nous avons très bien réussi les matchs de préparation et nous avons désormais atteint ce premier objectif, qui était de sortir de la phase de poules et de la terminer en tête. Nous devons essayer de nous améliorer à chaque match et c’est à nous de le faire. »